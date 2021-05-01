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воскресенье, 02 мая 2021 00:26

4-летняя девочка установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все элементы из таблицы Менделеева

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4-летняя девочка установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все элементы из таблицы Менделеева
Девочка также выучила и назвала всех премьер-министров Индии, планеты Солнечной системы и органы человека. Фото: frases333.com

В Катаре 4-летняя девочка из Индии Эшал Марва Фирос Хан установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все химические элементы из таблицы Менделеева. Об этом сообщает газета The Peninsula Qatar.

Указано, что девочка по памятни назвала все химические элементы за 2,28 минуты и попала в Международную книгу рекордов (International Book of Records, один из аналогов Книги рекордов Гиннесса – ред). Создатели сборника уточнили, что это является лучшим показателем среди детей.

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По информации издания, девочка также выучила и назвала всех премьер-министров Индии, планеты Солнечной системы и органы человека.

Канадка стала единственной в истории женщиной, которая смогла взять самую низкую ноту - первую в контроктаве.

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