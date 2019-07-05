"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"

"Мы заняли 200 подиумов, в нашем автопарке 3500 лошадиных сил,"спилили" 5000 колес, у нас 100% довольных клиентов", - так представляют автошколу автодрома "Чайка" инструкторы. Ее основали 2014 году автогонщики Дмитрий Жайворонок и Валерий Шевелев. Здесь можно пройти базовый курс для новичков, контраварийное движение, дрифт и спорт-программы для продвинутых водителей. Изюминкой автошколы является курс "Юный водитель", рассчитанный на детей от 10 до 18 лет.

Автошкола находится на окраине Киева. На указателе "Автодром" поворачиваю с житомирской трассы. Вдоль дороги - лес, гул машин стихает. Под мостиком - трасса мототрека. Поворачиваю направо - в открытое окно слышен рев двигателя и свист шин.

Под трибунами автодрома находится офис автошколы. В небольшом помещении - две парты с прикрепленными рулями. У окна - автосимулятор. Справа - комната отдыха, стены которой увешаны фотографиями автомобилей. Напротив офиса - автомастерская. Два механика всегда наготове - колеса поменять или двигатель проверить.

Инструктор Олег наблюдает, как Артем на спортивной BMW тренируется в дрифте. Он специально приехал из Израиля, чтобы отточить мастерство. Двигатель автомобиля ревет, шины дымят.

"Все думают, что дрифт - это скорость и дым, на самом деле это - определенные задачи и их выполнение", - повышает голос Олег. - "Сейчас, например, надо проехать два конуса, чтобы собрать хорошую дугу. Кажется, что водитель специально газует. А на самом деле есть зоны, к которым надо подъезжать под определенным углом в заносе. В дрифте очень хорошо работает моторика, там постоянно переключаешь сцепление-газ-тормоз, и левой ногой приходится тормозить, и работать с ручником. Работа с педалями сумасшедшая. Все это для того, чтобы направить авто туда, куда нам надо".

Олег садится за руль, чтобы показать новую конфигурацию. Машина разгоняется. На заносе резина переднего колеса лопается. После замены мужчины снова выезжают на трек. На очередном заносе колесо отлетает, автомобиль разворачивает.

"Думали - опять лопнуло колесо. Вышли из машины, а оно отлетело", - смеется Артем. - "На такое уже особо и не обращаешь внимания, потому что привыкаешь".

Передние шины в дрифте обычно меньшей ширины, чем задние, они изнашиваются не так интенсивно, - объясняет Олег. - Задние шины - безусловный рассходник в дрифте. За двухчасовое занятие лопается 8-10 шин.

Отходим немного от края трека.

"Здесь зона вылета", - объясняет Олег, когда Артем на машине выписывает восьмерку. - "Выполнение упражнения надо довести до автоматизма. Это соревновательный процесс с самим собой".

Отходим в тень. На треке температура достигает 40 градусов.

"В гонках - скорость превыше всего. А в городе три минуты не стоят чьей-то жизни. В Европе дистанция измеряется в секундах. Минимальная - три. Ее легко измерить. Когда автомобиль, который едет впереди, пересекает некую условную линию, вы должны доехать до нее не менее, чем за 3 секунды. На мокром покрытии дистанция должна быть в 3-5 раз больше.

Мы стараемся переучить, тех, кто уверен, что все знает и умеет. Бывает, что приходят после аварии. На автостоянке имитируем определенную дорожную ситуацию Разбираемся, почему так произошло. Чаще всего, водители сразу понимают, в чем причина: дистанцию не держал, быстро ехал, расскачивал автомобиль, резко бросал его.

У одной нашей ученицы после аварии был страх снова сесть за руль. Выяснили причину, все ее действия за рулем довели до автоматизма. Когда начала делать все, что нужно, страх исчез.

Просчитываем занятия так, чтобы на площадке было максимум два автомобиля. Это - безопасность. Инструктор сидит рядом или общается по рации. Когда у ученика получается самостоятельно делать упражнения, даем ему такую возможность. Начинающим водителям важно давать ездить самим, потому что так они быстрее расскачиваются. Но при этом не бросать на произвол судьбы. Поставили задачу, показали, как ее выполнить. Если ученик 10 из 10 кругов стабильно едет, выходим из машины. Подсказки даем уже по рации".

Дрифт

Количество занятий: 8

Стоимость: на авто школы - 38000 грн

Продолжительность занятия: 2 часа

Артем заканчивает тренировку. Следующее занятие по расписанию - базовый курс. На трек выезжает Ольга. У нее сегодня третий урок.

"Два года назад закончила автошколу. Навыки потеряла, а здесь есть возможность все вспомнить, и многому научиться", - говорит она. - "Езду хочу довести до автоматизма, чтобы следить за обстановкой на дороге, а не по переключением передач".

Олег выставляет квадрат из конусов. Это - условная зона остановки.

