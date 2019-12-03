Австралийка выжила в пустыне благодаря грязной луже

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 17874
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5301
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 360
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2971
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1224
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1143
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1026
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1089
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
22
11
10
26
14
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок
В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
С орлами и на лошадях: как охотятся монгольские кочевники
С орлами и на лошадях: как охотятся монгольские кочевники
Видео
Все видео
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1161
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1971
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5301
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3060
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 414
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 10:50

Австралийка выжила в пустыне благодаря грязной луже

  Комментировать
Австралийка выжила в пустыне благодаря грязной луже
Госпожа Макбит-Райли и ее собака Рая. Фото: ВВС

Женщина, которую спасли после 12 дней пребывания на безлюдной территории в централному регионе Австралии, выжила на печенье и грунтовой воде. Ее спутников до сих пор ищут.

Историю спасения австралийки рассказывает ВВС.

После обеда 19 ноября 52-летняя Тамра Макбит-Райли отправилась вместе с двумя спутниками, Клэр Гокридж и Фу Трен, с Элис-Спрингс в Северной территории. Они взяли с собой собаку госпожа Макбит-Райли, Рая, самку стаффордширского бультерьера.

Группа поехала на юг от города Элис-Спрингс, когда их авто застряло в русле реки Хью.

Тамра Макбит-Райли вместе с двумя спутниками оказались в ловушке. Группа разделилась, чтобы найти помощь. Госпожа Макбит-Райли нашли неподалеку от автомобиля, остальные до сих пор ищут. В полиции говорят, что после 13 дней в пустыне они должны быть сильно обезвожены.

Впоследствии госпожа Макбит-Райли рассказала журналистам, что они оставались у машины около трех дней, пытаясь вытащить - но тщетно.

"Днем было настолько жарко, что мы прятались под машиной. Ночью мы могли спать в машине", - рассказала она.

За это время выпили всю воду, а также слабоалкогольные напитки. Съели скудные продовольственные запасы - печенье и говяжью лапшу, которые имели с собой в авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Почему не было достаточно воды, даже соляного раствора?" - Мочанов о гибели Нестерчука

В конце концов, они нашли лужу с грунтовой водой. Чтобы не погибнуть от зневодняння, кипятили воду, а затем фильтровали через рубашку. Хотя вода была далека от состояния питьевой, это помогло людям выжить.

В конце группа решила разделиться и искать помощь. Двои людей решили пойти к шоссе. Госпожа Макбит-Райли осталась у машины, так переживала, что ее собака не выдержит долгого путешествия.

Полиция Северной территории отправила на поиски пропавшего трио вертолеты. В конце концов, они заметили госпожа Макбит-Райли примерно в 1,5 км от машины после того, как местный житель сообщил, что видел следы шин.

Женщину сразу доставили в больницу. О том, нашли вместе с ней собаку, не сообщается.

Спасенная женщина думала, что ее спутников уже нашли. Когда узнала, что это не так, очень расстроилась.

Сейчас австралийский полиция прилагает значительные усилия, чтобы как можно скорее разыскать пропавших путешественников.

В Австралии женщине наложили 25 швов на лицо, она едва не потеряла глаз после того, как на нее напал кенгуру во время выгула собаки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Австралийка выжила в пустыне благодаря грязной луже». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Вынесли приговор украинскому командиру

От взрыва на заводе погибли 2 тыс. человек

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 82623
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 15768
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 10233
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8532
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
 Просмотров: 8145
Интересно
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
22
 Просмотров: 1188
В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок
В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок
11
 Просмотров: 666
Выбрали смартфоны с лучшими камерами
Выбрали смартфоны с лучшими камерами Просмотров: 1053
Яблоки, которые не портятся почти год
Яблоки, которые не портятся почти год Просмотров: 990
Доводят до слез: показали романтические моменты в истории кино
Доводят до слез: показали романтические моменты в истории кино
10
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
4
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 491
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua