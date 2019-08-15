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четверг, 15 августа 2019 01:40

Дань моде или оберег: что значит красная нить на запястье
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Мадонна, Джонни Депп, Леди Гага, Леонардо Ди Каприо и многие другие знаменитости носят на запястье красную нить. Вслед за звездами это стали делать миллионы людей по всему миру.

Что же означает это украшение, в чем его суть, оберегает ли оно от дурного глаза или это просто дань моде.

 

Тайное учение

Считается, что красная нить, повязанная на левое запястье, сильный оберег. Издревле его носили славяне, тем самым защищая себя от сглаза, негативного влияния и повышая свою удачу. Оберег носят только на левой руке, ведь считается, что через левую руку в физическое и метафизическое тело человека проникает негативная энергия. Чтобы защититься от сглаза такой портал нужно закрыть извне.

 

Завязать нитку следует на семь узлов, а делать это должен близкий друг, любимый человек или родственник. Такой себе энергетический бронежилет. Корни современной моды на нить идут от каббалы – мистического учения, созданного на основе иудаизма.

Каббала появилась в Средневековье. Учение обещает посвященному в его тайны человеку крупные достижения в любой области. Используя скрытые от всех знания, он сможет управлять мистическими силами, которые принесут успех в бизнесе и личной жизни.

Один из символов каббалы – красная шерстяная нить, завязанная на левом запястье, которая защитит от негативной энергии и дурного влияния окружающих. В 2000-е многие звезды Голливуда увлеклись мистическим учением и стали носить амулет, как символ своей "просвещенности". Однако не каждая красная нить защищает человека от сглаза. Перед тем как попасть на руку она должна пройти особый обряд.

Каббала в Голливуде

 

Проводником каббалы в Голливуде стал Филипп Берг, который родился в ортодоксальной еврейской семье, учился на раввина, но стал страховщиком. В 1972 году он объявил себя потомком Моисея и создал в Нью-Йорке школу познания каббалы. В 2013 Берг умер, но его дело живет. Несмотря на критику ортодоксальных раввинов центры каббалы открыты в 50 странах и приносят в год 100 миллионов долларов США.

Главный источник доходов - каббалистическая атрибутика. Например, красную нитку из шерсти можно купить за 30 долларов. В свое время активными "посвященными" были певицы Линдси Лохан и Бритни Спирс, актер Эштон Кутчер и на тот момент его жена Деми Мур, которая даже преподавала каббалу детям. Однако главной последовательницей учения стала Мадонна.

Амулет от Бога

В Ветхом Завете говорится, что у Иакова, прародителя 12 еврейских колен, было две жены. Одну из них звали Рахиль. Она умерла во время родов. И в христианстве, исламе, иудаизме стала символизировать материнство и самопожертвование ради ребенка. Каббалисты пошли дальше. У них прародительница евреев символизирует физический мир в целом.

  Английский художник Уильям Дайс изобразил Иакова и Рахиль. Именно эта женщина, по учению Каббалы, получила от ангела талисман - красную нить, которая помогла родить двух детей
Английский художник Уильям Дайс изобразил Иакова и Рахиль. Именно эта женщина, по учению Каббалы, получила от ангела талисман - красную нить, которая помогла родить двух детей

Каббалисты считают, что Рахиль долго не могла родить ребенка, и посланный Богом ангел передал ей амулет – красную нить. После подарка свыше женщина родила Иакову двоих сыновей. В Ветхом Завете о нити ничего не сказано, но каббалисты сделали ее символом своего учения и каналом энергетической защиты.

Обряд на могиле Рахиль

  Гробница Рахиль — прародительницы еврейского народа
Гробница Рахиль — прародительницы еврейского народа

Для того чтобы оберег обрел силу проводится особый ритуал. В Иерусалиме сохранилась гробница Рахиль. Каббалисты берут моток шерстяной нити и семь раз обматывают его вокруг саркофага прародительницы еврейского народа. Далее читаются специальные каббалистические молитвы. После окончания ритуала клубок шерстяной нити режется на небольшие отрезки. Только такой оберег заряжен и имеет силу. Нить, которая не побывала на могиле Рахиль, просто шерстяной шнурок, который можно носить как украшение.

С точки зрения православия каббала – это враждебное оккультное учение. На каббале основан современный хасидизм и религиозный сионизм. В ней есть мистика, астрология, магия, отрицание единого Бога-творца. По мнению православных священников, каббала разрешает все, что запрещено в христианстве, поэтому человеку, который считает себя христианином завязывать красную нить на запястье не стоит.

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