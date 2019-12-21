"Как Богдан может давить на депутатов?" - Тищенко. Репортаж из кулуаров парламента

- Не кричите на меня, - говорит в трубку депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук у входа в сессионный зал Верховной Рады. - Чего вы кричите? Я не министр, я не решаю такие вопросы.

20 декабря, в пятницу, он пришел на последнее пленарное заседание парламента в 2019 году. В общем зарегистрировались 319 депутатов. Следующую неделю они проведут с избирателями, а 30 и 31 декабря - в комитетах. К голосованиям вернутся 14 января.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua "Я такие вопросы не решаю", — Юрий Камельчук

Снаружи, у здания парламента на Грушевского 5, с самого утра митингует "Автоевросила". Требует продлить на 90 дней упрощенную растаможку автомобилей, завезенных из стран Европейского Союза. Справа от нее, возле Мариинского дворца, пустая сцена с флагами Украины, Нацкорпуса и красно-черным флагом. На всю гремит "Меня уже нет, ветер разносит меня по земле" украинской группы Тартак. "Голова уже немного болит", - говорят об этом все полицейские. От станции метро "Арсенальная" до здания парламента 11 их синих микроавтобусов с решетками на окнах.

В последний пленарный день 2019-го года Gazeta.ua расспросила депутатов в кулуарах парламента об опыте работы с монобильшиснством, Офисом президента и о скандалах коллег.

В 9:35 на второй этаж парламента быстро поднимается Владимир Вятрович, нардеп он "Европейской солидарности".

- У меня инфошок, - говорит Вятрович. - Большой объем информации, новые виды деятельности, мне до сих пор не присущие. С другой стороны - достаточно деструктивная атмосфера под куполом, нежелание большого количества депутатов разбираться с трудными вопросами. Декоммунизация и продвижения украинского языка делает нас сильными в противостоянии с Россией. У нас война не только за территории, но и за идентичность. Если хотим выстоять или победить, то очевидно, что должны усилить себя изнутри из-за вопроса национальной идентичности. Это то, что нас объединяет.

Спешит в зал и депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина. Заметно беспокоится из-за законопроекта "слуг народа", который запустит электронную информационную систему трансплантации.

- Сейчас вся система фактически работает на бумажках, - говорит Стефанишина. - Ни один из нас не может полноценно реализовать свое право быть донором. А пациенты - право на медицинскую помощь. Я вносила правку, чтобы эта система заработала с 1 апреля 2020 (когда реформа доберется до врачей-специалистов и стационаров - Gazeta.ua). Буду ставить сегодня это на подтверждение. Если парламент проголосует против, он фактически отложит введение системы трансплантации в год. Тогда буду просить их не врать своим избирателям и не рассказывать, что они запустят ее в этом году. Это неправда.

На белый мраморный балкон по центру второго этажа кладут букет красных роз.

- День рождения, - говорит женщина, которая их принесла. - У Соломии Бобровской.

Бобровская в парламенте впервые, зашла под 9-м номером "Голоса". Работает в комитете внешней политики и межпарламентского сотрудничества, член межфракционного объединения "Гуманная страна". По случаю праздника на плечах белый платок с цветочным орнаментом, красные бусы и такого же цвета каблуки.

- Работа комитета межпарламентского сотрудничества провалена (председатель комитета - "слуга народа" Богдан Яременко - Gazeta.ua), - говорит Соломия Бобровская. Мы теряем звено межпарламентской дипломатии, предыдущий комитет наработал хорошую базу. Во время оживления переговоров в рамках "нормандского формата", парламент отстранен на обочину для любых реакций на происходящее в мире по Украине. В мае страна будет впервые принимать парламентскую ассамблею НАТО, мы готовимся. Президентом ассамблеи стал представитель Венгрии, это неприятный момент. Венгрия для нас стала страной, которая начала вводить политику, подобную российской.

- Натали, Натали, - обращаются к депутату Наталье Королевской журналистки, прося о комментарии.

Она в четвертый раз в Верховной Раде, дважды с Юлией Тимошенко, один раз с "Оппозиционным блоком", ныне - с его частью, "Оппозиционной платформой - За жизнь".

- Так как монобольшинство у них во всех комитетах, - говорит Наталия Королевская в комментарии Gazeta.ua, - то в повестку дня не попадают законопроекты от опозиционных партий. Единственное, что у нас получилось сделать, это то, что сорвали подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта о рынке земли и не дали под покровом ночи в незаконный способ принять решения комитета. У нас требование одно - это референдум.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Сзади с бумагами в руках депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская

К дверям, расположенным напротив президиума Верховной Рады, медленно подходит Михаил Волынец из "Батькивщины". В парламенте четвертый раз, каждый раз - с Юлией Тимошенко. Возглавляет Независимый профсоюз горняков Украины.

