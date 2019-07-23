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среда, 24 июля 2019 03:30

Строманта триостар любит высокую влажность и солнечный свет
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Строманта - принадлежит к роду семьи Марантовие, как калатея и сама маранта. В природе растет от пяти до пятнадцати видов строманты.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Чтобы строманта радовала своим ярким окрасом - нужно радовать ее теплом, рассеянным солнечным светом и влагой. Растение нужно часто орошать теплой водой. Это убережет кончики листья от высыхания, и сделает розово-зеленый окрас более ярким.
Родиной строманты влажные леса тропической зоны Южной Америки. Поэтому и при уходе за растением, нужно воспроизводить ее природные условия.
Чтобы строманта радовала своим ярким окрасом - нужно радовать ее теплом, рассеянным солнечным светом и влагой. Растение нужно часто орошать теплой водой. Это убережет кончики листья от высыхания, и сделает розово-зеленый окрас более ярким.
Поливать строманту нужно, как только просохнет верхний слой почвы. Для того, чтобы корни при таком количестве влаги не загивали, на дно горшка следует насыпать дренаж в 2-3 см.

Строманта - принадлежит к роду семьи маранта, как калатея и сама маранта. В природе растет от пяти до пятнадцати видов строманты. Ее очень легко спутать с родственниками калатеей и ктенантой, а некоторые систематики вообще не выделяют строманту в отдельный вид, а причисляют ее к роду калатей.

Родиной строманты влажные леса тропической зоны Южной Америки. Поэтому и при уходе за растением, нужно воспроизводить ее природные условия.

Чтобы строманта радовала своим ярким окрасом - нужно радовать ее теплом, рассеянным солнечным светом и влагой. Растение нужно часто орошать теплой водой. Это убережет кончики листья от высыхания, и сделает розово-зеленый окрас более ярким.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
  Чтобы строманта радовала своим ярким окрасом - нужно радовать ее теплом, рассеянным солнечным светом и влагой. Растение нужно часто орошать теплой водой. Это убережет кончики листья от высыхания, и сделает розово-зеленый окрас более ярким.
Чтобы строманта радовала своим ярким окрасом - нужно радовать ее теплом, рассеянным солнечным светом и влагой. Растение нужно часто орошать теплой водой. Это убережет кончики листья от высыхания, и сделает розово-зеленый окрас более ярким.

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Поливать строманту нужно, как только просохнет верхний слой почвы. Для того, чтобы корни при таком количестве влаги не загивали, на дно горшка следует насыпать дренаж в 2-3 см. Почва подойдет для декоративно-лиственных растений, с высоким содержанием удобрения.

Пересаживать растение нужно раз в год. Горшок нужен на 2-3 см больше предыдущего.

Зимой - полив следует сократить, а растение пронести в более прохладное помещение.

Вместо домашнего любимца: мухоловка Дионея поможет избавиться от комаров. Как правильно ухаживать за растением.

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