Женщину, выгуливавшую собаку, разодрал кенгуру

Фото: CNN

В Австралии женщине наложили 25 швов на лицо, она едва не потеряла глаз после того, как на нее напал кенгуру во время выгула собаки.

Нападение произошло вблизи популярной пешеходной тропы в городе Водонга, штат Виктория. Дина, которая просит не называть свое имя, отпустила собаку с поводка. Пес увидел и начал преследовать большого кенгуру-самца. Дине пришлось вмешаться.

"Я подбежала на набережную, чтобы попытаться забрать собаку, но не осознавая, что приблизилась к кенгуру только на три-четыре метра, - рассказала Дина. - И вот тогда я почувствовала, что кенгуру паникует, и подумала, что на меня нападают с всех сторон".

Она повернула направо, когда кенгуру напал сзади, повалив ее на землю. Зверь дернул женщину за тыльную сторону ноги и начал кромсать. Кенгуру "стучал" и прыгал на ней. Дине пришлось притвориться мертвой, она решила "просто подождать, пока все закончится".

В конце концов это сработало, и кенгуру оставил ее с льющейся из головы кровью. Впоследствии прохожий помог ей подняться, перевязать раны и отвез в больницу.

Автор: CNN В Австралии кенгуру напал на женщину, когда она выгуливала собаку

Дине наложили 25 швов на лицо, и она рада, что удалось не лишиться глаза. Ей пришлось перенести операцию на ногах, у нее царапины и порезы по всей спине и рукам. Вчера женщину выписали из больницы.

Дина добавила, что не обвиняет кенгуру, поскольку ее пес преследовал дикое животное, провоцируя нападение.

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"Нападение было совершенно не виной кенгуру. Это мы посягаем на их экологию. Я чувствовала панику бедного животного", - считает женщина.

Природозащитники и представители городской власти предполагают, что кенгуру, вероятно, подходят ближе к жилым районам человека из-за нехватки еды и воды в жаркое сухое лето.

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