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вторник, 24 декабря 2019 10:49

Электропилы: причины типичных поломок

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Электропилы: причины типичных поломок
Любая, даже самая современная техника со временем начинает давать сбои

Профессиональные строители, дачники и просто хорошие хозяева знают, что для быстрого выполнения работ по дереву не обойтись без помощников. Поэтому они отправляются в специализированные торговые точки, чтобы купить электропилу, которая соответствует их потребностям.

Но любая, даже самая современная техника со временем начинает давать сбои: включаться не с первого раза, выдавать нехарактерные для нее звуки или запахи, а может и вовсе заглохнуть во время работы. Идеальный выход из ситуации - сдать технику в ремонт. Но разные жизненные обстоятельства требуют срочного выполнения работы, поэтому остановка может привести к финансовым потерям. Поэтому важно знать, как не допустить неисправности. О том, какие поломки встречаются чаще всего и являются тому виной, расскажем в статье.

Распространенные причины неисправностей

Первое, о чем задумываются владельцы электропил, когда те выходят из строя, - заводской брак. Такая проблема имеет место быть, но в таком случае поломки происходят практически сразу, в первые недели эксплуатации прибора. Замена по гарантии будет лучше ремонта или профилактики.

Но если техникой пользуются давно и никаких нареканий на ее работу не было, возможно, виной поломки стали внешние причины. Например:

• проблемы сети;
• несоблюдение правил эксплуатации;
• неправильный уход;
• перегрузки;
• особенности конструкции.

Самой распространенной причиной неисправности является скачек напряжения в электрической сети. Поэтому перед приобретением техники необходимо уточнить, присутствуют ли в ней предохранители. Если они не предусмотрены, то существует риск сгорания двигателя, как только в розетке изменится напряжение.

Мотор приходит в негодность и из-за банального перегрева. Это может произойти из-за слишком долгого времени эксплуатации прибора. Например, в инструкции указано, что конкретная модель может функционировать без перерыва 30/60/90 минут. Закономерно, что нарушение таких правил приводит к поломке.

Еще одной причиной "смерти" мотора может оказаться "работа в сухую", то есть без своевременного смазывания. В большинстве моделей смазка автоматически попадает на необходимые детали. Но если конкретная электропила была замечена в недостатке масла, то придется регулярно проводить такую ​​процедуру самостоятельно.

Каждый тип пилы предназначен для определенного фронта работ. Опять-таки, следует обратиться к инструкции. Если там указано, что электропила справляется с 10-сантиметровыми ветками, то не стоит рисковать и начинать ею распылять толстенные стволы деревьев.

Не стоит игнорировать и особенности конструкции. У некоторых производителей встречаются недостатки, например, жесткая сцепка, которая может привести к нагреванию электрической пилы. Чтобы устройство окончательно не вышло из строя, необходимо вовремя смазывать все детали и строго следить за временем работы прибора.

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Дата
24
декабря

Верди написал оперу для египтян

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