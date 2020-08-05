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среда, 05 августа 2020 16:04

"Печи - в Кракове, сервизы - в Гамбурге, а мебель - в Будапеште" - чем богат Вишнивецкий дворец

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В XIV веке в городке Вишневец Збаражского района Тернопольщины князь Дмитрий Корыбут строит замок, чтобы защититься от турецко-татарских набегов. Но крепость разрушают. В 1494 году князь Михаил Вишневецкий переносит замок на левый берег реки и перестраивает оборону. Так начинает создаваться родовое гнездо князей Вишневецких. В XVIII веке последний из князей Вишневецких - Михаил Серваций - строит на месте замка 2-этажный пышный дворец. Имение размером 3 тыс. м² напоминает тогдашнюю французскую загородную резиденцию. Рядом создают английский сад, а также собственную святыню. Помогает магнату в проектировании архитектор Якуб Бланже. Именно такой реконструированный вариант дворца могут увидеть туристы сегодня.

Автор: Тарас Подолян
  У главного входа нет садов, поскольку здесь был гарнизон
У главного входа нет садов, поскольку здесь был гарнизон

Входная плата в замок стоит 80 грн, для детей и студентов - 30 грн. Здесь можно пострелять из лука за 5-10 грн.
В самом дворце сохранилось мало элементов декора, сейчас интерьер не очень богатый.
"Коллекции семьи рассеялись по всему миру. Владельцы, которые были не из рода Вишневецких, продали отсюда все. Наши печи находятся в музее в Кракове, картины в Московском историческом музее, сервизы - в Гамбурге, мебель - в историческом музее Будапешта. Сейчас на аукционах Sotheby's и Christie's появляются вещи из Вишневецкого дворца. Но нет у нас своей элиты, которая покупала и передавала бы музею", - говорит экскурсовод Любовь Шиян.

Автор: Тарас Подолян
  Экскурсовод Любовь Шиян в комнате "интеллектуальной лаборатории"
Экскурсовод Любовь Шиян в комнате "интеллектуальной лаборатории"

От замковой части осталось только 2 элемента: подземелье и родовая церковь князей Вишневецких. Княгиня Ефимия Вербицкая в XVI веке для своей дочери построила церковь Вознесения Господня. Она стала родовой усыпальницей. 2 года назад удалось воспроизвести Зеркальный зал поместья. Когда в 1846 году сюда наведывался Оноре де Бальзак, он назвал дворец "малым Версалем".

Автор: Тарас Подолян
  Зеркальный зал
Зеркальный зал

На втором этаже расположилась "интеллектуальная лаборатория" Вишневецких. Здесь была знаменитая библиотека, о которой знала вся Европа.
В ней размещалось 21 тыс. книг. Также содержался ценный архив, ради которого приезжали ученые. В этнографических экспедициях здесь были Николай Костомаров и Тарас Шевченко. Во времена Российской империи весь архив был перевезен в Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Был уничтожен во время одного из наводнений. В южной части находится терраса, где раньше были сады и фонтаны. Из-за того что советская власть осушила реку Горынь - восстановить весь экстерьер технически невозможно.

Автор: Тарас Подолян
  Терраса с видом на церковь Вознесения Господня
Терраса с видом на церковь Вознесения Господня

Во времена СССР дворец неоднократно страдал от нерадивого отношения. Поместье использовали как административное здание, в подвалах размещались конюшни, а в церкви хранили минеральные удобрения.

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В начале XX века дворец покупает российский генерал Павел Демидов. Он пытается спасти имение. Реконструировать дворец приглашает архитектора Владислава Городецкого. Некоторые вещи Вишневецкого, которые были распроданы предыдущими владельцами имения, он возвращает домой. Но перед началом Первой мировой войны генерал эмигрирует. Лишь через 100 лет семейное гнездо Вишневецких снова начнет восстанавливаться извне и изнутри. На этот раз уже на гранты посольства США.

Райцентр Тальное Черкасской области - в 220 км от Киева. Главная достопримечательность города - охотничий дворец графов Шуваловых - известной семьи времен Российской империи. Построенный датским архитектором Клеменсеном в 1905 году. Сейчас дворец в запущенном состоянии, но охраняется. В 2006 году его пытались реконструировать, впоследствии бросили.

Автор: Христина БУЦКО
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