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воскресенье, 10 ноября 2019 19:51

Как дома вырастить самую дорогую специю в мире
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Выращивание шафрана окупается через 2 года
Фото: infoindustria.com.ua
Выращивание шафрана окупается через 2 года
Выращивание шафрана окупается через 2 года
Выращивание шафрана окупается через 2 года
Выращивание шафрана окупается через 2 года

В Украине выращивают самую дорогую в мире специю - шафран. В Украине 1 г специи стоит почти 180 грн, за рубежом - 340. Дорого, потому крокусы ухаживают и собирают вручную.

Этим занимается Олег Демченко с селищиа Любимовка Каховского района Херсонской области.

Шафран - высушенные тычинки цветов крокуса. Есть почти 300 видов крокусов. Для сбора пряностей подходит только крокус пурпурный. Имеет цветки только сиреневого цвета.

"Шафран не любит тепло. Лучше растет при похолодании. Поэтому сажаю его луковицы в начале сентября. Можно и в мае. Но луковицы не прорастут, если температура воздуха превышает 18 градусов тепла. Также летом приходится полоть огород от сорняков. Осенью их мало", - уточняет производитель.

Луковицы следует закопать на глубину 10 см и на расстоянии 20 см друг от друга. Оставить междурядья 15 см.

На одну сотку потребуется 100 кг посадочного материала. Обойдется почти в $ 600-700. В первый год получится собрать 100 г специи. На следующий урожай удвоится. Расходы на луковицы окупятся за два года.

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Крокусы не болеют, поэтому не надо опрыскивать. Также не требуют частого полива.

Срывать цветы нужно в ноябре на рассвете. Вянут за 3 дня. Если долго ждать, можно потерять серединки. Их отделяют с сорванных цветов пинцетом. Раскладывают на листе бумаги, чтобы высохли. Тогда складывают в банку и плотно ее закрывают.

Шафран долго сохраняется и не теряет полезных свойств. 3-летней выдержки ценнее, чем свежий.

Экзотическое растение всегда украшает пространство. На нее гости первой обращают внимание.

Именно такова и стрелиция королевская. У нее не только благородная название, но и вид. Благодаря необычной форме цветка, растение похожа на райскую птичку.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
10
ноября

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