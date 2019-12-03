Австралийка выжила в пустыне благодаря грязной луже

Госпожа Макбит-Райли и ее собака Рая. Фото: ВВС

Женщина, которую спасли после 12 дней пребывания на безлюдной территории в централному регионе Австралии, выжила на печенье и грунтовой воде. Ее спутников до сих пор ищут.

Историю спасения австралийки рассказывает ВВС.

После обеда 19 ноября 52-летняя Тамра Макбит-Райли отправилась вместе с двумя спутниками, Клэр Гокридж и Фу Трен, с Элис-Спрингс в Северной территории. Они взяли с собой собаку госпожа Макбит-Райли, Рая, самку стаффордширского бультерьера.

Группа поехала на юг от города Элис-Спрингс, когда их авто застряло в русле реки Хью.

Тамра Макбит-Райли вместе с двумя спутниками оказались в ловушке. Группа разделилась, чтобы найти помощь. Госпожа Макбит-Райли нашли неподалеку от автомобиля, остальные до сих пор ищут. В полиции говорят, что после 13 дней в пустыне они должны быть сильно обезвожены.

Впоследствии госпожа Макбит-Райли рассказала журналистам, что они оставались у машины около трех дней, пытаясь вытащить - но тщетно.

"Днем было настолько жарко, что мы прятались под машиной. Ночью мы могли спать в машине", - рассказала она.

За это время выпили всю воду, а также слабоалкогольные напитки. Съели скудные продовольственные запасы - печенье и говяжью лапшу, которые имели с собой в авто.

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В конце концов, они нашли лужу с грунтовой водой. Чтобы не погибнуть от зневодняння, кипятили воду, а затем фильтровали через рубашку. Хотя вода была далека от состояния питьевой, это помогло людям выжить.

В конце группа решила разделиться и искать помощь. Двои людей решили пойти к шоссе. Госпожа Макбит-Райли осталась у машины, так переживала, что ее собака не выдержит долгого путешествия.

Полиция Северной территории отправила на поиски пропавшего трио вертолеты. В конце концов, они заметили госпожа Макбит-Райли примерно в 1,5 км от машины после того, как местный житель сообщил, что видел следы шин.

Женщину сразу доставили в больницу. О том, нашли вместе с ней собаку, не сообщается.

Спасенная женщина думала, что ее спутников уже нашли. Когда узнала, что это не так, очень расстроилась.

Сейчас австралийский полиция прилагает значительные усилия, чтобы как можно скорее разыскать пропавших путешественников.

В Австралии женщине наложили 25 швов на лицо, она едва не потеряла глаз после того, как на нее напал кенгуру во время выгула собаки.