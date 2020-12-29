Что такое майнинг ферма и как она работает

Как начать работать на себя? Заработок онлайн это не только ставки на спорт, трейдинг и перекупы товаров по заниженной цене. Майнинг это стабильная альтернатива рискованным угадываниям коэффициентов и слежением за сигналами в личном канале трейдера.

Программы Найсхеш — самые популярные для добычи криптовалют на сегодня

Что такое майнинг ферма

Стоит шкаф, в шкафу полки, на полках видеокарты, которые подключены к материнской плате. И они гудят. Гудят и добывают цифровые деньги новой эпохи. Технологически они решают уравнения, "удачный" ответ на которые означает создание нового блока в реестре, который называется "блокчейн".

Когда создается новый блок, то с ним появляется монета. Например, ETH, BTC или RVN, которые стоят реальных денег. Эта монета становится наградой при майнинге и поступает на криптовалютный кошелек владельца фермы.

Одиночная ферма добывать блоки не может — ей не хватит мощности. Поэтому криптовалютные фермы объединяются в кооперативы, которые называются "Пулами". Внутри кооперативов вычислительная мощность ферм объединяется и шансы на добычу целых блоков возрастают. Каждый майнер получает награду равносильную его вкладу.

Майнинг ферма собирается вручную или покупается онлайн

Всем, кто когда-либо вручную собирал себе или знакомым компьютер сборка фермы не покажется сложной. Вполне рутинное занятие, правда, видеокарт будет несколько и подключать их понадобится через удлинители. После чего идёт этап установки ОС и специального майнингового ПО, например, программы Найсхеш — самого популярной для добычи криптовалют на сегодня.

Но зачем собирать, когда в продаже есть готовые фермы для майнинга? Правда, их не будет в Фокстроте или Ситилинке. Объявления о продаже ферм обычно размещают на профильных форумах вроде Miningclub, ОЛХ или Авито. Покупка, а не сборка, вполне нормальное явление. Перед отправкой фермы настраивают, остается только запустить свою ОС и указать кошелёк, на который будут приходить деньги.

Какая прибыльность у ферм для майнинга

Майнинг занятие больно прибыльное — в декабре 2020 года ферма из четырех видеокарт класса RX580, способна приносить 4 доллара в сутки. Вот так, видеокарты превращают электричество в деньги и тепло, нарушая закон "бесплатного сыра в мышеловке".

Ферма не добывает "дяде в карман", а работает исключительно на майнера. Есть, конечно, комиссии пулов, но они небольшие. Например, ферма 1 минуту из 100 будет добывать на пользу пула.

Постройка фермы стоит денег, как и любое другое занятие приносящее доход. По деньгам это значительно меньше, чем регулярная покупка ВИП-доступов в закрытые каналы и оплата кредитных плечей при маржинальной торговле.

Построить свою добывающую установку можно за 1500 долларов. Установки такого уровня приносят уже от 9 долларов в сутки по состоянию на декабрь 2020 года. При сохранении уровня доходности, ферма выходит на окупаемость за два года. Собирать "дешевые" фермы на старом железе не следует, будет разница как между Жигулем и Теслой.