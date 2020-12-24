 
Ексклюзивы
1/5
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 567
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 441
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 135
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 792
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1179
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 747
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1980
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1044
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1251
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 432
Фото
Все фото
23
26
11
17
17
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
В домике Николая бесплатно раздают подарки
В домике Николая бесплатно раздают подарки
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
&quot;С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал&quot;: как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
Видео
Все видео
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
После революции владельцев выгнали из дома - в райцентре разваливается 115-летний дворец
После революции владельцев выгнали из дома - в райцентре разваливается 115-летний дворец
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
"Женщину выбросило на улицу. Сверху на нее упала бетонная плита" - как приходят в себя после взрыва жители дома на Позняках
"Женщину выбросило на улицу. Сверху на нее упала бетонная плита" - как приходят в себя после взрыва жители дома на Позняках
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Интервью
1/5
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 675
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 135
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 792
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1980
"Зеленский ходит по кругу Порошенко" - какой была внешняя политика Украины в 2020
"Зеленский ходит по кругу Порошенко" - какой была внешняя политика Украины в 2020
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 414
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
четверг, 31 декабря 2020 14:27

"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
23

  Комментировать

Село Чернечий Яр Диканского района Полтавской слывет "киношным". В советское время здесь сняли 2 ленты: в 1964-м итальянский режиссер Джузеппе Де Сантис снял отдельные эпизоды двухсерийного фильма "Они шли на Восток" о солдатах и ​​офицеров-итальянцев, которые воевали на стороне немцев. За пять лет другой итальянец Витторио Де Сика приехал сюда создавать итальянско-франко-советский фильм "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.

В старом дворе семьи Билаш в чернечем Яру снимали эпизоды фильма "Приключения на Хуторке близ Диканьки"
Фото: Ольга Стенько
Нина Селецкая снималась в массовках в фильме "Они шли на Восток", а также подружилась с Софи Лорен
Двор дома в селе Чернечий Яр
Жительница Чернечого Яра Таисия Коваль возле своего дома. Таисия Федосеевна снималась в массовках фильма "Приключения на Хуторке близ Диканьки"
Валентина Белаш рассказывает историю села Чернечий Яр. Держит в руках старинный ключ от дома, в котором снимали фильм "Приключения на Хуторке близ Диканьки"

Снимали в деревне и относительно недавно. В 2008-м российский режиссер Николай Денисов месяц работал здесь над 2-серийной детской лентой "Приключения на Хуторке близ Диканьки". Посвятил ее 200-летию со дня рождения Николая Гоголя. Среди актеров фильма - Лесь Сердюк и Ада Роговцева.

Чернечий Яр привлекает своей природой. Именно поэтому сюда едут, уверены местные. Впрочем известное село и благодаря своему уроженцу - летчику Ивану Даценко. Он был пилотом бомбардировщика дальнего действия во время Второй мировой войны. В официальных источниках сообщалось, что погиб во время воздушного боя. По другим показаниям - попал в немецкий плен. В 1945 году находился в американской зоне оккупации Германии, сбежал в Канаду. В одном из индейских племен ирокезов ему понравилась девушка. Жениться позволили при условии, что Даценко станет членом племени, а после смерти вождя - займет его место. Он согласился. Режиссер Михаил Ильенко снял об этой истории фильм "ТотКроПрошелСквозьОгонь".

Автор: Ольга Стенько
  До войны село Чернечий Яр располагалось под горой
До войны село Чернечий Яр располагалось под горой

Село находится в километре от реки Ворскла. Вокруг - леса. Ровная местность чередуется с холмами. Ранее здесь действовал большой колхоз, была восьмилетняя школа и детский сад. Теперь работает только Дом культуры. Живут около 400 человек.

О селе говорят, что это украинская Швейцария. Такую чудесную природу Бог дал. А для меня это маленькие Карпаты. Я родилась в небольшом карпатском поселке. Поэтому сравниваю это место со своей родиной, - говорит Кристина Покутня, бывшая глава Великобудищанского сельсовета в которую входит Чернечий Яр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если сегодня напиться водки, а завтра содовой - попустит. А бромовая нервам помогает" - как живет курорт Сходница на карантине

До 1980-х годов население Чернечего Яра жило в низине. Затем люди массово начали перебираться на верх холмов. Так удобнее - можно быстрее добраться до трассы, а оттуда - автобусом до областного центра. Полтава относительно недалеко, в 32 км.

Это село, сверху - новее. Послевоенное. Раньше люди жили по оврагам. Чернечий Яр был большой, более тысячи домов. По-разному назывались хутора, как вроде микрорайоны. Справа было Дащенкове, слева - Ингул, если спуститься, будет Подлуг, а дальше, за ставком - Заставки. Со временем люди стали на гору выбираться. Дома некоторые разобрали, некоторые сами попадали. Какие-то обложили кирпичом и приспособили под дачу. Как наша дача - старый дом семьи моего мужа. Была построена в 1922 году. Сейчас уже Уже в кирпиче, перекрыта шифером. А сарай еще древний деревянный, - рассказывает местная жительница Валентина Белаш.

