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воскресенье, 07 февраля 2021 21:33

Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
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Харуки Мураками поделился философией бега в своей книге
Харуки Мураками поделился философией бега в своей книге

"Бич современного мира и работы в гуманитарной сфере - малоподвижность. Иногда за экраном можно просидеть больше восьми часов, и это еще не предел. Поэтому надо что-то делать, чтобы компенсировать такую ​​малую физическую активность. Для меня решением стал бег", - рассказала Gazeta.ua интернет-маркетолог Анна Копыл. Мотивировала к бегу ее книга Харуки Мураками "О чем я говорю, когда говорю о беге".

"Кто такой Мураками, я знала и до его биографической книги о беге, но это издание раскрыло его новые грани и красоту простого увдечения движением.

Харуки Мураками - японский писатель, автор нескольких десятков художественных произведений, но эти мемуары - это нечто отличное от его обычных книг. Простая, честная и очень бегунская книга. Мураками рассказал, как пришел к бегу, как бег изменил его ощущение своего тела и отношение к нему. Как несколько километров превратились в несколько десятков километров, а затем в первые любительские старты и в конце концов полумарафон и марафоны. Он иллюстрирует главную бегунскую истину, что годы - это не препятствие, а главное соревнование - это всегда соревнование с самим собой", - делает вывод Анна.

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Для Мураками бег на длинные дистанции - как форма медитации и концентрации. Стремление к более высокому качеству жизни, сознания, творчества. Осознанный бег, по прямой дороге, противопоставление вечно спешащим неведомо куда, мечущимся по кругу, словно белки в колесе, поклонникам тайм-менеджмента и потребителям антидепрессантов. Бег вдумчивый, спокойный, небыстрый и длинный. Для писателя с более чем двадцатилетним стажем марафонских забегов (42 км.), плюс один ультра (100 км.), плюс несколько триатлонов, ответом на многие важные вопросы является бег.

"Иногда люди очень оживляются, узнав, что я бегаю каждый день. "У вас, должно быть, огромная сила воли!" – говорят они мне. Приятно, когда тебя хвалят. Гораздо приятней, чем когда тобою пренебрегают. Но, по-моему, если хочешь чего-то добиться – одной силы воли недостаточно. Не так уж просто все устроено в этом мире. И, если честно, я не вижу какой-то особой связи между своими ежедневными пробежками и силой воли. Пожалуй, все эти двадцать пять лет я бегаю по одной простой причине: это подходит моей натуре. Или, если угодно, меня это не напрягает. Так уж устроен человек: то, что любит, старается делать подольше. А то, что не любит, бросает как можно скорей", - рассказывает сам Харуки Мураками.

Автор: Валерия Радзиевская
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