Художница пишет невероятные картины пеплом, песком и соком ягод

Шведская художница Йонна Йинтон пишет абстрактные картины красками, которые она сама производит из различных природных материалов - камня, песка, пепла, угля и даже грязи.

"Живопись является одной из моих самых страстей в жизни, и с тех пор, как я начала делать собственные краски из пигментов природы, я почувствовала, как что-то" щелкнуло ", и я действительно нашла что-то для себя глубинное. Первую неделю когда я начала экспериментировать с изготовлением собственной краски, я просто не могла остановиться. Я закрылась в студии и почувствовала себя заколдованной этими замечательными цветами и фактурами природы", - рассказывает Йонна.

"Мне потребовались несколько лет, чтобы найти собственный стиль. Но независимо от техники и цветов, которые я использовала, моим единственным вдохновением была природа.

Началось все с сока черники.

"Как-то я собирала в лесу чернику. И мне пришло в голову создать из этих ягод собственную краску. Это вдохновило меня исследовать и использовать натуральные пигменты, которые меня окружали. Я нашла много прекрасных пигментов. В печи собрала пепел. Для черного пигмента использовала черный уголь. А из пепла получила много прекрасных серых и коричневых тонов. Даже камни оказалось прекрасным источником пигментов. Даже грязь, земля и песок превратились в прекрасные цвета.

Мои картины приобрели новую глубину. Я люблю чувствовать их текстуру. Когда я смотрю на законченные работы, я знаю историю каждого отдельного пигмента ", - поделилась художница.

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Свои картины Йонна продает в интернете. Стоят они от 3 до 10 тысяч долларов.

Йонна Йинтон 10 лет живет вдали от цивилизации - в селе на несколько дворов Грундчерн на севере Швеции. Вокруг села - первозданные леса, озера и горы. Йонна говорит, что ощущала потребность быть наедине с природой. Когда ей был 21 год, она бросила учёбу и переехала из шумного города Гётеборга в деревню, где когда-то жила её мама. Там её ожидали трудности: физическая работа, обустройство старой хижины и поиск средств к существованию. Однако теперь Йонна обрела ту жизнь, к которой стремилась. Она занимается творчеством: фотографирует, поёт и рисует, а также ведёт блог, в котором делится своей историей с другими.