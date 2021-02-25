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Экзотика на грядках: какие необычные фрукты и овощи выращивают в Украине

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Экзотика на грядках: какие необычные фрукты и овощи выращивают в Украине
Сейчас возможности выбора культур расширяются

У каждого опытного садовода или дачника возникает момент интереса к экзотическим фруктам или овощам, которые можно, хотя бы теоретически, попробовать вырастить у себя на участке.

Сейчас возможности выбора культур расширяются – дело и в изменениях климата, и в выведении особо стойких растений, и в доступности различных семян в интернете. Однако нужно определиться, что вы хотите сажать, и стоит ли овчинка выделки

Семена для посадки не только экзотических, но и наиболее востребованных в наших географических широтах культур вы можете заказать на сайте https://semena.in.ua/ru/. Здесь же продаются сопутствующие выращиванию овощей и фруктов удобрения, средства для защиты растений от вредителей и болезней.

Стоит ли сажать "экзоты"?

Во-первых, они требуют повышенного внимания – какие-то нужно больше поливать, какие-то защищать от мороза и ветра, какие-то по-особенному подвязывать. Во-вторых, даже с учетом селекции сортов стоит быть готовым к тому, что экзотические растения не будут давать максимальный урожай.

Условно-экзотические

Если вы только пробуете посадить у себя на участке что-то помимо традиционной зелени, огурцов и картошки, возможно, вам стоит начать с чего-то не слишком экзотического. Список известных, но относительно экзотических и интересных растений огромен.

• Бессемянные арбузы
• Белые баклажаны
• Брюссельская капуста
• Кольраби

Преимущества этих культур в том, что они не так прихотливы, как истинные "экзоты", у них есть близкие "родственники", которые мы активно употребляем в пищу, и в то же время они достаточно необычны, чтобы попробовать в садоводстве что-то новое.

Настоящая экзотика

1. Необычные тыквы. Тыква – это одно из наиболее приятных для выращивания растений. Она не требует много внимания, а плоды дает порой очень большие. Хранятся тыквы долго. Среди необычных растений, которые можно отнести к тыквам, отметим "конфетную тыкву", гибрид тыквы и арбуза – кавбуз, фиголистную тыкву-лиану.

2. Киви и хурма. Конечно, и лиана-киви, и дерево-хурма прихотливы и любят солнце. Однако в интернете можно найти особо стойкие разновидности этих растений, которые не только смогут прижиться в нашем климате, но и давать урожай. Киви предпочитают неглубокую посадку, а хурма – почти любую почву, но место без ветров и на солнышке.

3. Инжир. Еще один представитель относительной экзотики, который любит солнце и южные края – это инжир. Выделяют несколько разновидностей инжира, растущего в Украине, в том числе – адриатический, далматский, муасон. Обратите внимание, что инжир не любит сквозняков, но любит солнце и тепло, его укрывают на зиму.

В заключение стоит отметить такие растения, которые также приживаются у нас, как зизифус, ягоды Годжи, цитрусовые деревья, карликовые бананы и даже кофейные деревья.

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