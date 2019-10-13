Женщину едва не загрызла стая собак

Полицейские спасли женщину, на которую напала стая собак. Фото: патрульная полиция Полтавской области.

В Полтаве правоохранители спасли женщину, на которую напала стая собак.

Об агрессивных животных и их жертву сообщила очевидец, рассказали в патрульной полиции Полтавской области.

Экипаж патрульных прибыл на место происшествия. Инспекторы услышали стон женщины и просьбы о помощи, а также лай собак. Пострадавшую нашли в зарослях. Ее рвали 7 собак. Животные вели себя очень агрессивно и начали нападать на сотрудников полиции.

Чтобы отогнать разъяренную стаю, правоохранители применили слезоточивый газ.

Женщину забрала скорая. Также на место происшествия прибыли следователи, которые выясняют обстоятельства дела.

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