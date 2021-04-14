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Как защитить цвет плодовых деревьев от заморозков

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Как защитить цвет плодовых деревьев от заморозков
Дымовую кучу зажигают вечером, когда температура воздуха снизилась до + 1 ° С Фото: pexels-oleg-magni- Фото: pexels-oleg-magni-

Чтобы иметь щедрый урожай, необходимо уберечь цвет от заморозков. Для этого садоводы на своих участках устанавливают дымовые кучи, или укрывают деревья агроволокном. В промышленных садах используют туманные установки.

Об этом Gazeta.ua рассказал Богдан Волынский, садовник из Ровно.

"Я дымовые кучи не использую, потому что рядом много соседей живет", - сказал Волынский.

Дымовая куча состоит из сырой соломы, листьев, опилок, навоза, веток и т. Зажигают вечером, когда температура воздуха снижается до + 1°С После восхода солнца дымление поддерживают в течение часа. Своевременное и хорошее дымление ослабляет силу заморозков на 1-2°C. Такую самодельную установку размещают на двухметровом расстоянии от дерева.

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"Способ действенный, но здесь есть много но: куда пойдет дым и так далее. Я за альтернативные варианты - укрывные материалы, например, агроволокно, если сад не велик. В промышленных садах за рубежом используют туманные установки. То есть в саду стоят шланги с мелкими форсунками, которые распыляют воду. Она туманом идет по саду и не дает мороза обморозить ветви", - рассказал садовник.

Среди наиболее эффективных мер защиты садов от заморозков агрономы называют мелкокапельное дождевание. Если включить систему распыления воды, можно не только повысить температуру воздуха, но и покрыть цвет своеобразным "ледовым панцирем", в случаи сильного снижения температуры. Под слоем льда цветы и почки способны перенести заморозки до -5-6 ° С. Потери урожая при этом будут минимальными.

Здоровье комнатных растений зависит от многих факторов, в том числе и подкормки. Растворы, приготовленные самостоятельно нередко намного эффективнее, приобретенных в магазине. Приготовить их просто. К тому же для этого используют продукт, который есть в доме каждого - лук, а точнее его шелуху.

Автор: Влада Москвитис
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