"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.

В апреле этого года Министерство здравоохранения запустило пилотный проект вакцинации против Covid-19 в городе Моршин во Львовской области, где проживает более 4 тыс. человек. В рамках эксперимента планировали иммунизировать 70% взрослого населения – необходимый минимум для формирования коллективного иммунитета против коронавируса.

Моршин стал едва ли не первым городом Украины, который получил вакцины в большом количестве — сначала 2,5 тыс. доз CoronaVac, а позже AstraZeneca и Pfizer.

К 4 ноября в Моршине полностью вакцинировано 74% взрослого населения. Еще один процент жителей получили по одному уколу. Коронавирусом болеют 32 человека, по официальным данным. 14 из них были полностью иммунизированы. В больнице находятся трое больных. Остальные лечатся дома.

Низкое количество больных на фоне всплеска инфекции по Украине спровоцировало появление мемов и шуток о Моршине в социальных сетях. Вроде: "После Апокалипсиса на земле ничего не останется. Кроме Моршина".

Корреспондент Gazeta.ua побывала в Моршине. Пообщалась с его жителями. Расспросила, как им живется в самом вакцинированном городе Украины и что думают о всплеске заболевания в государстве и людях, выступающих против прививки.

Моршин – курортный город, славящийся целебными минеральными водами и красивыми видами. Здесь расположены 12 лечебных санаториев, в которые ежегодно едут сотни тысяч людей с сахарным диабетом, гепатитом, болезнями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, нервной системы, желчного пузыря. Лечатся не только водой, и торфяными грязями и с помощью озокерита – специальной тепловой процедуры, снимающей воспаления и боли.

Город расположен в 95 километрах от Львова. Добраться можно автобусом или поездом. Дорога занимает около двух часов.

От автостанции и железнодорожного вокзала до центра города можно дойти за 10 минут. На улицах, несмотря на солнечную, теплую погоду - малолюдно. Магазины и заведения питания работают в обычном режиме. Однако клиентов мало.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Моршин – курортный городок на Львовщине. В городе работает 12 бальнеологических санаториев. Предлагают не только лечение минеральной водой, но и торфяными грязями и озокеритом.

Антиваксов немного есть. Статистика говорит – 26 процентов

– Кажется, больных вообще нет. Среди моих знакомых – точно, – говорит баристка кофейни-магазина "Кофеман" 26-летняя Мария. Фамилию не называет. За лате просит 30 грн. – У нас почти все вакцинированные. Я в августе получила вторую дозу CoronaVac. Немного боялась, как все. Но никаких побочных реакций не последовало. Все родственники и знакомые тоже вакцинированные. Нас обзванивали семейные врачи, объясняли, почему это важно. Может, потому и сработало, потому что был человеческий подход, - поправляет маску и передает бумажную чашку через прилавок. – Антиваксов немного есть. Статистика говорит – 26 процентов. Но думаю, они на нашем примере увидят, что надо прививаться.

Возле кофейни – несколько лотков с сувенирной продукцией. Пока покупателей нет – продавцы пьют кофе, говорят между собой, смеются. Все без масок.

– Еще рано для покупателей, - говорит дородная женщина в синем синтепоновом жилете поверх красного свитера. На вид ей не больше 50 лет. – И день вы выбрали не очень (в Моршин приехали в понедельник, 1 ноября. – Gazeta.ua). Сейчас все местные пошли по гробам. Туристы подойдут только перед п'ятой. Они пьют воду по режиму – перед ужином. Выручка какая-то есть, но не очень.

– Мы все здесь вакцинированы. Заставили, – продолжает. – А иначе, как бы работали? В том году вообще город стал – никаких туристов не было, санатории закрыты. Так у нас и выбора сильно не было. Вакцинироваться боялись. Кто знает, чем нас могли колоть. И по телевизору всякое рассказывали. Но если весь мир прививается, то мы какие-то особенные, что ли? Хотелось лучшей вакцины. Но уж, какая была. Pfizer появился поздно, а я не могла столько без работы сидеть.

Все массово болели. И смертность была высока

Женщина говорит, что осенью в прошлом году переболела Covid-19. Но к семейному врачу не обращалась.

