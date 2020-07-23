После революции владельцев выгнали из дома - в райцентре разваливается 115-летний дворец

Райцентр Тальное Черкасской области - в 220 километрах от Киева. Главная достопримечательность города - охотничий дворец графов Шуваловых - известной семьи времен Российской империи. Построенный датским архитектором Клеменсеном в 1905 году. Сейчас дворец в запущенном состоянии, но имеет охрану.

От автостанции иду на юг, дорогой через сахарный завод. Издалека виден лес. На одном из холмов - покосившийся шпиль дворца. За заводом - пруд.

- Можно идти лесом возле берега, - объясняют местные. - Выйдете на широкую дорожку. Там когда-то графиня каретой ездила. Дойдете до скалы любви. Оттуда ко дворцу - несколько сотен метров.

Тропа превращается в широкую дорожку. С одной стороны - берег пруда, где обустроены несколько рыболовных мест. С другой - остатки опорной стены, построенной из камня сто лет назад. Поднимаемся на Скалу любви (по легенде местной паре запретили быть вместе, потому что девушку хотели выдать за другого человека. В знак протеста влюбленные прыгнули со скалы. - Gazeta.ua). Берег заканчивается высоким обрывом высотой в два десятка метров. Внизу растет дуб. Открывается вид на водоем и лес.

Дереву 660 лет. Возраст установили харьковские специалисты

От скалы тянется несколько троп слева - ведут во дворец. По дороге время от времени попадаются гигантские дубы, которым по несколько сотен лет.

"Старый дуб - возле стадиона, - когда-то рассказывал редактор местной газеты 79-летний Валентин Гордеев. - Дереву 660 лет. Возраст установили харьковские специалисты, которые приезжали сюда в конце прошлого века. Дуб, что у дворца - на 50 лет моложе Ему - 610".

Автор: Сергей КРИНИЦА Охотничий дворец графов Шуваловых был построен в Тальном в 1905 году

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Выходим к стадиону. За ним когда-то было немецкое кладбище. Во дворце находился госпиталь для немецких летчиков "Люфтваффе". Кладбище было заброшенным до 2006-го года. Тогда же в Тальное приехали немцы, выкопали останки и перевезли их в Германию.

Охотничий дворец огражден металлическим забором. Зайти на территорию можно через приоткрытые ворота. Во дворе - дом охраны и несколько автомобилей. На прочном столе обед - есть несколько бутылок вина и разрезанные арбузы.

С недавних пор в имении хозяйничает Лала Тарапакина. Это - псевдоним одесской поэтессы. В рамках программы своего благотворительного фонда "12 часовых", она хочет вернуть к жизни заброшенные замки Украины. Возит экскурсии в Тальное из Киева. Берет по 670 грн с человека. Кормит обедом и устраивает экскурсию.

- А Лала есть на месте? - спрашиваю светловолосую женщину, стоящую неподалеку.

- Подождите, сейчас подойдет.

Приходит высокая стройная блондинка лет сорока с татуировкой на левой руке.

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- Есть опыт, связи, ресурсы и главное - огромное желание восстановить старинные дворцы, - говорит Лала. - Наша программа действует по всей Украине. Восстанавливаем замки в Харьковской области, Львовской, Закарпатской и Черкасской. Тальное выглядит жемчужиной среди них всех. При условии понимания местной власти местный замок можно превратить в туристический магнит. Для этого надо восстановить дворец Шуваловых, впоследствии реконструировать парк, сделать во дворце театр, детский сад. Рядом есть став с великолепным пляжем. Так стимулировать внутренний украинский туризм. Чтобы люди ехали в Тальное. Более 8 лет занимаюсь этим направлением. Уже провела рабочее совещание с архитекторами, определила приоритеты. Знаю, с чего начать и что делать дальше. Первое, что нужно сделать - построить четыре туалета, потому что сейчас имеем один деревянный в ужасном состоянии.

Первое, что нужно сделать - построить четыре туалета

Дворец принадлежит местной общине.