- Мне труднее стало (в этом созыве - Gazeta.ua), - говорит Волынец. - Потому что в парламенте сейчас особый режим работы, никто никого не щадит. Тем более, когда ты в оппозиции ( "Батькивщина" перешла в оппозицию после принятия в первом чтении закона о рынке земли - Gazeta.ua), и есть монобольшинство, которое игнорирует твои законодательные инициативы, то надо еще хорошо побороться. Мы в оппозиции, поэтому "слуги" нам не союзники. С ОПЗЖ есть идеологические разногласия, (впрочем - Gazeta.ua) сейчас по земельным вопросам ситуативный союз возник. С "Европейской солидарностью" мы по земле не идем вместе, они отсиживаются.

В 11:00, во время вопросов к правительству, в буфете заняты почти все сидячие места. На телевизоре у входа транслируют телеканал "Рада" - выступает министр финансов Оксана Маркарова. Ее перебивает кофемашина и вилка, которой скребут по тарелке за прилавком. В меню сегодня борщ зеленый со свининой за 42 гривны, картофельное пюре за 22, салат из квашеной капусты с клюквой за 33 и другое.

Автор: Facebook-страница "Слуги народа" Министерка финансов Оксана Маркарова выступает за трибуной Верховной Рады во время часа вопросов к правительству

На фоне экрана с выступлением председателя парламента Дмитрия Разумкова по лестнице поднимается Илья Кива. В руках держит свой жакет. На вопрос, что хорошего может сказать о парламенте 9-го созыва, отвечает:

- То, что 4 месяца жизнедеятельности этого парламента уже прошли. Ничего больше хорошего в этом парламенте нет.

Традиционно в вышиванке, на этот раз в черно-красной, депутат из "Слуги народа" Святослав Юраш. У него их четыре штуки. За время работы в парламенте новых не приобрел.

- Мы имеем четкое течение законопроектов, изменяющих все и вся в Украине, - говорит он. Есть уже первые награды. Это и вчерашние новости о рейтинге президента и парламента, получения денег МВФ, шаги по всему, что у нас происходит на востоке, и наконец получение мира. Это уже то трансформаторское начало, которое выбрали люди. Президента с рекордными процентами и нас с рекордными результатами.

После скандалов с коллегами, в частности с Богданом Яременко, говорит, что убежден в необходимости "ценностного компаса" в парламенте.

- Святость - это не та черта, в которой нуждается депутат, - говорит Юраш. - Нужна эффективность. Но мне важно построить в парламенте ту коалицию людей, которые смогут в ценностном векторе делать шаги, близкие украинскому народу.

Дмитрий Тищенко, один из 15-ти заместителей председателя фракции "Слуга народа", почти в 13 часов по дороге в буфет останавливает свою колегу.

- Куда, куда, ты нам нужна голосовать, - говорит он ей и разворачивает в сторону зала заседаний.

Сам поднимается по лестнице, впрочем голосовать не идет - на очереди несколько журналистов.

- А нам о хорошем, у нас новогодняя программа, - говорит журналистка одного из телеканалов и подставляет микрофон. На фоне звучит "Уважаемые депутаты, происходит голосование".

- Ребята, которые уже были в парламенте 2-3 созыва, говорят что с предыдущим Кабмином вообще почти невозможно было говорить, - говорит Тищенко. Такие отношения были. А этот Кабмин - рабочий, я доволен.



Сотрудничество с Офисом президента оценивает как "рабочую обстановку".

— Рабочие притирки, нормально работаем. Мы не можем за такой период времени слажено друг друга слышать. Что-то слышим, что-то нет.

Любое давление председателя Офиса Андрея Богдана на решения фракции отрицает.

- Как Андрей Богдан может давить на народных депутатов? Никогда такого не было. Это все на уровне слухов. Когда будут давить, я вам лично об этом скажу.

— Мы хотим построить настоящую страну, которая такая процветающая, такая красивая, а находится в запустение. Знаете, как недосмотренный ребенок, - говорит Тищенко.

В сессионный зал направляется Инна Совсун, депутат от "Голоса", ранее - заместитель министра образования 2014-2016 годов Сергея Квита.

- Подойдемте к двери, вдруг голосование, - говорит она.

- Какого голосования ждете?

- Да любого, нам же за это зарплату платят.

- Парламент должен быть местом, в котором обсуждаются вопросы, - говорит Совсун. - Но имеющийся формат, по мере регламента и политической культуры делает невозможным нормальную дискуссию. Сегодня был час вопросов к правительству, он крайне формализован. Есть два министра, которые докладывают. Для чего-то там сидит все правительство, но остальным ты не можешь задавать вопросы.

Самым большим вызовом является существование монобольшинства. Когда одной фракции хватает своих голосов для принятия решения, то они обсуждают его закрыто. Затем в зал или комитет выносят те, которые уже где-то приняты. И ты можешь сколько угодно аргументировать, но когда где-то приняли — и сделали это не те люди, с которыми ты общаешься на комитете, — тебе очень тяжело на них влиять.

В 13:41 под зданием Верховной Рады продолжает митинговать "Автоевросила".

- Все за Зеленского голосовали, и я тоже голосовал, - слышится в крайнем ряду толпы.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua "Автоевросила" митингует за продолжение упрощенной растаможке автомобилей, ввезенных из ЕС