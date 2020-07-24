Как быстро полить огород или сад

Капельный полив своими руками делают шилом. Фото: remoo.ru

Чтобы город напоминал не пустыни, стоит грамотно его поливать. Для этого не нужно много воды. Для этого нужно капельный полив.Схожий на мелкий дождь, который поставляет воду сразу к корню.

Это система полива, которая подмачивает каждый корешок, а не всю площадь впустую.

О ней рассказывает агроном Надежда Гринюк из Днепропетровской области.

"Капельный полив хорошо подходит ко всем растениям, а то некоторые не любят, когда им льют воду сверху. Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги. Их поливать нужно только под корень, иначе растение поразит фитофтора. Поливаю их только утром. Вечером сквозь раскаленный за день почву для корешков вода доходит кипятком", - объясняет женщина.

Чтобы не тратиться на эту систему, ее сделала сама. Взяла полиэтиленовые трубки диаметром 8-12 мм и проколола в них дырки цыганской иглой по 1 мм через каждые 30 см.

Положила трубки дырками вниз. Один конец закрыла, а к другому присоединила шланг от бочки, поднятой на высоту 1-2 м. В нее наливает воду или растворы удобрений.

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Потребность в воде в разные периоды жизни растений неодинакова.

Арбуз, дыня, тыква, кукуруза, кормовая свекла и фасоль легко переносят засуху. Могут тянуть воду из глубины. Их надо поливать редко, но обильно.

Самые большие любители влаги огурцы, капуста, редис, салат, перец и баклажан.

Кроме капельного полива посыпает междурядья скошенной травой, чтобы земля меньше пересыхала земля. Если просто сверху полить водой, то выжимается из нее кислород и разрушаются капилляры почвы.

Кроты могут перепортить всю грядку с овощами и сад. Не менее вреда от них и цветнике, когда те выкорчевывают дорогие кусты. Они сильные и быстрые. Ловить вредителя руками сложно и опасно. Животное ловко выворачивается и может укусить человека. Битые бутылки, матовое стекло, лезвия для бритья, нафталиновые шарики, луга и человеческие волосы в норе на кротов не действует. А действующий - далее в статье.