- Хочу чтобы городской совет передал его в концессию на 49 лет, - добавляет поэтесса.

На окне у входа - образцы кирпича, из которого строилось имение Шуваловых. Основное - марки Calder. Есть также рижский кирпич Zelm. На стене висит автомат по продаже газет. Во времена СССР туда надо было 3 коп и он выдавал советскую прессу.

На первом этаже в некоторых местах сорван пол. Подняться на верх можно по деревянной лестнице. В глаза бросается надпись на стене - "Политбюро ЦК КПСС". Это напоминание, что когда-то в доме размещался строительный техникум.

На втором этаже запах, как после дождя. Едва пробиваются ароматы коры дуба. Некоторые старые окна заменены на новые. У нескольких - выбиты стекла.

С противоположного крыла видны могильные плиты графов Шуваловых. Умерли, не дождавшись завершения строительства. Владельцев похоронили в местной Троицкой церкви. Впоследствии советская власть сделала из нее пекарню. Надгробные плиты выбросили. Их подобрал директор музея земледелия Вадим Мицик, что 20 лет возглавлял учреждение.

Автор: Сергей КРИНИЦА Лестница на второй этаж дворца Шуваловых неплохо сохранилась

На втором этаже есть балкон с остатками большого вентилятора от кондиционера. На краю башни лег на бок металлический флаг. Хорошая лепнина балюстрады в одном месте замурованая красным кирпичом. Это тоже следы хозяйствования советской власти.

Во дворе охранник Константин Кутвицкий проводит экскурсию приезжим киевлянам. Имеет синяк над левым глазом. Неделю назад Константина избили охранники сахарного завода.

- Дворец достроили зятья и дочери умерших графов Петра Павловича и Павла Петровича Шуваловых, - рассказывает. - Он имеет три башни - круглую, ограненный и квадратную. На первом этаже был мраморный пол. Его сорвали и увезли в неизвестном направлении во время реконструкции. Балконы и балюстрады вырезал из камня-песчаника уманский мастер родом из чешской Богемии. Дворец имеет 1050 квадратных метров площади, 78 комнат и 116 окон. Это самый большой охотничий дворец в Украине. Здесь объединены различные архитектурные стили - ренессанс, шале, барокко. После революций и войн в начале 20 века владельцев выгнали. В 1920 году сюда переехала учительская семинария. Затем был сельскохозяйственный и строительный техникум. Впоследствии - музей истории земледелия.

Дворец достроили зятья и дочери умерших графов

Звоню сотруднику музея Олегу Шатайло.

- Здесь раньше было надгробие Софии Потоцкой. А сейчас не видно.

- Есть, - говорит. - Валяется где-то в кустах.

Софию Потоцкою после смерти похоронили в Умани. Впоследствии в церковь попала молния. Горожане сочли это дурным знаком. Попросили перезахоронить гроб. Его отвезли в Тальное и похоронили в склепе Троицкой церкви. Впоследствии коммунисты выбросили надгробие в реку Горный Тикич, а склеп забетонировали.

Автор: Сергей КРИНИЦА Дворец Шуваловых - главная историческая достропримечательность райцентра Тальное на Черкащине

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Во времена Виктора Ющенко областной дворец начали реконструировать. Сбили пол, заменили черепицу, поменяли несколько окон, установили радиаторы отопления. В 2010 на выборах победил Виктор Янукович. Реконструкцию остановили. Перестали платить зарплату сторожам. Те разбрелись по домам. Почти одновременно с дворца выкорчевали 60 новых радиаторов отопления. Впоследствии охрану вернули.

Граф Петр Павлович Шувалов был крупным российским землевладельцем и сахарозаводчиком. Родился в 1819 году в Санкт-Петербурге. Закончил юридический факультет тамошнего университета. Руководил петербургским дворянским комитетом по подготовке реформы об отмене крепостного права в 1861 году. В конце жизни поселился в имении в Тальном. Умер в 1900 году. Имение строили его потомки.