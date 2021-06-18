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пятница, 18 июня 2021 16:37

"Не мог без публики. На третий день танцевал с медсестрами" - как прощались с Григорием Чапкисом
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Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  В Киеве прошла церемония прощания с Григорием Чапкисом
В Киеве прошла церемония прощания с Григорием Чапкисом

В Киеве сегодня простились с хореографом и балетмейстером Григорием Чапкисом. В декабре прошлого года попал в госпиталь с двусторонним воспалением легких. Болезнь не долечили. Еще несколько раз ложился в больницу. 13 июня танцора не стало. Ему был 91 год.

В Национальной филармонии Украины среди фойе стоит гроб. Возле нее - родные хореографа: сын Грегор в темных очках и дочь Лилия. На стульях рядом садятся внуки Анна и Виктория.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Возле гроба - родные хореографа: сын Грегор в темных очках, рядом с ним внучка Виктория. Дочь танцора Лилия сидит в объятиях внучки Анны
Возле гроба - родные хореографа: сын Грегор в темных очках, рядом с ним внучка Виктория. Дочь танцора Лилия сидит в объятиях внучки Анны

"Дружили семьями. Познакомились с Григорием Николаевичем 13 июня 2013 года. А в этом году в этот же день попрощались с ним. Он был человеком-душой. Очень любил жизнь, детей, внуков. Чапкис был невероятным поваром. Когда приходил в гости, то приносил собственные кулинарные шедевры: фаршированные помидоры, борщи.

Возили его на лечение в Днепр. Но он не может без публики. На третий день после лечения он уже с медсестрами танцевал в коридоре. Потом еще и интервью давал", - вспоминает Наталья Спалько.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  На письменном столе недалеко от входа лежит книга памяти. В ней коллеги и друзья Чапкиса делятся воспоминаниями о танцоре
На письменном столе недалеко от входа лежит книга памяти. В ней коллеги и друзья Чапкиса делятся воспоминаниями о танцоре

На письменном столе недалеко от входа лежит книга памяти. В ней коллеги и друзья Чапкиса делятся воспоминаниями о танцоре.

"Он очень любил своих студентов. На занятиях много жизненных историй рассказывал. Но больше танцевал. Преподавал в нашем университете имени Бориса Гринченко историко-бытовой танец, - рассказывает четверокурсница Алина Борисенко. - Григорий Николаевич ставил высокие оценки, часто жалел нас. Но любил дисциплину, чтобы все было правильно. Организовывал нам бал еще до пандемии".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Лилия Чапкис возле гроба. Слева стоит Грегор Чапкис
Лилия Чапкис возле гроба. Слева стоит Грегор Чапкис

"Да, и любил всегда надевать на бал белые фрак, костюм и цилиндр, - добавляет ее одногруппница Алена Деревецкая. - Такой преподаватель, как Григорий Николаевич, был на весь университет один. Ни на кого не похож. На парах всегда был стильно одет. Любил различные аксессуары, пояса. Часто рассказывал нам о том, как сидел у Сталина на коленях, как подарили ему какие-то крутой часы. И всегда можно было узнать, что Чапкис в университете, за его одеколоном: ни у кого больше такого не было. Когда чувствовали этот запах, то знали, что где-то есть Григорий Николаевич".

Президент Владимир Зеленский кладет букет на невысокий деревянный стол. Подходит к гробу и несколько секунд смотрит на Чапкиса. После чего выражает соболезнования близким хореографа.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Президент Владимир Зеленский подходит к гробу и несколько секунд смотрит на Чапкиса
Президент Владимир Зеленский подходит к гробу и несколько секунд смотрит на Чапкиса

"Чапкис был путеводной звездой для меня, - делится Наталья Аленичева. - До знакомства с ним в 1977-м работала хореографом и занималась спортивными танцами. После своего развода пошла в ансамбль "Юность", где и встретила его. Григорий Николаевич влюбил меня в бальные танцы. Как вышла на пенсию, вспомнила об этом виде танца. Создали народный ансамбль бального танца "Сеньоры", а Чапкис всегда нас поддерживал. Он для нас был ангелом-хранителем. всегда относился к своим ученикам с заботой, а мы - еще и старики . Всегда брал нас под свое крыло.

Пришла сегодня в темной блестящей кофточке, потому что не могла прощаться с ним в чем-то привычном и неярком. Григорий Николаевич воспитывал чувство стиля в своих учениках. При нем даже невозможно было стоять сгорбившись. Хотелось сразу выпрямиться".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  В Киеве прошла церемония прощания с Григорием Чапкисом
В Киеве прошла церемония прощания с Григорием Чапкисом

Портрет хореографа ставят на улице у входа. Гроб вносят в катафалк под аплодисменты.

"Он никогда не жаловался. Здоровье не всегда было отличным. Но от него не услышал, что были какие-то проблемы. Чапкис доказал, что в паспорт можно не заглядывать и надо двигаться до последнего. Он умел любить, дарить радость. Чапкис был примером для всех. Когда принимал участие в "Танцях з зірками", то он меня поддерживал по-отечески. Хотел научиться танцевать и через неделю-две бросать, потому что это физически тяжело. Но Чапкис убеждал: "Ты научишься на всю жизнь танцевать танго. У тебя будет стройная фигура, и на тебя будут все девушки заглядываться".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Лилия Чапкис в объятиях своей дочери Анны
Лилия Чапкис в объятиях своей дочери Анны

Последний раз виделись с ним еще до карантина. Когда узнали о его болезни, страшно переживали. Звонили на кафедру, на которой преподавал Чапкис, чтобы узнать, как он. Душа болела. Такой любви надо заслужить", - делится певец Павел Зибров.

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Чапкиса похоронили в столице на Байковом кладбище.

Григорий Чапкис родился в молдавском Кишиневе. Его отец делал кожаные изделия. С женой воспитывал семерых детей.

Окончил железнодорожное училище и Киевский институт культуры. Был танцором ансамбля песни и танца "Трудовые резервы", хореографом в столичном театре им. Ивана Франко. Выступал в составе ансамбля танца под управлением Павла Вирского.

Хореограф имел в Киеве "Школу танцев Чапкиса". Коллекционировал костюмы, галстуки, шляпы и солнцезащитные очки.

Он воспитал двоих детей: дочь Лилия живет в Италии, сын Грегор - в США. Оба - хореографы.

Четыре раза был женат. В прошлом году женился на директоре ювелирного магазина Людмиле. Она была моложе мужа на 52 года.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК, фото: Тарас ПОДОЛЯН
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