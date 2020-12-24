"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой

Село Чернечий Яр Диканского района Полтавской слывет "киношным". В советское время здесь сняли 2 ленты: в 1964-м итальянский режиссер Джузеппе Де Сантис снял отдельные эпизоды двухсерийного фильма "Они шли на Восток" о солдатах и ​​офицеров-итальянцев, которые воевали на стороне немцев. За пять лет другой итальянец Витторио Де Сика приехал сюда создавать итальянско-франко-советский фильм "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.

Фото: Ольга Стенько

Снимали в деревне и относительно недавно. В 2008-м российский режиссер Николай Денисов месяц работал здесь над 2-серийной детской лентой "Приключения на Хуторке близ Диканьки". Посвятил ее 200-летию со дня рождения Николая Гоголя. Среди актеров фильма - Лесь Сердюк и Ада Роговцева.

Чернечий Яр привлекает своей природой. Именно поэтому сюда едут, уверены местные. Впрочем известное село и благодаря своему уроженцу - летчику Ивану Даценко. Он был пилотом бомбардировщика дальнего действия во время Второй мировой войны. В официальных источниках сообщалось, что погиб во время воздушного боя. По другим показаниям - попал в немецкий плен. В 1945 году находился в американской зоне оккупации Германии, сбежал в Канаду. В одном из индейских племен ирокезов ему понравилась девушка. Жениться позволили при условии, что Даценко станет членом племени, а после смерти вождя - займет его место. Он согласился. Режиссер Михаил Ильенко снял об этой истории фильм "ТотКроПрошелСквозьОгонь".

Автор: Ольга Стенько До войны село Чернечий Яр располагалось под горой

Село находится в километре от реки Ворскла. Вокруг - леса. Ровная местность чередуется с холмами. Ранее здесь действовал большой колхоз, была восьмилетняя школа и детский сад. Теперь работает только Дом культуры. Живут около 400 человек.

О селе говорят, что это украинская Швейцария. Такую чудесную природу Бог дал. А для меня это маленькие Карпаты. Я родилась в небольшом карпатском поселке. Поэтому сравниваю это место со своей родиной, - говорит Кристина Покутня, бывшая глава Великобудищанского сельсовета в которую входит Чернечий Яр.

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До 1980-х годов население Чернечего Яра жило в низине. Затем люди массово начали перебираться на верх холмов. Так удобнее - можно быстрее добраться до трассы, а оттуда - автобусом до областного центра. Полтава относительно недалеко, в 32 км.

Это село, сверху - новее. Послевоенное. Раньше люди жили по оврагам. Чернечий Яр был большой, более тысячи домов. По-разному назывались хутора, как вроде микрорайоны. Справа было Дащенкове, слева - Ингул, если спуститься, будет Подлуг, а дальше, за ставком - Заставки. Со временем люди стали на гору выбираться. Дома некоторые разобрали, некоторые сами попадали. Какие-то обложили кирпичом и приспособили под дачу. Как наша дача - старый дом семьи моего мужа. Была построена в 1922 году. Сейчас уже Уже в кирпиче, перекрыта шифером. А сарай еще древний деревянный, - рассказывает местная жительница Валентина Белаш.

Автор: Ольга Стенько Валентина Белаш рассказывает историю села Чернечий Яр. Держит в руках старинный ключ от дома, в котором снимали фильм "Приключения на Хуторке близ Диканьки"

Держит в руках старинный ключ от дома. Таким в прошлом веке широко пользовались в деревнях. Выглядит как металлический штырь. на конце которого еще один - подвижной, что может поворачиваться или вдоль, или поперек. Его просовывали в тонкое отверстие стены у двери и, "открывая", цепляли рейку с зазубринами, которая служила засовом.

Валентина рассказывает о селе, стоя на краю живописного холма. Говорят, именно здесь всемирно итальянский киноактриса Софи Лорен сказала знаменитую фразу "Если есть рай на земле, то он здесь".

Съемки эпизодов фильма "Они шли на Восток" проходили летом.

Автор: Ольга Стенько Нина Селецкая снималась в массовках в фильме "Они шли на Восток", а также подружилась с Софи Лорен

Летом 1964 заговорили, что иностранци делать в нашем селе кино. Я тогда работала на заводе, делали кирпичи. Мы с 4-летним сыном Толей ходили смотреть с холма, как они снимали. Мы прыгали через невысокий заборчик, который специально для кино сделали. Приглашали только женщин. Привлекли к съемкам весь наш цех - 12 формувальниць кирпича. Общались с оператором и режиссерами преимущественно через переводчиков. В съемочной группе было и несколько украинском. Нам за это по 25 рублей в день платили. А на заводе мы за день зарабатывали 5 рублей. Снимали два дня. Впереди нами гнали Гусе и и вели коров. Вроде бы то, как немцы наступают, а люди убегают, - вспоминает местная Нина Селецкая.

Через 5 лет в село снова приезжают итальянцы. Однако на этот раз авторы фильма "Подсолнухи" местных в массовку не берут. Впрочем посмотреть на процесс съемки съезжаются люди со всего района. С удивлением наблюдают, как "киношники" делают церковь из старого ветряка и втыкают вокруг кресты из березы. Бутафорское кладбище шло под гору. По легенде, здесь вроде было похоронены итальянские солдаты.

