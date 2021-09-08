Почему гибридные сорта подсолнечника лучшие для посева и который подойдет лучше всего

Интернет-магазин "Агроторг" является официальным дистрибьютором производителя семян ЕВРОСЕМ

Чаще всего при посеве подсолнечника хозяевам советуют выбирать его гибридные сорта. Именно эти разновидности показали наибольшую выносливость во всех тяжелых природных и внешних условиях. С ними богатый урожай будет гарантированным, поэтому и прибыль тоже.

У каждого гибрида есть свои преимущества, которые надо учитывать. Например, часто для них не имеет значения состояние почвы, температура воздуха, чрезмерная влажность или засуха. Это, безусловно, большой плюс для фермеров, которые выращивают большие урожаи на продажу. Они точно будут спокойны, потому что будут знать, что труд не пропадет. Также преимуществом гибридных сортов является то, что их семена имеют большой процент масличности.

Интернет-магазин "Агроторг" является официальным дистрибьютором производителя семян ЕВРОСЕМ. Эта научно-производственная компания производит посевной материал подсолнечника, кукурузы и нишевых культур. Благодаря собственным научно-полевым опытам в реальных условиях, специалисты испытывают и выбирают лучшие гибриды для хорошего урожая. Официальных дистрибьюторов выбирают, потому что так гарантированное качество посевного материала. Компания одна из тех в Украине, которие изучают борьбу с подсолнечной заразихой. Также ЕВРОСЕМ проводит шестиступенчатый контроль качества продукции.

Одним из гибридов подсолнечника, который компания исследовала в полевых условиях и в этом году есть разновидность "Старк 7 + Сумо". Показывает уникально высокую устойчивость к такой болезни, как ложная мучнистая роса. Также важно, что он устойчив к семи видам волчка. Это означает, что этот сорт через различные возможные болезни точно не пропадет и урожай будет стабильным. Стрессоустойчивый к погодным условиям, перепаду температур, что очень важно при нынешнему изменению климата. За ним не надо очень тщательно ухаживать и тратиться на это дополнительно. Средне ранний, поэтому люди будут успевать собрать урожай, чтобы вовремя посеять озимые. Засуха, или холод, которые не редкость в нынешней погоде также не страшны гибриду "Старк 7 + Сумо". Вегетационный период длится 105-107 дней. Стебель вырастает на высоту 165-175 см, имеет прочную корневую систему и большую площадь листовой поверхности. Показатель масличности семян этого гибрида составляет - 51-53%.

Интернет-магазин "Агроторг" является официальным дистрибьютором производителя семян ЕВРОСЕМ

В дистрибьюторов можно заказать и другие разновидности посевных материалов подсолнечника и других культур. Консультанты порекомендуют и найдут лучший вариант для индивидуальных условий каждого.