– Тогда все массово болели. И смертность была высокая. По 20 человек в день. У меня был нос заложен, кашляла и легкие болели. Температура такая-себе – то 37.1 то 37.8. Пила витамин С и D, варила чай из шиповника. И как-то прошло. Дети подобным переболели, а муж, как огурчик, держался. Ничего ему не было.

С мэром 47-летним Русланом Ильницким договорились встретиться возле бювета. Как только голова появляется на площади – продавцы сувениров суетятся.

– Одевайте "намордники"! Мэр идет, – кричат. Вытаскивают из карманов маски и одевают на лицо. Некоторые спускают их ниже носа.

Ильницкий возглавляет город с 2006 года. В прошлом году его на должность избрали в четвертый раз. Впервые мэр вакцинировался 7 марта остаточной дозой AstraZeneca. Второй укол получил 18 июня.

– Во время пандемии город понес огромный ущерб. Львиная доля наших доходов связана с санаторно-курортной деятельностью. Все заведения были закрыты для посетителей, – рассказывает. – Укорачивали расходы, работали без премий. Экономили, как могли. Еще в апреле этого года санатории не работали, и мы выполняли только 50 процентов бюджета города. Поэтому решились на эксперимент, чтобы исправить ситуацию. Направили письмо в Министерство здравоохранения с просьбой выделить городу вакцины, чтобы привить значительную часть взрослого населения и достичь коллективного иммунитета. Моршин хорошо охвачен декларациями с семейными врачами, имеем базу данных пациентов. А взрослого населения у нас не так уж много, почти 3,5 тысяч. Как получили одобрение, сразу принялись проводить информационную кампанию.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Руслан Ильницкий, мэр Моршина. В должности с 2006 года. В прошлом году его избрали на четвертую каденцию.

Часть биллбордов города заняли социальной рекламой с призывом к вакцинации. Изготовляли информационные буклеты, использовали раздаточный материал Минздрава и UNIСEF. В центре на выходных работали палатки, в которых медицинские работники разъясняли необходимость вакцинации и формировали очереди из желающих, чтобы избегать скоплений в пунктах вакцинации.

Есть перечень жителей города, с которыми прекратили контакты

– Самая большая заслуга — медиков, - продолжает городской голова. – Они обзванивали по несколько раз пациентов, говорили с ними и приглашали пройти на иммунизацию. Местное телевидение тоже помогло. В целом, поддерживаю обязательность вакцинации среди медиков, учителей, работников туристических услуг и чиновников. Надеюсь, что вскоре этот список расширят. Что делать с другими – продолжать убеждать. Конечно, есть перечень жителей города, с которыми прекратили контакты, ведь никакие аргументы и уговоры не работали. Это уже на их совести и ответственности.

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Несмотря на высокий процент иммунизированных – Моршин в красной зоне, потому что туда попала Львовская область. Туристы могут приехать на лечение или реабилитацию в санатории с сертификатом о вакцинации, ПЦР-тестом или справкой от врача, что переболели Covid-19 не позднее полугода назад.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Сувенирный рынок на центральной площади. Работники рынка вакцинированы, но не носят масок.

– Важно, чтобы те, кто уже переболел, приезжали сюда на реабилитацию. Наши медики разработали специальную программу. Также некоторые санатории в стоимость путевки включают и регулярные ПЦР-тесты. В частности, тем, кто не успел вакцинироваться второй дозой, - добавляет Ильницкий. – Многим туристам предлагаем вакцинироваться у нас. Уже нет ограничений по вакцинам. К счастью, ситуация в городе наладилась. Хотя она не такая, как была до карантину. Уже в начале лета мы заполнили бюджет на 100 процентов. А это 100 миллионов гривен плюс 40 миллионов – трансфер, поступающий из государственного бюджета.

С головой города здоровается почти каждый прохожий. Он отвечает кивая.

– Как относитесь к мемам и шуткам о Моршине? - спрашиваю.

Надеюсь, что скоро вся Украина достигнет такого же результата, как мы

– Благодарен за столь большое внимание соцсетей, - отвечает Руслан Яковлевич. - Для нас это даже полезно, потому что может привлечь внимание и увеличить поток туристов. Впечатлен и вниманием от медиа. Они рассказывают о положительном опыте Моршина. Надеюсь, что скоро вся Украина достигнет такого же результата, как мы. И карантинные ограничения снимут.

