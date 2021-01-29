Готовность огорода до посева определяют рукой

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Если посадить раньше город, то он не порадует урожаем. Для этого весной земля должна быть рыхлой, тогда и влагу хорошо удержит.

Для этого надо почву проверять ногой. Она имеет не вязнуть, а оставлять след глубиной не более 3 см.

О нем рассказывает Виктор Супрун, агроном из Полтавской области.

"Также неплохой детектор - рука. При сжатие земли в ладони, ком имеет распадаться. Если лежат слипшейся глыбой - обрабатывать еще рано. Когда же рассыпается при малейшем прикосновении, значит земля пересохла и она пересохла. Тогда надо делать влажно зарядное полив огорода. Зимы сухие и колодца обмелели, поэтому поливать нечем", - объясняет специалист.

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Особое значение и местоположения участка. В низине застаивается воздух и больше воды в почве. Она туда вся стекает после таяния снега. Поэтому культуры должны быть устойчивы к гнили. Особенно, когда участок по соседству с прудом или канавой. Здесь лучше посадить капусту.

Засухоустойчива овощи больше обрадуется посева на открытых высоких почвах. Но все эти овощи должны быть не высокорослые, потому что могут упасть при суховеи. Хорошо подходит тыкву.

На склонах лучше всего располагать поперечные гряды, направленные на юг и восток. В низине грядки формировать с юга на север, чтобы быстрее прогрелись.

На подготовленном участке хорошо растут не только проверенные сорта, но и новые. Таким сорт Пипиан - тыква с маслянистой мякотью, пахнет ананасом. Этот тыква долго хранится. Лежит в погребе до трех лет. В отличие от восковых сортов, имеет нежный, а не пресный вкус. Листья и стебли Пипиана - как у обычного тыквы. Семена белые, по краю с голубыми ворсинками. Плоды круглые, белые, с зелеными полосками.