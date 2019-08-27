Казаки и лекции на сене: как прошел Шеfest у Моринцах

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"Назначайте свидания у памятника Шевченко, покупайте детям мороженое и сладости в этот день, дарите женщинам цветы", - говорит профессор филологии 56-летняя Светлана Ковтюх. - Ищите в гаджетах непрочитанные вами поэзии, собирайтесь с друзьями в кафе и читайте. Произведения Шевченко абсолютно современные. Тогда, когда Лермонтов в Российской империи писал: "Смирись", то Шевченко: "Боритесь, поборете". Портретами Шевченко, Франка, Леси Украинки стилизован Майдан. Они актуальны, наши. "Большой льох" - это о современной Украине. Каждое поколение находит в нем что-то созвучное. Человек, который говорит, что Шевченко - алкоголик, а Леся Украинка - лесбиянка, мыслит весьма поверхностно".

17-18 июля в Моринцах прошел 6-й фестиваль, посвященный Тарасу Шевченко. На огражденной территории обустроили большую сцену. На ярмарке продают предметы народного быта, украшения, картины, книги, деревянные, глиняные и соломенные товары. Отовсюду слышатся дискуссии о творчестве Шевченко.

Автор: Gazeta.ua На фестивале люди фотографировались у фотозоне с кип соломы и портрета Шевченка

На поляне, окруженной изделиями различных мастеров, - круглый резной стол из дерева. Рядом лавки. Поодаль огромная резная кровать. Их изготовил 61-летний мастер из Звенигородки Черкасской области Александр Мрикот. Говорит, что техника, в которой изготовлены мебель, - корнепластика. Собратья смеются, угощаются виноградом и бутербродами.

"Считаю себя подобным Шевченко нежным отношением к женщинам. Обычные люди его образ уважительнее несут, чем те, что пытаются его "приблизить". Приблизить Шевченко - не значит говорить, что у него была енотовая шуба и он ел борщи с карасями. Когда поэзия только появлялась среди украинцев - шла, как огонь по соломе. Портреты Шевченко в селах этнических украинцев висели в углу рядом с иконой в каждом доме, как символ идентичности. Сейчас уже нет такого, к сожалению. Нужны другие, более современные формы".

За домом культуры художники, лекторы и музыканты устраивают гуртовки (разговоры. - Gazeta.ua). Читают лекции о Шевченко. Поют и устраивают поэтические батлы. Зрители сидят на кипах сена. За сценой размещены постеры, на которых Кобзарь изображен в образе полицейского и британского денди. Между гостями фестиваля и посетителями ходит девушка в желтой футболке с двумя косичками на плечах. На бейджике надпись: Елена Давидюк. Организатор.

Автор: Gazeta.ua Елена Давидюк, соорганизатор фестиваля называет Шевченка "хипстером" и считает его творчество актуальной

"С восприятием Шевченко у меня не очень получалось. Изучали в школе "Мені тринадцятий минало", "Заповіт". Большинство не задевало глубоко", - вспоминает Елена Давидюк, 35 лет. - Благодаря Шеfest получила желание узнавать о Шевченко больше. Он хипстер своего времени. Мне напомнили, что он был талантливым художником, но Шевченко-поэт закрыл собой другие его ипостаси".

Человек в желто-голубой фартуке с гербом на животе пассерует в толстостенном котле шампиньоны с мясом. Рядом молодая помощница. Крышку от котла держит усатый светлоглазый мужчина 40 лет, одет в вышиванку с голубым орнаментом и красные шаровары.

Автор: Gazeta.ua На фестивале готовили казацкий кулеш и грибную похлебку 50 грн за порцию

"Я мастер приготовления пищи на костре. Часто приглашают на различные фестивали. Скоро отправляюсь в Барселону. Так, что приглашаю, девушки, в кулинарный тур, - подмигивает карими глазами 58-летний Юрий Ковтуненко. - В Европе без разрешения пожарной службы готовить так еду никогда бы не позволили. Это мой собрат и главный дегустатор на Сечи Вишь Ян". Показывает на казака, который пробует уху.