"Это для того, чтобы привыкала останавливаться в определенном месте, - говорит он. - Человека надо чем-то ограничивать, потому что на дорогах нет 8 полос, где никто не мешает".

На исполнение упражнения дается примерно 20 минут. Оля едет треком, останавливается у конусов. Олег выставляет змейку из них для следующего задания.

"Будем ехать вдоль змейки, так нарабатывается эффективное вождение. Задача - проехать как можно ближе и не задеть конусы задними колесами.

Учим постепенно, потому что если сразу завалить задачами, ничего не отложится. Например, сначала отрабатываем езду задним ходом, затем при этом немного меняем траекторию, далее добавляем ограничения. Затем все комбинируем".

Олег объясняет Ольге, как работать с зеркалами.

"Называем их не левое-правое, а "свое-чужое" - начинающий водитель плохо воспринимает где слева, где справа. Когда выполняется задний ход в коридоре, придется работать с двумя зеркалами, чтобы выбрать правильную траекторию. Есть водители и с 20-летним стажем, которые не понимают, что такое слепая зона и где она находится. В зеркале должно быть видно 10% корпуса своего автомобиля, проезжей части - 90%".

После выполнения задания Ольга выходит из машины. Пока отдыхает, Олег выставляет конусы для новой задачи - остановка, разворот, заезд в "гараж" и выезд.

"Специально поставил развороты так, чтобы поворачивала в разные стороны и выстраивала правильную траекторию, выгодную для нее и безопасную для других участников движения. В этом упражнении можно не рассчитать траекторию и сбить конус. Нарабатывается привычка следить за обстановкой по зеркалам".

Базовый курс

Количество занятий: на механике - 6, на автомате - 5

Стоимость: на вашем авто - 6000 грн, на авто школы - 8000 грн

Продолжительность занятия - 2 часа

Курс контраварийного движения проходят водители, которые ездят по городу минимум полгода.

На трек выезжает Наталья с инструктором Николаем. Будет изучать полицейский разворот - на 180 градусов задним ходом.

"Это не забава", - говорит инструктор. - "Он нужен, чтобы водитель привык к ощущению полета, когда машина едет в заносе, который надо замедлить. Потому водители часто теряются в таких ситуациях".

Девушка отрабатывает разворот.

"После маневра колеса должны смотреть прямо, а у нее - в сторону", - Николай объясняет ошибки ученицы. - "После разворота машину надо выровнять, дальше она должна катиться по инерции прямо. Для полицейского разворота ручник не нужен. Разгоняетесь, отпускаете педаль газа, на механике нажимаете сцепление, на автомате - переключаетесь на нейтральную передачу, и выкручиваете руль. Когда делаешь этот разворот впервые, главное - не бросить руль, не затормозить рефлекторно. Это можно сделать машинально, потому что срабатывает инстинкт самосохранения".

"Вот сейчас отлично получилось. Это сразу видно - машина выровнялась", - хвалит Наталью инструктор и зовет отдохнуть.

"Два-три развороты сделали - выходим из машины", - смеется Николай. - "Это адреналин. Некоторые нормально воспринимает, а других тошнит или голова начинает кружиться. Поскольку в обычной жизни люди такого не делают".

"Круто-круто, столько адреналина", - делится впечатлениями Наталья. - "Больше понравилось первое занятие. Тогда был ливень, на мокром покрытии упражнение легче было выполнять. На сухом машину разворачивать труднее. Когда Коля рассказал, что должна буду делать, спросила: "Я не перевернусь?". Ответил, ни в коем случае, и стало спокойнее. Теперь знаю, что делать, когда машина идет в занос. Но надо еще немного подучиться".

Идем в комнату отдыха. Тут можно выпить кофе или чай.

Права имею с 2011-го, продолжает Наталия. - Восемь лет ездила на механике, 2,5 - на автомате. Боялась, что трудно будет снова вернуться на механику. Но все вспомнила. За многие годы привыкла крутить руль ладошкой, а это - неправильно. Одно дело делать так, когда разворачиваешься во дворе. Но если на трассе колесо попадет в яму, ладонью руль не удержишь. Его надо всегда фиксировать двумя руками".

"Первый уровень контраварийного вождения - это объезд препятствий, парковки, действия во время заноса, - говорит Николай. - На втором уровне это все отрабатывается. Есть расширенная спортпрограма - на двух последних занятиях водитель выезжает на гоночную трассу. Там учим его, чтобы никуда не влетел на скорости 150 километров в час.

Наша задача - предотвратить аварийные ситуации. Их удастся избежать, если водитель знает, как действовать во время опасностей".

Контраварийное движение 1 уровень

Количество занятий: 4

Стоимость: на вашем авто - 6000 грн, на авто школы - 8000 грн

Контраварийной движение 2 уровень

Количество занятий - 3

Стоимость: на авто школы 10000 гривен