Автор: Ольга Стенько
  Валентина Белаш рассказывает историю села Чернечий Яр. Держит в руках старинный ключ от дома, в котором снимали фильм "Приключения на Хуторке близ Диканьки"
Валентина Белаш рассказывает историю села Чернечий Яр. Держит в руках старинный ключ от дома, в котором снимали фильм "Приключения на Хуторке близ Диканьки"

Держит в руках старинный ключ от дома. Таким в прошлом веке широко пользовались в деревнях. Выглядит как металлический штырь. на конце которого еще один - подвижной, что может поворачиваться или вдоль, или поперек. Его просовывали в тонкое отверстие стены у двери и, "открывая", цепляли рейку с зазубринами, которая служила засовом.

Валентина рассказывает о селе, стоя на краю живописного холма. Говорят, именно здесь всемирно итальянский киноактриса Софи Лорен сказала знаменитую фразу "Если есть рай на земле, то он здесь".

Съемки эпизодов фильма "Они шли на Восток" проходили летом.

Автор: Ольга Стенько
  Нина Селецкая снималась в массовках в фильме "Они шли на Восток", а также подружилась с Софи Лорен
Нина Селецкая снималась в массовках в фильме "Они шли на Восток", а также подружилась с Софи Лорен

Летом 1964 заговорили, что иностранци делать в нашем селе кино. Я тогда работала на заводе, делали кирпичи. Мы с 4-летним сыном Толей ходили смотреть с холма, как они снимали. Мы прыгали через невысокий заборчик, который специально для кино сделали. Приглашали только женщин. Привлекли к съемкам весь наш цех - 12 формувальниць кирпича. Общались с оператором и режиссерами преимущественно через переводчиков. В съемочной группе было и несколько украинском. Нам за это по 25 рублей в день платили. А на заводе мы за день зарабатывали 5 рублей. Снимали два дня. Впереди нами гнали Гусе и и вели коров. Вроде бы то, как немцы наступают, а люди убегают, - вспоминает местная Нина Селецкая.

Через 5 лет в село снова приезжают итальянцы. Однако на этот раз авторы фильма "Подсолнухи" местных в массовку не берут. Впрочем посмотреть на процесс съемки съезжаются люди со всего района. С удивлением наблюдают, как "киношники" делают церковь из старого ветряка и втыкают вокруг кресты из березы. Бутафорское кладбище шло под гору. По легенде, здесь вроде было похоронены итальянские солдаты.

Автор: Ольга Стенько
  Для съемок фильма "Подсолнухи" под горой ставили кресты из березовых веток. Сейчас часть горы осыпалась, на месте ветряков и бутафорской церкви теперь электроподстанция
Для съемок фильма "Подсолнухи" под горой ставили кресты из березовых веток. Сейчас часть горы осыпалась, на месте ветряков и бутафорской церкви теперь электроподстанция

Люди потом их разобрали и сожгли. А еще снимали сцену, как женщина убегает через гору, а за ней военный бежит. Нагнал ее, и штаны спуска. Мы то все видели. Там вообще много машин стояло. Однажды мы с сыном и Таисой Ковалевой, которая рядом со мной здесь недалеко живет, подошли ближе. Стоял вагончик. Заглянули внутрь, а там - сами зеркала! Я тогда говорю: "О боже, здесь и сторож есть". Софи Лорен, которая была внутри, попросила переводчика перевести. Затем подошла ко мне и сказала: "Это - мой муж. Он - миллионер". Тогда я впервые услышала, что есть такие богатые люди. Лорен была молодая, нарядная, а он - пожилой против нее, - рассказывает Нина Селецкая.

Актриса вышла из вагончика с коробкой конфет. На руке держала большой красный шарф в желтых цветах. Коробку конфет дала Толику. А на плечи Нине Ивановне накинула то шарф.

Сказала ей: "У меня в жизни такого никогда не было, хотя я с богатой семьи". Она обняла меня и сказала: "Нет, Нина, это я из богатой семьи". И рассказывала о своей семье. А я рассказала, что мама нас пятерых сама воспитывала, потому что отец на войне погиб. А потом и сестра умерла от голода. Я расплакалась, а она мне слезы вытирала. После того больше никогда с ней не виделись, - вспоминает женщина.

На сельской улице встречаю женщину в сером пальто и розовой вязаной шапке. Идет от автобуса из Полтавы - ездила за покупками. Несет их в большом цветастом пакете.