Приглашает зайти в бювет и попробовать минеральную воду из самого популярного источника №1. Проводит внутрь и сразу приносит извинения, что должен возвращаться в горсовет. Говорит, что через час у него прямое включение на телевидении.

Внутри бювета всего два посетителя. Минеральная вода – бесплатная. А вот рапа – насыщенный солевой раствор – стоит 150 грн за пол литра. На полу перед окнами разлеглись три кота. Греются на солнце.

Сотрудница бювета 38-летняя Иванна Попадинец подходит к автомату с минеральной водой №1. Приставляет к электронному окошку карту с чипом и набирает воду в пластиковый стакан. Она теплая, имеет солоноватый привкус.

Медики предупредили, что могут быть побочные эффекты

– Раньше отдыхающие сами себя обслуживали, а сейчас ввели ограничения. Каждого посетителя перед входом проверяем – раньше меряли температуру, а теперь просим сертификаты или тесты показать, - говорит. – Сейчас всюду нагнетают обстановку. А раньше ходили и делали все плановые прививки. Ни у кого и мысли не было, чем вакцинируют. Теперь заставляют всех. Может поэтому такая паника, потому что есть люди, которым нельзя прививаться - с разными болезнями или противопоказаниями. У меня трое детей и все вакцинированные. В мае сама завершила вакцинацию CoronaVac. Шла спокойно, не переживала. Медики предупредили, что могут быть побочные эффекты, но ничего. Муж отказался прививаться, переболел месяц назад. Дети тоже переболели, а мне ничего. Значит – работает.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА В Моршине есть три минеральных источника. Их гости города могут попробовать в бювете бесплатно. А моршинскую рапу, концентрированный солевой раствор, нужно покупать. Пол литра стоит 150 грн.

К Иванне Ивановне подходит старый мужчина с поилкой – стеклянной чашкой в ​​виде чайничка. Она просит его подойти к стойке регистрации "отметиться", а затем наливает воду.

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– Сегодня в Facebook читала, что от вакцины может быть плохо. У кого-то высокая температура, тело болит. Может, если бы не было столько разговоров, была бы лучшая статистика и удалось бы побороть пандемию. Она сильно повлияла на нашу жизнь. Моя мама живет в Белоруси. Каждый год ездила с детьми к ней. А вот уже три года не виделись. Как только начнут вакцинировать несовершеннолетних – сделаю прививку и детям. Какой вакциной – посоветуюсь с врачами, – добавляет Иванна Ивановна.

Справа от бювета источник. Возле него стоят люди, набирающие в пятилитровые пластиковые бутыли воду.

Сын учится за границей, два года просидел там безвыездно

65-летний Игорь Евгеньевич часто приезжает за моршинской водой из Стрыя. Говорит, что в Болехове – городе за Моршином – имеет родственников. Ныне вступил по дороге на кладбище.

– Еще не вакцинированный, но планирую Pfizer. Моя жена укололась ею, и без проблем! Если послушать, что творится в стране, то в Моршине все правильно сделали. Не знаю, правда, как удалось. Потому что народ у нас такой… Ну знаете! – мужчина наполнил последнюю, третью бутылку водой и несет в автомобиль. Открывает багажник, складывает бутыли. – Пандемия очень нарушила жизнь. Сын учится за границей, два года просидел там безвыездно. Приехал только к концу лета, и все равно все время дома, никуда не дернешься. Хотели в Европу к родственникам поехать во Францию ​​и Швейцарию и не получилось, – жалуется.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА 65-летний Игорь Евгеньевич из Стрыя приехал в Моршин за водой. Пока не вакцинирован. Планирует иммунизироваться вакциной Pfizer.

На территории санаториев, расположенных вблизи бювета - пускают только отдыхающих. В них проверяют санаторные книги и сертификаты вакцинации. Охранники и работники рецепции объясняют, что такие ограничения связаны с пандемией.

