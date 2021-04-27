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вторник, 27 апреля 2021 18:46

Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд

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Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Женщина часто выполняет мужские партии. Фото: скриншот с видео

Канадка стала единственной в истории женщиной, которая смогла взять самую низкую ноту - первую в контроктаве.

Джой Чэпмен для этого готовилась около года. Из-за карантина все студии звукозаписи были закрыты, сообщает ТСН.

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Певица попала в Книгу рекордов Гиннеса. На это ее вдохновила племянница, которая рассказала, что предыдущая рекордсменка смогла взять на одну октаву выше.

В детстве Чепмен пела в церковном хоре, а сейчас часто выполняет мужские партии.

17 апреля украинец Анатолий Бойко из Владимир-Волынского установил два мировых рекорда. Он просверлил в скорлупе куриного яйца 33 436 отверстий и 52 754 отверстия - в скорлупе гусиного яйца. Рекордсмен уже 15 лет занимается писанкарством.

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