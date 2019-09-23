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понедельник, 23 сентября 2019 17:51

Блогерка заработала почти $ 100 тыс. фотографируя свой длинный язык

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Блогерка заработала почти $ 100 тыс. фотографируя свой длинный язык
Американка сделала язык торговой маркой. Фото: instagram.com/kkvsh/

Американка 21-летняя Микайла Саравиа из Флориды зарабатывает в год $ 99,5 долл. (24,5 млн грн. - Gazeta.ua) публикуя фото своего 16,5 см языка.

Микайла имеет около 2 млн подписчиков в Instagram. За одну публикацию зарабатывает от $ 900 до $ 3 тыс., сообщает metro.co.uk.

Она рекламирует купальники, нижнее белье, рубашки, зарядные устройства и секс-игрушки. Фотографируется, высунув язык, который стал ее торговой маркой. Фанаты сравнивают ее со змеей и ящерицей.

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Would you try a scorpion sucker? 🦂👅

Публикация от KKVSH (@kkvsh)

"Я поняла свою инаковость в 6 классе. И начала это использовать. Сейчас я делаю рекламу и монетизирую свой YouTube канал. В прошлом году я заработала чуть менее 50 тыс. долл. В этом году будет больше, я уже удвоила эту сумму", - говорит блогерка.

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Публикация от KKVSH (@kkvsh)

Американская модель plus-size Тесс Холлидей, которая весит 150 кг, поделилась ню-снимком в сети.

На фото блогера позировала полностью обнаженной. 34-летняя Холлидей сидит на кресле спиной к камере.

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