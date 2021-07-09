Японский художник вырезает вытынанки из листьев деревьев

Художник из Японии ведет Instagram под псевдонимом Lito Leaf Art. В нем он публикует необычные произведения, которые вырезает по листьях деревьев.

На листочке появляются маленькие животные, сцены из популярных фильмов и зарисовки из повседневной жизни.

Создание таких хрупких работ требует большой силы и опрятности. По словам художника, такое творчество помогает ему справиться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Это помогает ему не отвлекаться на многие вещи, а позволяет сосредоточиться на одном деле. Такая практика настолько нравится художнику, что он пытается делать ее каждый день.

"До того, как я начал вырезать листья, я занимался вырезанием из бумаги, но я не мог привлечь особого внимания. Я был шокирован, увидев работы испанского художника-резача листья, и я также начал погружаться в это искусство", - рассказал художник.

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Его скромные миниатюрные симпатичные произведения вызвали большой интерес у инстаграммеров, и Lito уже имеет 163 тыс. фолловеров. За эти годы японский художник создал сотни небольших версий своих вытынанок и не планирует останавливаться.

Шведская художница Йонна Йинтон пишет абстрактные картины красками, которые производит из различных природных материалов - камня, песка, пепла, угля и даже грязи.