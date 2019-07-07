Чтобы кактусы зацвели, им нужно устроить зиму

Фото: Анна-Лілія Кокора

Gazeta.ua о нескольких основных условий для того, чтобы кактуст начали цвести.

Первое - это правильный грунт. Он должен быть легкий, хорошо пропускать воду и воздух. В почву можно добавить песок, речной камень, уголь дерева и кокосовые чипсы или кокосовое волокно. Обязательно нужно использовать дренаж. Горшок может быть пластиковым или стеклянным, на 2-3 см больше, чем сам кактус. Иначе растение наращивать корни.

Вода. Кактусы любят регулярный правильный полив. В вегетативный период их надо поливать 2-3 раза в неделю. С приближением зимы полив надо прекратить. Кактусы любят дистиллированную или отстоянную теплую воду.

Солнца нужно много. Растения выносят прямой солнечной света. Чем его больше - тем лучше.

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Свежий воздух. Некоторые коллекционеры выносят свои растения во двор или сад. Иногда, оставляют на балконе все лето. Кактусам нужен свежий воздух. А открытого окна бывает мало.

И последнее - зимовля.Чтоб кактус расцвел - он должен зимовать. Для этого постепенно уменьшают полив, сокращают световой день и опускают температуру воздуха до 5-10 градусов. С приходом весни- кактусы просыпаются и закладывают пупьяхы. Еще одно важное условие - кактусы не любят, когда меняют расстановка горшка. От этого они сбрасывают цветы.

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