Медицинского директора "Моршинкурорта" 41-летнего Олега Мельника – нет в городе. Общаемся по телефону. Привился с семьей весной вакциной AstraZeneca, признается.

– Пандемия очень усложнила работу санаториев. Когда ввели локдаун – закрыли все, – говорит Мельник. – Туристы уехали, сфера простаивала. Первые три месяца карантина привели к тому, что весь сезон, лето-2020, был потерян. Поездка в санаторий на 24-дневный курс лечения или реабилитации требует определенных мер и решений. Взять отпуск, подготовить анализы, медицинскую карту и т.д. Конечно, этим никто не мог заниматься во время карантина. Осенью мы открылись, но отдыхающих было очень мало. А потом – вторая волна. Государство карантин это ввело, но не подумало совсем о том, как обслуживать и содержать такие большие комплексы.

В курортной сфере работают 60% жителей Моршина

В курортной сфере работают 60% жителей Моршина. Остальные – жители Моршинской ОТГ и Стрыя. Когда курорт стоял, они не получали зарплату.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Город расположен в 95 километрах от Львова. Добраться можно автобусом или поездом. Дорога занимает около двух часов. Билет – от 90 грн.

- Только к концу 2020-го государство компенсировало 70 процентов зарплаты всем работникам, - продолжает Мельник. - И за то, спасибо. После того, как в апреле город договорился с Министерством здравоохранения, нам выделили первые сто вакцин AstraZeneca. Иммунизировали сначала тех, кто хотел. Желающих было много, и эти вакцины разошлись в мгновение ока. Затем, когда выделили вторую партию, вакцинировали всех медицинских работников курорта. Сейчас почти весь персонал вакцинирован. Отказывающиеся могут работать с ПЦР-тестами, которые действуют 72 часа или уходят в плановый отпуск. Сейчас курорт работает почти в полную силу, хотя посетителей еще немного. В санаториях, которые входят в "Моршинкурорт", более 500 человек с сертификатами и ПЦР-тестами. Всех желающих купить путевку для отдыха, предупреждаем, что без этих документов - не смогут поселиться в санаториях.

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Олег Владимирович доволен экспериментом в городе. Однако отмечает, что вакцина не дает гарантий.

– Медицина всегда говорит о вероятности. Если ты сделаешь вакцину, то шанс заболеть коронавирусом снизится до 40 и ниже процентов, а течение болезни будет гораздо легче. Если ежегодно делать флюрографию, то с вероятностью 90 процентов рак легких или туберкулез обнаружат на ранней стадии. Если ежегодно ходить к гинекологу – вероятность выявить сложные заболевания репродуктивной системы будет выше на первых этапах, а лечение легче, без хирургического вмешательства. Медицина, как и статистика работает с числами. Но украинцам необходимость превентивной медицины нужно объяснять еще проще, на примерах. Называть реальные суммы лечения и реабилитации после болезней, показывать реальные последствия болезни. Тогда информационная кампания работает. И моршинские медики блестяще справились с этой задачей.

Если раз в год делать флюрографию, то с вероятностью 90 % рак легких или туберкулез обнаружат на ранней стадии

В парке, обычно переполненном туристами, пусто. Только на некоторых скамейках под солнцем одиночно сидят люди.

– Не все так, как вам по телевизору говорят. 70 процентов вакцинированных – неправда. А вакцинируются, потому что не хотят, а заставляют. Не дают работать, а как выживать? – жалуются 50-летняя Лилия. Рядом на скамейке, лицом к солнцу, сидит ее мать Анна. Маски держат в руках.

Женщины приехали в Моршин отдохнуть. Живут на Сколевщине Львовской области. Фамилии не называют, говорят очень неохотно.

– Пока в раздумьях. Может, будем вакцинироваться, а может, нет. Есть букет сопутствующих болезней. Не хочется, чтобы здоровье после одного укола ухудшилось. С мамой болели в тяжелой форме. Потратили очень много денег и сил, чтобы выкарабкаться. И все же людям должны давать выбор. Нельзя ограничивать права и принуждать к тому, что не обязательно. Иначе вообще отразят желание, и все будут делать все наперекор.

