Как правильно ухаживать за кактусом, чтобы он не погиб

Фото: Rovelyn Camato from Pexels Молодые быстрорастущие экземпляры можно пересаживать ежегодно.

Кактус считают неприхотливым растением. Несмотря на это, чтобы оно радовало вас долгие годы, необходимо создать соответствующие условия и учесть все особенности данного вида.

Горшок

Емкость для пересадки должна быть на 2-3 сантиметра больше той, в которой растет кактус. Следует убедиться, что в горшке имеются отверстия для стока воды. Без них растение будет гнить и быстро погибнет. Однако бывают и исключения. Пересаживать в горшок такого же размера как старый, следует те виды, которые медленно растут, например: Astrophytum, Ariocarpus, Lophophora, Aztekium, Obregonia.

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Почва

Обычно им комфортно в рыхлой и легкой почве с низким уровнем кислотности. Если посадить суккулент в несоответствующую землю, например, в обычный грунт с огорода, его корневая система будет плохо развиваться, из-за чего растение может погибнуть. В природе кактусы растут на бедных почвах, субстрат для них не должен быть слишком плотным.

Полив

Для полива кактусов можно использовать мягкую отстоянную, бутилированную или дождевую воду. Жидкость должна быть комнатной температуры. Не существует стандартной схемы полива для кактусов, поскольку это зависит от вида, контейнера, почвы, климата и ряда других факторов. Поэтому, купив цветок, изучите его особенности и старайтесь всегда соблюдать правильный режим полива.

Прежде чем украсить дом живыми цветами в горшках, убедитесь насколько они безопасны для вашей семьи. Ведь цвет и пыльца некоторых растений способна вызвать аллергию.