Автор: Ольга Стенько Для съемок фильма "Подсолнухи" под горой ставили кресты из березовых веток. Сейчас часть горы осыпалась, на месте ветряков и бутафорской церкви теперь электроподстанция

Люди потом их разобрали и сожгли. А еще снимали сцену, как женщина убегает через гору, а за ней военный бежит. Нагнал ее, и штаны спуска. Мы то все видели. Там вообще много машин стояло. Однажды мы с сыном и Таисой Ковалевой, которая рядом со мной здесь недалеко живет, подошли ближе. Стоял вагончик. Заглянули внутрь, а там - сами зеркала! Я тогда говорю: "О боже, здесь и сторож есть". Софи Лорен, которая была внутри, попросила переводчика перевести. Затем подошла ко мне и сказала: "Это - мой муж. Он - миллионер". Тогда я впервые услышала, что есть такие богатые люди. Лорен была молодая, нарядная, а он - пожилой против нее, - рассказывает Нина Селецкая.

Актриса вышла из вагончика с коробкой конфет. На руке держала большой красный шарф в желтых цветах. Коробку конфет дала Толику. А на плечи Нине Ивановне накинула то шарф.

Сказала ей: "У меня в жизни такого никогда не было, хотя я с богатой семьи". Она обняла меня и сказала: "Нет, Нина, это я из богатой семьи". И рассказывала о своей семье. А я рассказала, что мама нас пятерых сама воспитывала, потому что отец на войне погиб. А потом и сестра умерла от голода. Я расплакалась, а она мне слезы вытирала. После того больше никогда с ней не виделись, - вспоминает женщина.

На сельской улице встречаю женщину в сером пальто и розовой вязаной шапке. Идет от автобуса из Полтавы - ездила за покупками. Несет их в большом цветастом пакете.

Автор: Ольга Стенько Местная жительница Нина Васильевна в детстве застала съемки итальянских фильмов в Чернечем Яра

Как кино снимали, я была маленькая. Запомнилось, что было много немецких солдат. Подумалось, что война началась. Бегали смотреть на те съемки. Им надо было по сюжету, чтобы стало болото. То на нашу улицу напускали воду. Мама больше помнить. Она и Софи Лорен видела. Мой отец покойный был столяром. Помогал для съемок делать церковь с мельницы на горе. Сейчас на этом месте электроподстанция, - рассказывает Нина Васильевна.

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Съемочную группу "Приключений на Хуторке близ Диканьки" ежедневно возили на съемки. Обедали на съемочной площадке - в домах местных жителей. Еду привозили готовую.

Недалеко в яру есть дом мужниного прадеда. Мазанку после войны обложили кирпичом. В 2008-м режиссер Николай Денисов ездил по всей округе, искал места. Выбрали наш дом. К нам приезжала Ада Роговцева. По сюжету ее героиня жила в доме. В доме же напротив жил Лесь Сердюк, который ведьмака играл. Еще Олеся Жураковская рядом с нами была, - рассказывает Валентина Белаш.

Автор: Ольга Стенько Старый дом прадеда семья Билаш использует под дачу. Здесь в 2008 году снимали эпизоды детской ленты "Приключения на Хуторке близ Диканьки"

За аренду домов селянам заплатили по 500 грн. В то время это было около $100.

Да деньги то такое. Больше значило, что могли прикоснуться к творческому процессу. Я с такими людьми никогда не сталкивалась, как Ада Николаевна. Общались с ней. Больше всего запомнилась ее простота. Он ее какое-то такое тепло шло. На съемки дала ей бабушкину вышитую рубашку. Когда она взяла ее в руки, сказала: "Боже, я мечтала о такой!" - делится воспоминаниями Валентина Викторовна.

Большинство домов под горой, на месте старой деревни, превратили на даче. Летом село оживает, с приходом холодов обжитыми остаются несколько домов. Все из-за плохого соединения - нижний хутор с верхним Монашеским Яром разделяет крутой глиняный склон. В дождливую погоду грунтовая дорога превращается в глиняную каток, а зимой и мечтать преодолевать его машиной. Объезд - через села Михайловка или Писаревщина.

Автор: Ольга Стенько Некоторые старые дома переоборудовали под современное жилье со всеми удобствами

В селе установили 20 камер видеонаблюдения. С мобильных телефонов владельцы всегда видят, что происходит во дворе и на улице.

Полтавчанин Никита Сергеевич с начала пандемии перебрался в Чернечий Яр. Ездит каждый день на работу в областной центр. Одну машину держит во дворе дома. Вторую - наверху.

Одну из машин держу на горе. Ставлю соседям под двор - мы договорились. Когда такая погода, как сегодня, снизу выехать невозможно. Ходим с женой пешком. Искал дом для дачи в 30-километровой от Полтавы, там есть бизнес. Хотел, чтобы было тихо место и природа. Поэтому выбрал Монашеский Яр. А что? Дом с удобствами. электричество есть. Поставил солнечные батареи, чтобы на пенсии платить меньше. Ночью к воротам кабаны приходят, косули. Здесь Кочубеевские леса, там еще есть дикие звери. Научились с ними сосуществовать: ставил "охранку", вроде электропастуха, вокруг курятника. Разряд электричества отпугивает животных. Коршуны повадились летать над курами, поэтому сетку натянул. И люди вредят больше, чем звери. Ранее какие-то наркоманы ходили. Перестали после того, как поставили камеры, - рассказывает мужчина.

Музей погибших самолетов начал работу в конце октября 2020-му на окраине села Хоросно - в 18 км к югу от Львова. Его устроил на своем земельном участке председатель ОО "Поиск самолетов в Украине" Андрей Риштун. С волонтерами ищет на территории Украины остатки машин периода Второй мировой войны.