Недалеко сидит пара – 80-летний Богдан и 63-летняя Юлия Петрина из Рожнятова Ивано-Франковской области. Отдыхают с 20 октября в пансионате "Моршин". Путевку покупали самостоятельно, заканчивается через неделю.

Тяжелее всего вакцинацию перенесла моя сестра. Имела сильные головные боли

– Мы вакцинированы, двумя разными вакцинами. Первой AstraZeneca, вторая доза – Pfizer, в мае, – рассказывает женщина. - Хотя разными, еще никто не прививался, а мы рискнули. Сами захотели. Нас не уговаривали, не приглашали. Перенесли уколы без побочных эффектов, все было очень хорошо. Дома многие знакомые вакцинируются. Сагитировала родственников. Тяжелее всего вакцинацию перенесла моя сестра. Имела сильные головные боли в первый день. У мужа только сопли были. Я сначала подумала, что мне воду укололи, – смеется. – Будут колоть третью дозу – тоже пойдем.

– Чтобы люди болели – кому-то выгодно. Ибо все, кто не хотят вакцинироваться, не могут прийти к одному мнению. Имеют разные версии. Сработал интернет, телевизор, – добавляет мужчина.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Юлия Петрина из Рожнятова отдыхает в пансионате "Моршин" с мужем Богданом уже две недели.

– Как заказывали путевку, нас предупредили, чтобы взяли с собой сертификаты. Проверяли при заселении, а как же. Условия неплохие, сервис хороший и людей немного есть. Город очень красивый. Хорошо, что сделали подобную инициативу и вакцинировали почти всех. У себя дома, мы должны самостоятельно агитировать и выполнять план, - добавляет Юлия Петрина.

– В Моршине самые сознательные люди, - начальница управления социально-гуманитарной политики Моршинского горсовета 55-летняя Татьяна Левкович, только что закончила телефонный разговор. Разговариваем в ее кабинете в горсовете, что в 10 минутах ходьбы от центра города.

– Начинали тяжело. Много было скептиков, но со временем убедились, что вакцина единственная, что может уберечь здоровье, - рассказывает Татьяна Васильевна. – Важную роль сыграли медики, которые все время были на связи со своими пациентами. Также учителя школ и родители школьников, которые хотели, чтобы дети учились в классах, а не дома. Они и стали той движущей силой, запустившей проект. К счастью в городе и нет ярых антивакцинаторов, так что не было конфликтов или протестов.

Татьяна Васильевна вакцинировалась CoronaVac на второй день начала проекта, чтобы показать пример землякам и привлечь их к вакцинации. Говорит, что ее семья тоже полностью вакцинирована. Женщина убеждена, что новая волна пандемии будет только способствовать тому, что люби охотнее будут иммунизироваться.

То, как реагируют на Моршин – мне нравится. Просматриваю мемы, смеюсь

Моршин может служить хорошим примером для всей страны, добавляет.

– Мы сейчас в красной зоне. Если бы власти выделили город и сняли карантинные ограничения, Моршин стал бы существенным примером. Ведь пандемия очень усложнила жизнь. То, как реагируют на Моршин – мне нравится. Просматриваю мемы, смеюсь. Думаю, это большая услуга, и у нас будет очень много туристов, как только преодолеем пандемию.

В кафе "Парк" на улице Ивана Франко, недалеко от городского совета, всего четверо посетителей. Заведение в подвальном помещении одноименной гостиницы.

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

– Это не потому, что у нас невкусно. Туристов очень мало, – говорит официантка Екатерина, 20 лет. – А те, что есть – на полном пансионате, с питанием. Зачем им в кафе ходить? – проверяет сертификат вакцинации и оставляет меню. Рекомендует попробовать блюда из мангала, тандыр-печи и хачапури. Шашлык из свинины стоит 65 грн за 100 грамм, стейк – 75 грн за 100 грамм. Салаты от 85 грн. Первые блюда – от 45, вторые – от 110 грн.

- Все работники вакцинированы. Разными вакцинами, в разный период. Не то что без работы могли остаться. Просто работаем с людьми, а болеть не очень хочется, – рассказывает Екатерина. – Бывает, приходят гости без тестов и сертификатов. Приходится просить их покинуть заведение, хоть теряем деньги. А что делать? Пока люди не признают необходимость вакцинироваться – не выйдем из пандемии.

