Четырехлапый "Доктор Зло": забавные фото кошек с убийственным взглядом

Фото: animalchannel.co

Знаменитый писатель-фантаст Терри Пратчетт писал: "В древности котам поклонялись как богам. Они тех времен не забыли". И действительно, у кого есть в доме кот, подтвердят: эти существа гордые и независимые, никогда не будут прогибаться под навязанные им правила и всегда делают только то, чего сами хотят.

Если к коту относятся без должного уважения, он отомстит или, по крайней мере, обдумает возможность возмездия. Котов, пойманных в момент, когда в мыслях их, вероятно, зреет зловещий план, показал в фотоподборке Animal Channel.

Достаточно взглянуть на убийственный взгляд пушистиков, запечатленных на представленных фото, как сомнений не останется – коты на самом деле не такие безобидные, какими кажутся, и, если бы не лень и безграничная любовь ко сну, уже давно бы разгромили весь мир.

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Коты относятся к числу животных, которые наиболее положительно влияют на здоровье человека. Взаимодействие с этими четырехлапыми способствует улучшению состояния при психических расстройствах и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.