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"Вишь Ян - значит высший среди мужчин. Взял такое имя среди собратьев, - говорит казак. Показывает пластиковый ай-ди паспорт на имя Маркив Вишь Ян Романович, 1979 года рождения. - На Шеfest приехали впервые, но по фестивалям ездим. Приехали с 10-ю собратьями. Шевченко для меня что то вроде человека, на которого равняюсь любовью к Украине и людям. Наши люди славятся по всему миру как трудолюбивые и дешевые. Если бы им поставить хорошего хозяина, стали бы лучше. А еще лучше - сами себе должны становиться хозяевами".

Автор: Gazeta.ua Возле фестиваля ряд машин растянулся на несколько сотен метров. Гости приезжали на автобусах, такси, приходили пешком и верхом на лошадях

"Это юшка грибная по-закарпатски и казацкий кулеш", - говорит Юрий Ковтуненко и большой ложкой с длинной ручкой вымешивает густую кашу. Периодически подходят люди. Интересуются, что в котлах и ценой на блюда.

"Цена порции 50 гривен. Но кулишу еще надо выстояться с 15 минут", - говорит шеф-повар.

"Ну давайте уж так, - говорит крашеная в черный цвет женщина, торгующая ушами Мики Маусов в 300 м от полевой кухни. Дайте по три половины порции каши и три ухи, а то целые очень большие".

В группе за кулешом стоит невысокий дедушка с седыми усами в синем блайзере с надписью "Свобода". Присоединяется к разговору.

"Говорят, украинцы - дурноробы. Ушел в отпуск - привез цемент, щебень, песок во двор, чтобы что-то делать. Это потому, что мы - раса создателей, - говорит 70-летний Александр Нестерчук из Каменки Черкасской области. - Я похож на Шевченко усами. Презирал его раньше за пьянство. Вот фестиваль этот трезвый - хорошо. А потом понял его как человека: когда такое бешеное давление происходит на душу, неволей находишь утешение в рюмке. Я - бунтарь, как он. Борюсь за Украину. Внучка называет меня казаком. Имею казацкую форму: галифе, сапоги, китель, сабля. Как война с Россией началась, говорит: "Дед, а что ты не идешь москалей бить?". Правильно мыслит - раз казак, то иди выбивать тех, кто оскверняет нашу землю. С возрастом я изменился. Духовнее стал - любящим и принимающим".

Мужчина поднимает глаза к небу, вздыхает. Говорит, хотел бы стать сыроедом, но отказаться от казацкого кулеша нет сил.

В продуктовом магазине рядом с фестивалем над сигаретами и сладостями висит портрет Шевченко. Жители села гордятся знаменитым земляком. В белой рубашке и костюме бегает глава села Моринцы 32-летний Евгений Штанько. Шутит с гостями и односельчанами.

Автор: Gazeta.ua В продуктовом магазине в селе Моринцы над кассой висит портрет Шевченко. Местные жители гордятся своим знаменитым земляком

"В каждом из нас живет маленький Тарасык, мы все его потомки, - говорит председатель Моринского сельсовета. - Рады проводить у себя фестиваль уже 6-й год. Для нас это главное событие. Даже не знаем, что бы уже делали без нашего Тараса".

В 15:00 гутирка заполняется людьми до отказа. Рассаживаются на карематах вдали от сцены. Важно выходит писатель 68-летний Василий Шкляр.

"Никто не понимает Шевченко, как я, никто так не слышит, - говорит Василий Шкляр. - Это было культовое имя детства. Висел в доме его портрет. О Шевченко говорили как о родственнике. Мне казалось, что это какой-то мой дедушка. Относились к нему с благоговением, как к сакральной личности, а с другой стороны, была такая короткая дистанция между тем человеком и нами: человек наших корней. Не Тарас должен к кому- то приходить, мы должны идти к Тарасу. Он всегда был символом и синонимом слова "Украина". Духом Тарасовым пронизана наша нация. В этом году на моей лекции были люди из Львова, из Италии даже одна женщина приехала, а еще мама нашего пленного моряка Романа Мокряка из Кропивницкого".

17-18 августа в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области провели ежегодный художественный фестиваль "Ше.Фест". Его посвящают популяризации Кобзаря. Вход бесплатный.