В 16.30 возле бювета собралось немало людей. Внутрь заходят поочередно, стоящими отдельными группами.

- Хочешь жить – умей вертется - говорит 42-летняя Ирина Малехова из Николаева. Приехала в Моршин на отдых. Одетая в розовое пальто. Черный берет едва держится на пышных вьющихся черных волосах. Маска на лице спущена на подбородок. – А шо, вы верите, что все вакцинированы? Я – нет. Быть такового не может. Это же наши люди! Что они себя вредить будут? Да конечно!

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Отдыхающие посещают бювет три раза в день. Пьют минеральную воду перед едой.

Вот у вас есть знакомые, которые болели? Это у вас просто грипп был

Женщина приехала на отдых своим автомобилем. Говорит, что не вакцинирована и не планирует.

- Ну, вы как маленькая, правда. Никто ничего у меня не спрашивал. Отель – дорогой, они носом вертеть не будут от богатых клиентов. Это все – информационная политика, истерия. Никакого вируса нет. Вот у вас есть знакомые, которые болели? Это у вас просто грипп был. Да какие тесты, я вас прошу! Вот через год-два все пройдет и правда сплывет. Вспомните мои слова, – громко смеется и машет рукой на прощание.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА В Моршине есть три минеральных источника. Их гости города могут попробовать в бювете бесплатно. А моршинскую рапу, концентрированный солевой раствор, нужно покупать. Пол литра стоит 150 грн.

- А кто будет их кормить, как не я? – 62-летняя Евгения Алексеевна из пакета высыпает в красную миску кашу и несколько обрезков мяса. Женщину обступили четыре кота. Громко мяукают, ластятся к ногам. – Их в городе очень много, подкармливаем общиной. В карантин, бедняги, голодали. Пусто было на улице, будто все вымерли. А домой забрать не могла всех. У меня есть два сбуя.

Говорят, что вакцина меняет ДНК. Молодые люди, по 30 лет обоим

Евгения Алексеевна местная жительница. На пенсии, до этого работала санитаркой в ​​санатории. Просит не указывать ее фамилию, от фотокамеры отворачивается.

- Я что-то не понимаю паники вокруг вакцинации. Нас же всех при рождении прививали неизвестно чем. Ни у кого даже мыслей не было спросить о составе той прививки. Сказали нужно – и делали. Разве тогда медицина была лучше, чем сейчас? – возмущается. – Как только мне позвонила врач, что нужно вакцинироваться, я собралась и пошла. Никаких побочных реакций не было, ничего не болело. Говорила с соседями – они наотрез против. Говорят, что вакцина меняет ДНК. Молодые люди, по 30 лет обоим. Детей у них нет, тянут с этим, но боятся, что после вакцины у них дауны родятся. И что будешь им говорить? Смешнее всего, что их родители болели, папу в реанимацию забрали весной. Три недели под аппаратом дышал, едва на тот свет не попал. А они – вакцинироваться не будут. Цирк. Откуда такие уж умные понабиралися? Нет слов.

"ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА" - ВРАЧ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ В МОРШИНЕ

Сейчас в Моршине работает два стационарных пункта прививки и один мобильный, рассказал Gazeta.ua исполняющий обязанности генерального директора Моршинской городской больницы 63-летний Геннадий Юкшинский.

"На выбор есть три вакцины. Каждый выбирает индивидуально. Больше всего использовали CoronaVac и Pfizer. Осталось вакцинировать менее 800 человек. Ни у одного пациента не было аллергических реакций. У больных с вакциной легкое течение болезни. Они дома, но признаются, что им тяжело сидеть на месте, просят разрешения у врачей гулять", - сказал врач.

Геннадий Иосифович добавил, что пока рано говорить о результатах эксперимента.

"Но позитивную динамику видим уже сейчас. Больных значительно меньше, чем в прошлом году. Ни одного человека в реанимации. Будем следить, что будет в городе через несколько месяцев, а итоги подведем в следующем году весной, в период когда и начали проект", - заявил.

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человек живут в Моршине. 800 – дети.