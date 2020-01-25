Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины

"Передо мной стояла красивая и смазанная маслом модель в купальнике, я почувствовал, что мне это понравится. Мне было 23 года в то время", - вспоминает чешский фотограф Лукаш Дворак свою первую фотосессию с обнаженными моделями.

В его фотографиях есть только намек на сексуальность. Но в то же время Дворак позволяет себе выходить за рамки того, что большинство людей все еще считают нормальной фотографией. "Это просто такая бесплатная игра - например, почему бы не дать модели вибратор, когда он вписывается в мое видение," - говорит фотограф.

Стиль Дворака очень прост. "Прежде всего, я забочусь о красоте женщины, и стремлюсь запечатлеть ее в самой совершенной и впечатляющей форме. И три составляющих элемента - свет, поза, мимика – должны подчиняться простым прямым линиям.

Дворак не сторонник цвета в портретах. "Вся дополнительная информация, поступающая вместе с ним, заглушает эмоции и характер фотографий," - говорит фотограф.

"Я по натуре деталист, каждый палец, заколка должна соответствовать. Я не позволяю моделям позировать на свое усмотрение. Я сам ставлю их в позу, которую я постепенно довожу до совершенства. Это кропотливая работа, иногда мне требуется и 20 минут, прежде чем поза становится идеальной. У каждого фотографа обычно есть точка, с которой он начинает выстраивать позу. Я всегда начинаю с ног, а затем поднимаюсь к рукам. В самом конце я начинаю работать с лицом модели".

На фотографиях Дворака у моделей часто угрюмые выражения лица. Лукаш говорит, что ему нравится хмурое выражение лица. Потому что одним из самых простых способов получить "заряженное" фото - попросить модель трагически позировать.

Фото cameralabs.org

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