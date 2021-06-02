Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким

Сегодня в Киеве попрощались с литературоведом, писателем и общественным деятелем Михаилом Слабошпицким. Долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Его сердце остановилось 30 мая на 75-м году.

У Дома писателей собрались около полсотни друзей и коллег литератора. Писательница Татьяна Дейнегина снимает очки и натягивает маску.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН У Дома писателей собрались около полсотни друзей и коллег литератора

"Я шесть лет пишу роман. Почти завершила его. И у меня была мечта - первым читателем должно быть дорогой Михаил Федотович. Благословлял мои предыдущие книги и вдохновлял меня как в жизни, так и литературе. Для меня украинские литература и язык вообще начались со Слабошпицкого. Я родом из Луганска. Приехала в Ирпень еще до начала работы на телевидении. Как-то попала в компанию Михаила Федотовича и его друзей. Разговор шел о Григоре Тютюннике. Спрашиваю, кто это такой. И Слабошпицкий вскакивает и кричит: "Диникина - так с любовью искажал мою фамилию, - и как можно жить и не знать, кто такой Григор Тютюнник?". Сразу хватает с полки книгу и начинает читать"Климка". Полгода спустя я выучила украинский, пошла работать на телевидение и вела передачи. Помню его сыновей еще совсем маленькими. Прогуливались Киевом с Мирославом, а Михаил Федотович шутил: "Диникина, ты его русифицируешь". Это потому, что отвечали прохожим на русском", - делится Дейнегина.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН До гроба преподносят цветы

Гроб выносят из катафалка и ставят перед входом в здание. К ней подносят цветы.

"Михаил Федотович мог покритиковать, поругать. Но делал это по-дружески и конструктивно. Даже иногда сам переживал за чувства других. Как-то опубликовал критическую статью о поэте из Луганска. А потом переживал: "Может, не надо было?". Но я заверила, что он дал этому поэту крылья. Когда заведовал отделом "Критика" в издании "Літературна Україна", то молодые писатели проходили через него. Слабошпицкий всех успевал прочитать и мог процитировать каждого", - добавляет писательница.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН На столе рядом с гробом стоит портрет Слабошпицкого

На столе рядом с гробом стоит портрет литератора. Возле него - колоски пшеницы, за ним - ромашки в вазе.

"Михаил Федотович умел держать слово и добываться своего. Он поднял украинскую литературу. Слабошпицкий был ярким примером, но он никогда не бросался в глаза. Много делал, но не должен был об этом говорить. Всегда был оптимистом и верил в большое будущее Украины", - рассказывает прозаик Сергей Мартынюк.

Журналистка из издания "Слово Проcвіти" подходит к гробу и кладет рядом газету. Раздает экземпляры родным Слабошпицкого.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Журналистка из издания "Слово Просвіти" подходит к гробу и кладет рядом газету

"Это завтрашняя газета. Она посвящена Михаилу Федотович: здесь три полосы слез и воспоминаний о выдающемся литераторе, - объясняет директор Института литературы имени Тараса Шевченко Национальной академии наук Украины Николай Жулинский. - Помню, как мы с Михаилом Федотовичем в ноябре 2016 года вместе лежали в больнице. Утром традиционно входил в его палату и видел, как он сидел на кровати и писал что-то в блокноте. Был поражен, что он так рано начинает работать. На что он говорит: "Не могу спать, потому что сильные боли в спине. А труд меня немного спасает". Шли с ним на проходную, покупали кофе, который так любил Михаил. Ходили с ним, разговаривали. Тогда не знал, что именно на этой больничной койке Михаил писал свои воспоминания".

У входа в Дом писателей стоит жена Слабошпицкого Светлана Короненко в черном платке. Рядом - дочь литератора Иванна вытирает слезы с лица. На ней темные очки.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Николай Жулинский поделился воспоминаниями о Слабошпицком. За ним стоит жена литератора Светлана Короненко в черном платке и дочь Иванна в темных очках

"Знаю Михаила более 50 лет. Он любил общество. Для него это было местом свободомыслия, где после рюмки-другой говорили все, о чем думали, - рассказывает журналист Павел Мовчан. - Было значительное количество людей, которое симпатизировала ему. Потому что он был непревзойденный рассказчик, но чрезвычайно категоричным в отстаивании ценностей. В частности, и литературных. Его не любили и боялись попасть под его перо. Именно поэтому советская эпоха таких, как Слабошпицкий, не воспринимала. Был период, когда Михаил был бездомным, ему не давали жилья. Где только он не жил, даже на даче как сторож.

Он вместе с Анатолием Димаровым постоянно разыгрывал коллег. Как-то обратился к одному из писателей: "Что ты себя мучаешь? Ты начинаешь работать в семь утра. Зачем? Ты из себя издеваешься, а потом со всех нас своими произведениями. Иди на реку и искупайся там сначала, а не садись сразу за печатную машинку".

Гроб вносят в катафалк. Председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский торопит садиться в автобус.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Гроб заносят в катафалке

"У него было бесконечное роения мыслей и идей. Благодарен ему, что он меня многому научил. Я не мог говорить так откровенно и резко, как он. Михаил говорил истину, а она - вещь неприятная. Он был рыцарем правды. Не вижу никаких натяжек, где он покривил", - добавляет Мовчан.

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Похоронили Слабошпицкого в Киеве на Байковом кладбище. Остались жена, дочь и сыновья - Мирослав и Святослав.

Михаил Слабошпицкий умер в 74 года. Он - член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поэт из ада". Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей.