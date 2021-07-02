Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото

- В экспозиции у нас есть точная копия гобелена, который висит в Совете Европы. Автор - Леонид Товстуха. Народный художник Украины, лауреат Шевченковской премии. Почти 40 лет был директором фабрики художественных промыслов имени Клары Цеткин, которая закрылась в 2005 году. Наш центр создан на базе этой фабрики. Пока в ее здании ремонт, занимаем учебный корпус художественного лицея, - говорит руководитель Всеукраинского центра вышивки и ковроделия. заслуженный мастер народного творчества Украины Надежда Вакуленко.

Мастерица провела для Gazeta.ua экскурсию по центру народного искусства, к которому ежедневно едут туристы с разных регионов Украины.

Фото: Ольга Стенько

Всеукраинский центр вышивки и ковроделия подчиняется непосредственно Министерству культуры и информационной политики Украины. Расположен в центре маленького города Решетиловка в 35 км от Полтавы.

На фасаде двухэтажного здания - скромный баннер с названием заведения. Перед домом - клумба с розами. В небольшом проходном дворе с противоположной стороны - тень от больших деревьев. У входа припаркованы несколько велосипедов. На растянутой рядом веревке сушатся белые куски ткани. Если присмотреться, видно вышивку. Это заготовки для будущей мужской рубашки, украшенной уникальной вышивкой "белым по белому".

Такой вид народного искусства присущ именно Решетиловке. Вышивку подали в ЮНЕСКО как кандидата на признание объектом нематериального наследия.

Автор: Ольга Стенько Образец решетиловской вышивки "белым по белому" - мужская рубашка

Выставочный зал расположен на первом этаже, слева от входа. Стены увешаны гобеленами, изготовленные известными на всю Украину Решетиловские мастерами народного искусства, или их рисунками. Многие вышитых вещей.

- Мы сейчас вышиваем работы для мощной выставочного зала, для экспозиции. Здесь представлены сложные изделия, которые требуют много работы. Все - только ручная вышивка, - Надежда Викторовна жестом приглашает проходить вглубь комнаты.

Здесь экспонируются более трех десятков вышитых изделий Автором практически все вышитых работ является Надежда Вакуленко. Это часть ее творчества за более 40 лет. С которых 33 посвятила преподаванию в Решетиловском художественном лицее - учила студентов секретам ручной вышивки.

Крестик - не древняя традиция для Украины, это поздняя техника

Хотя в зале представлены изделия в различных цветах и ​​техниках, мастер сразу знакомит с особенностями именно решетиловских стиля "белым по белому".

- Нам порой говорят, что мы напрасно присваиваем себе славу. Мол, не только в Решетиловке белым по белому вышивают. Конечно, нельзя утверждать - вышивка "белым по белому" распространена по всей территории Украины. Но уникальность именно решетиловской вышивки таки есть, - подходит мастерица к столу, где представлены удивительные мужские рубашки. - Отличие именно решетиловской вышивки в том, что у нас в одном орнаменте сочетаются от трех до пяти, а то и больше, техник вышивки. Здесь видим сетки, зерновой вывод, вырезание, лиштва (счетная гладь. - Gazeta.ua), зубцевание, "соловьиные глазки".

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Здесь в экспозиции нет вышивки крестиком. Крестик - не древняя традиция для Украины, это поздняя техника, отмечает мастерица

- Крестики появились в конце XVIII - начале XIX века, когда французский предприниматель завез в Украину мыло с брокаровскими красно-черными рисунками. А вообще, традиционной для Украины была именно вот такая техника, - показывает Надежда Вакуленко.

- Часто люди в экскурсионных группах просят показать "традиционную красно-черную" вышивку. Отвечаю им, что для Полтавщины красное с черным - не традиция. Такие цвета более свойственны Киевщине и другим регионам. Полтавщина - белым по белому, пастельная гамма цветов.

Автор: Ольга Стенько Руководитель Всеукраинского центра вышивки и ковроделия Надежда Вакуленко показывает рубашку, украшенную традиционной гадячской вышивкой

- Гадячская рубашка - традиционная вышивка темно-синим цветом. Это потому, что в Гадяче проживало много евреев, которые возили из Индии синий краситель индиго. Там красили нитки. Такие рубашки называли "жидовками", - показывает Надежда Викторовна.

Рядом представлена ​​подольская рубашка, выполненная в технике "низинка" - с обратной стороны выглядит как негатив. Орнамент вышит красным и черным.

- Вышивают ее с изнанки. Это очень сложная техника. Когда я учила детей и работе с ней, ее изучали последней, когда студенты приобрели навыки. Со временем, когда мы переедем в свое помещение и у нас будет большой выставочный центр, в нем планируем представить вышивку всех регионов Украины, - говорит мастерица.

Показывает платье желто-зеленого цвета, украшенную мережкой и узором в виде подсолнухов. И рассказывает легенды происхождения названия города Решетиловка.

Автор: Ольга Стенько Экспозиция во Всеукраинском центре вышивки и ковроделия в Решетиловке

- По одной из версий, основателем села был козак Решетило. Вторая легенда говорит, что местные мастера, которые владели техникой "прорезной прутик" буквально решетили ткань. И от способа выполнения техники и пошло название Решетиловка, - говорит Надежда Вакуленко.

Предлагает показать творческие мастерские, где создают изделия народного искусства. Мастера работают на втором этаже.

На втором этаже здания - коридор, сослан обычным линолеумом, что рисунком имитирующим паркет. По ряду белых дверей с непрозрачным стеклом, с обеих сторон коридора, видно яркий свет ламп, несмотря на солнечный день. Это мастерские, в которых создают шедевры в традиционном народном стиле - работают ткачихи, вышивальщицы и портнихи.

Первая дверь слева - ткацкая мастерская. Здесь создают уникальные гобелены и ковры. Рисунки берут не только традиционные, но и авторские. Выполняют и на заказ - пейзажи, натюрморты и даже портреты.

- Работаем над наполнением выставочного зала. Делаем много ковров Надежды Несторовны Бабенко - Заслуженной мастерицы народного творчества, лауреата Шевченковской премии. Ее, жаль, нет уже среди нас, но осенью будем отмечать 95-летие со дня рождения. По ее эскизам изготовлен ковер, подаренный ООН. Копию с него делаем, одна уже висит в нашем культурном центре "Оберег" в Решетиловке. У нас работает художником ее сын Александр Бабенко, сейчас ткут ковры по его работам, - рассказывает руководитель центра.

Показывает помещение мастерской. В комнате размером со школьный класс установлены пять больших ткацких станков. За ними работают семь мастеров. Согласно эскизам, вкладывают в основу, натянутую на раму станка, цветные нитки, уплотняют расческой. Используют только натуральную шерсть, крашеную натуральными красителями.

Автор: Ольга Стенько Ковровая ткацкая мастерская во Всеукраинском центре вышивки и ковроделия в Решетиловке

Большинство мастеров, что сейчас ткут ковры, работали ранее на фабрике. Стройная женщина с короткой прической прибивает гребешком, больше похожим на деревянный молоточек, только что заправленную между основой цветную нитку.

- Родом из соседнего Великобагачанского района. А здесь, в Решетиловке, выучилась, вышла замуж и работаю более 20 лет, - рассказывает мастерица Валентина Бажан. - Когда приехала посмотреть, меня завели в мастерские, показали - мне понравилось. Поэтому выбрала такую ​​профессию. В детстве об этом не думала, только немного умела рисовать.

Женщина рассказывает, что опытная мастерица в течение рабочего дня в среднем может заткать разноцветным узором примерно 10-сантиметровую полоску шириной 1 м. Говорит, все зависит от сложности рисунка. Сейчас вместе с коллегой работает над гобеленом размером 2 х 3 метра. Вдвоем такое изделие изготавливают примерно два с половиной месяца, работая по восень часов пять дней в неделю.

Наша техника ковроткачества позволяет изготавливать портреты

На вопрос, сложная ли работа, Валентина смущается и говорит, что не очень.

- Как какой день! Бывает, легче, бывает - сложнее! - восклицает какая-то из ее коллег из-за соседнего станка.

На вопрос, какая из работ была самой сложной, мастерица задумывается. Кладет руки на колени.

- Не могу сказать точно - переделала много их. В целом, самые сложные - портреты. Вспоминаю более всего, пожалуй, портрет какого-то шейха, - продолжает женщина.

Мастера объясняют, что Решетиловская фабрика народных промыслов работала на выполнение заказов - приезжали заказчики изо всех стран, которые были когда-то республиками СССР.

- Даже из Азербайджана, Туркменистана. У них там довольно развитое ковроткачество, но другой стиль, техника - более ворсовые ковры. Наша техника ковроткачества позволяет изготавливать портреты. Нам, бывает, люди привозят даже свои эскизы, - уточняет Надежда Вакуленко.

Благодарю мастериц за теплый прием. Говорят, привыкли к гостям - ежедневно приезжают несколько экскурсий со всей Украины.

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Двери напротив через коридор - швейная мастерская. После заставленной высокими станками ткацкой мастерской это помещение кажется очень просторным. Ведущее место занимает большой раскройный стол. На нем разложены элементы будущей мужской вышитой рубашки. Узор уже знаком - "белым по белому".

- А здесь уже мастера сшивают все в готовые изделия, - продолжает экскурсию Надежда Викторовна.

И объясняет: поскольку вышивальщицы выдергивают отдельные ниточки, создавая узоры, то практически нереально делать это на раскроенных элементах. Поэтому сначала ткань украшают вышивкой, а затем из заготовок раскраивают рубашки или платья.

В глубине комнаты по два в ряд стоят столы со швейными и вышивальными машинками. Как ни странно, но машинную вышивку здесь тоже делают. Однако и тут не обходится без кропотливой ручной работы.

- Есть машины компьютерные. А есть такие, как эта, где мастерица движет пялбцами, на которые натянута ткань, и вышивает. Получается, вышивка машинная ручная, - продолжает руководитель центра.

Показывает стол с машинкой, где лежат пяльцы с частично вышитым рисунком. Видно, что на ткани нанесена разметка - ею руководствуется мастерица, создавая вышивку.

Автор: Ольга Стенько Рушнык, вышитый техникой ручной машинной вышивки по специально созданной схеме

Сотрудницы этой мастерской демонстрируют серию вышитых таким образом рушныков. На гладкой синтетической белоснежной ткани расцвели удивительные красные узоры. Рушныки хранят в свитках - так они не мнутся и не преломляются на сгибах.

Схемы вышивки создают специальные художники. Мастера говорят, что здесь мало нарисовать красивую композицию. Чтобы получилась хорошая вышивка, нужно учитывать технические моменты: как располагать стежки, направление нити, даже размер пялец и еще много факторов.

Поэтому с большим удовольствием берут в работу эскизы, созданные не просто художниками, а умелыми вышивальщицами с большим опытом.

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Упражняются в опыте вышивальщиц женщины в соседней по коридору комнате. Если бы зайти сюда в нерабочее время, можно подумать, что это - учительская. Или бухгалтерия. Меблированная несколькими распашными шкафами и десятком одинаковых офисных столов со стульями. Слева от входа на специальной этажерке яркие цветы в горшках. На одном из столов - орхидея.

Это мастерская ручной вышивки. Здесь женщины создают, без преувеличения, шедевры: изделия, украшенные легендарными решетиловские узорами "белым по белому".

- Здесь как раз практически все мастера заканчивали наш решетиловский художественный лицей. Некоторые работал на фабрике. Потом где-то выполняли какую-то работу. Когда создавался центр, пришли к нам работать, - говорит директор.

В отличие от прежнего производства на фабрике, здесь мастера работают не на количество изделий и скорость. Их нынешние работы фактически образцы - произведения в процессе разработки. Каждая создает что-то отличное от других. Единственное, что объединяет - все материалы здесь белые.

На мой вопрос, кто здесь самые опытные вышивальщица, из угла у окна отзывается женщина, привлекает внимание ярко рыжим цветом волос, отнятого на затылке в хвост.

Автор: Ольга Стенько Вышивальщица Галина Гасенко

- Наверное, я. Как пришла на фабрику в 86-м, так и до ее закрытия проработала. С тех пор работала свободным мастером. Принимала какие-то заказы. Теперь пришла сюда на работу, - говорит Галина Гасенко. - Я вообще родом из Хмельницкого. Знакомая училась здесь, в Решетиловке. Приехала домой и забрала нас сюда. Я посмотрела - мне понравилось. Научилась и пошла работать.