Автор: Ольга Стенько
  Местная жительница Нина Васильевна в детстве застала съемки итальянских фильмов в Чернечем Яра
Местная жительница Нина Васильевна в детстве застала съемки итальянских фильмов в Чернечем Яра

Как кино снимали, я была маленькая. Запомнилось, что было много немецких солдат. Подумалось, что война началась. Бегали смотреть на те съемки. Им надо было по сюжету, чтобы стало болото. То на нашу улицу напускали воду. Мама больше помнить. Она и Софи Лорен видела. Мой отец покойный был столяром. Помогал для съемок делать церковь с мельницы на горе. Сейчас на этом месте электроподстанция, - рассказывает Нина Васильевна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого

Съемочную группу "Приключений на Хуторке близ Диканьки" ежедневно возили на съемки. Обедали на съемочной площадке - в домах местных жителей. Еду привозили готовую.

Недалеко в яру есть дом мужниного прадеда. Мазанку после войны обложили кирпичом. В 2008-м режиссер Николай Денисов ездил по всей округе, искал места. Выбрали наш дом. К нам приезжала Ада Роговцева. По сюжету ее героиня жила в доме. В доме же напротив жил Лесь Сердюк, который ведьмака играл. Еще Олеся Жураковская рядом с нами была, - рассказывает Валентина Белаш.

Автор: Ольга Стенько
  Старый дом прадеда семья Билаш использует под дачу. Здесь в 2008 году снимали эпизоды детской ленты "Приключения на Хуторке близ Диканьки"
Старый дом прадеда семья Билаш использует под дачу. Здесь в 2008 году снимали эпизоды детской ленты "Приключения на Хуторке близ Диканьки"

За аренду домов селянам заплатили по 500 грн. В то время это было около $100.

Да деньги то такое. Больше значило, что могли прикоснуться к творческому процессу. Я с такими людьми никогда не сталкивалась, как Ада Николаевна. Общались с ней. Больше всего запомнилась ее простота. Он ее какое-то такое тепло шло. На съемки дала ей бабушкину вышитую рубашку. Когда она взяла ее в руки, сказала: "Боже, я мечтала о такой!" - делится воспоминаниями Валентина Викторовна.

Большинство домов под горой, на месте старой деревни, превратили на даче. Летом село оживает, с приходом холодов обжитыми остаются несколько домов. Все из-за плохого соединения - нижний хутор с верхним Монашеским Яром разделяет крутой глиняный склон. В дождливую погоду грунтовая дорога превращается в глиняную каток, а зимой и мечтать преодолевать его машиной. Объезд - через села Михайловка или Писаревщина.

Автор: Ольга Стенько
  Некоторые старые дома переоборудовали под современное жилье со всеми удобствами
Некоторые старые дома переоборудовали под современное жилье со всеми удобствами

В селе установили 20 камер видеонаблюдения. С мобильных телефонов владельцы всегда видят, что происходит во дворе и на улице.

Полтавчанин Никита Сергеевич с начала пандемии перебрался в Чернечий Яр. Ездит каждый день на работу в областной центр. Одну машину держит во дворе дома. Вторую - наверху.

Одну из машин держу на горе. Ставлю соседям под двор - мы договорились. Когда такая погода, как сегодня, снизу выехать невозможно. Ходим с женой пешком. Искал дом для дачи в 30-километровой от Полтавы, там есть бизнес. Хотел, чтобы было тихо место и природа. Поэтому выбрал Монашеский Яр. А что? Дом с удобствами. электричество есть. Поставил солнечные батареи, чтобы на пенсии платить меньше. Ночью к воротам кабаны приходят, косули. Здесь Кочубеевские леса, там еще есть дикие звери. Научились с ними сосуществовать: ставил "охранку", вроде электропастуха, вокруг курятника. Разряд электричества отпугивает животных. Коршуны повадились летать над курами, поэтому сетку натянул. И люди вредят больше, чем звери. Ранее какие-то наркоманы ходили. Перестали после того, как поставили камеры, - рассказывает мужчина.

Музей погибших самолетов начал работу в конце октября 2020-му на окраине села Хоросно - в 18 км к югу от Львова. Его устроил на своем земельном участке председатель ОО "Поиск самолетов в Украине" Андрей Риштун. С волонтерами ищет на территории Украины остатки машин периода Второй мировой войны.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Президент Ельцин объявляет о своей отставке в новогоднюю ночь / Youtube

Группа офицеров заявила о готовности вывести войска против власти

Необычный налог заставил людей перестраивать жилье

Остатки уникального храма обнаружили в болоте

Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей

Изобретатель впервые осветил улицу лампами накаливания

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 35577
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 16785
&quot;К своим бабе или деду сходите в трусах&quot;. Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
7
 2 Просмотров: 12277
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 11007
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 10630
Репортаж
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 2 Просмотров: 7866
В домике Николая бесплатно раздают подарки
В домике Николая бесплатно раздают подарки
11
 Просмотров: 522
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
8
 Просмотров: 2610
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
17
 1 Просмотров: 684
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
17
 6 Просмотров: 3591
Больше всего комментируют
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
2
Кулеба назвал основные провалы Украины 2020 года
Голосов: 341
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть