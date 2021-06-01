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вторник, 01 июня 2021 12:03

"Писал роман. Не завершил" - коллеги вспоминают Михаила Слабошпицкого

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&quot;Писал роман. Не завершил&quot; - коллеги вспоминают Михаила Слабошпицкого
30 мая умер украинский писатель, литературовед и общественный деятель Михаил Слабошпицкий. Ему было 74 года. ФОТО: Facebook

30 мая от онкологического заболевания умер украинский писатель, литературовед, общественный деятель, член Национального союза писателей Украины Михаил Слабошпицкий. Ему было 74 года.

Gazeta.ua собрала воспоминания о писателе.

"Вместе с Михаилом Федотовичем работал девять лет. Он был человеком-праздником. Умел не только генерировать идею, но и воплощать ее. Как-то с писателем Сергеем Грабаром зашли к Михаилу Федотовичу на совещание. Во время разговора родилась идея и он ее сразу одобрил. Побудил собственным примером, действовать, реализовывать ее. Он был мастером разговорного жанра, хотя признавался, что красноречие к нему не сразу пришло и раньше имел страх перед публикой, во что, конечно, трудно поверить ", - рассказал писатель и журналист Павел Щирица.

Михаил Слабошпицкий возглавлял издательство "Ярославов Вал", был исполнительным директором Лиги украинских меценатов, сопредседателем координационного совета Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика.

"Его хватало на это все и, конечно, как писатель хотел творить. Михаил Федотович писал роман под рабочим названием "Основное время", но, к сожалению, не закончил его. Он имел много планов. Хотя говорил о себе, что пессимист и фаталист, но на самом деле был оптимистического склада. Был деятельным человеком, не мог сидеть без дела. Имел сильный ген трудолюбия, часто работал без выходных и праздников. Михаил Федотович говорил о себе, что наверняка был австрийским офицером в прошлой жизни - всегда обязателен, "застегнутый на все пуговицы", заблаговременно приходил на встречи и пытался всех к тому обращать. Собирал вокруг себя интересных и талантливых людей, умел открывать новые имена, замечал молодых авторов. Я называл его книгодайнным, то есть человеком, который творил книгу в плане написания и издания", - добавил Щирица.

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Михаил Слабошпицкий был автором более 20 книг. В 2005 году получи Шевченковскую премию за роман-биографию "Поэт из ада".

"Для меня Михаил Слабошпицкий был близким и важным человеком. Михаил Федотович знал меня как обычную журналистку, но относился, как к кому-то давно знакомого, по-настоящему своему. "О, Жанна!" - каждый раз узнавал и, здороваясь, всегда улыбался, обнимал, и спросить, как дела, обязательно находил время. Я была благодарна за такую ​​приязнь. Потому что кем была против него? И, вероятно, в том-то и величие человека: он не возвышаться над меньшим, а повышает меньшего к себе уже своим присутствием", - вспомнила журналистка Жанна Куява.

У покойного остались жена Светлана Короненко и трое детей от предыдущих браков - дочь Иванна, сыновья Мирослав и Святослав.

Михаил Слабошпицкий умер в 74 года. Он - член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поэт из ада". Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей.

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