На столе у ​​женщины в обрезанной двухлитровой бутылке стоит ветвь желто-красной кустистой розы.

- У меня сегодня день рождения, - отрывает на мгновение женщина глаза от вышивки и тепло улыбается.

Трудно представить, но факт: женщины разного возраста спокойно сидят за столами и вышивают. Здесь не играет музыка, нет телевизора.

- Мы можем вышивать и петь. Бывает и такое, - подает голос яркая брюнетка с другого угла комнаты.

Женщины смеются.

Ручная вышивка - удовольствие не из дешевых

- Оксана - решетилянка. Было, говорила "чтобы я в циплятню? Да никогда!", А потом сама к нам просилась. Имея уже образование, пришла, а ее директор не принимала. Так Оксанка в Министерство образования обратилась и таки выучилась и стала вышивальщицей, - присоединяется к разговору Надежда Вакуленко.

Рассказывает, что ранее "циплятней" называли художественное училище. Такое название закрепилось за учебным заведением еще в середине прошлого века.

- После войны (Второй мировой. - Gazeta.ua) приходили на обучение дети сироты. Их обеспечивали одеждой. В один год пришла одежда вся желтого цвета. Все были, как цыплята желтые. С тех пор прозвали училище циплятней, - объясняет руководитель.

Сама же мастерица рассказывает о себе, что после кооперативного техникума, который закончила в Полтаве, планировала поступить на учебу в вуз и получить полное высшее образование. Но вышла замуж - было уже не до учебы.

Автор: Ольга Стенько Вышивальщица Оксана Сукач

- В какой-то момент так захотелось вышивать. Не умела вообще - потом, как начала, родные не могли поверить, - улыбается Оксана Сукач.

Говорит, не отрываясь от работы.

- Работу мы оставляем на работе. Никогда не берем домой. А кто хочет что-то вышить для себя - делает это в свободное время, - говорит женщина.

И признается: близкие,бывает, просят что-то вышить для них. Мол, почему бы не сделать, если умеешь.

- Здесь такой момент, есть люди, которые говорят "ну что тебе стоим вышить, ты же умеешь". Только люди не учитывают, что это очень кропотливая работа, очень затратная. Оксанка, много для себя имееш вышиток? - поддерживает тему Галина.

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На мой вопрос вышивальщицы объясняют, что на одну работу - например, женскую блузку - мастер может потратить и до трех месяцев времени.

- Ежегодно в Решетиловке проводят фестиваль "Решетиловский весна". На который каждый раз все больше людей приходят в вышиванках. Я - одна из его соучредителей. Первые годы нас кучка мастеров собирались в "Обереге". Приходили в вышиванках лишь мы - на нас другие смотрели большими глазами. Но со временем это приобрело такие обороты, что перед каждым фестивалем просто ажиотаж. Уже, как говорится, выпендреж - у кого круче и интереснее. А ручная вышивка - удовольствие не из дешевых. Поэтому многие решетиляне захотели научиться самим и вышить для себя. Оксанка раз была в этой волне, - говорит Надежда Вакуленко.

Трудно в это поверить, но Решетиловский художественный лицей принимает студентов на обучение без вступительных экзаменов и конкурсов. Обучение бесплатное, студентам платят стипендию и предоставляют общежитие.

Технология выполнения вышивки "белым по белому" города Решетиловка Полтавской области имеет все шансы потравить в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Полтавская областная государственная администрация в начале года подала на рассмотрение в Министерство культуры и информационной политики Украины соответствующее номинационное досье, перечень необходимых документов и материалов для дальнейшего номинирования. Согласно требованиям ЮНЕСКО, были сформированы материалы с информацией, освещают распространение вышивки "белым по белому", проведено исследование элемента и опросы общины мастеров-носителей элемента, подготовлено инвентаризацию элемента с фото- и аудио фиксацией процесса, проведена информационная кампания для популяризации элемента. С целью популяризации традиционной технологии вышивки "белым по белому" в Решетиловке проводят масштабный художественный фестиваль "Решетитивська весна". 18 мая 2018 именно во время этого праздника в городе торжественно открыли Всеукраинский центр вышивки и ковроделия.