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понедельник, 05 апреля 2021 13:45

"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию

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На входе в станцию ​​Киевского метрополитена в 07:45 выстраивается очередь более чем из 30 человек. Кто-то хочет добраться до работы, а кто-то спешит по делам. В подземку заходят только через один вход. Другие - закрыты.

С 5 апреля в столице начали действовать новые карантин в связи с пандемией коронавируса. Пользоваться общественным транспортом до 16 числа можно только при наличии пропусков. Их выдают по месту работы.

У стеклянных дверей стоят правоохранители, которые следят за соблюдением карантина. Они проверяют пропуска. В переходе стоит шум - люди спорят и возмущаются, что не могут воспользоваться транспортом.

Человек в синей куртке пытается пробраться сквозь них:

- Пустите, на работу надо, не понимаете?

Для того, чтобы пройти контроль, необходимо иметь специальный пропуск и документ для подтверждения личности.

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- С самого утра пытаются пробираться без пропусков. Некоторые не реагирует на уговоры и начинает оскорблять правоохранителей, - рассказывает инспектор отряда оперативного контроля Дмитрий. - Пролезть не удается, потому что полицейские имеют гораздо лучшую физическую подготовку, - улыбается и жалуется, что с утра не пил кофе.

Автор: Лилия Мыцко
  На входе в станции Академгородок скопилась толпа разъяренных пассажиров.
На входе в станции Академгородок скопилась толпа разъяренных пассажиров.

Поток людей не прекращается. В очереди не соблюдает социальной дистанции, скапливается толпа, но все в масках.

С каждой новой маршруткой, которая подъезжает к метро, ​​появляются новые пассажиры - с пропусками и без. Врачей сегодня пропускают без них при наличии справки с места работы.

- Мне на работе выдали, она не может быть фальшивой, - кричит женщина с каре.

Граждане пытаются пройти по поддельным или старыми пропускам. Однако работники полиции объясняют, что действительны только новые.

компания взяла один пропуск - и наделала кучу фальшивок

- Уже больше шести человек показывали подделки, - говорит командир роты Сергей Ткачук. - Их отличить очень просто. На копиях, которые делают организации, нет специальной голограммы на гербе. Всего выдали чуть больше 400 тыс., компания взяла один пропуск - и наделала кучу фальшивок. Страдают работники.

Автор: Лилия Мыцко
  Пропуска можно получить по месту работы. Отличить настоящий от поддельного можно за голограммой, которая сверкает у герба. У фальшивки такой нет.
Пропуска можно получить по месту работы. Отличить настоящий от поддельного можно за голограммой, которая сверкает у герба. У фальшивки такой нет.

К нацгвардейцу подошел мужчина в синей маске - просит пропустить к банкомату. На улице нет, говорит, а надо снять деньги.

- Надо на работу, работаю в частной компании на Левом берегу. Как мне доехать? Вы стоите здесь и работаете, зарабатываете деньги. А мне где деньги брать, если не работать? Вы бессовестные, - возмущается он.

- Хорошая у вас работа, ребята, унижать людей, - жалуется женщина в платке вежливому полицейскому. - Как так можно поступать, нам что всем без хлеба остаться?

Автор: Лилия Мыцко
  Нацполиция пропускает граждан в метрополитен только по пропускам.
Нацполиция пропускает граждан в метрополитен только по пропускам.

Пассажиров без пропусков заворачивают назад. Люди с фальшивками неохотно рассказывают, откуда они у них.

- Что на работе выдавшие - с тем и приходим, я не знал, что она поддельная, - говорит мужчина с польским акцентом.

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- То, что ввели пропуска - это неправильно. Большинство украинцев работают, отпуска им не дали, а доехать нечем - объясняет пассажир с пропуском Максим. - Люди все равно выходят из метро, ​​берут такси втридорога и едут на работу.

Сотрудники Нацполиции стоят на каждой станции метрополитена. С транспортом на улице другая ситуация.

Автор: Лилия Мыцко
  У дверей дежурят около 11 правоохранителей.
У дверей дежурят около 11 правоохранителей.

- Вам куда? На вокзал? Идите налево, там 401 маршрутка останавливается, на ней доедете, - объясняет пенсионерке нацгвардеец.

водители приглашают прохожих занимать места

Наземный общественный транспорт работает по-разному. Автобусы на Бучу и Ирпень берут пассажиров без пропусков. В салонах много людей, а водители приглашают прохожих занимать места. Маршрутки, которые курсируют по городу, также не все соблюдают правила. Кто-то принципиально проверяет пропуска и впустую "гоняет бензин", но большинство берет без документов на свой страх и риск.

- Карантин должны быть, но ввели его неправильно. Если так, то пусть закрывают все предприятия и учреждения или дают всем пропуски, кто не прекращает работу. - рассказывает Петр с кофе в руке. - А так - таксисты ездят, автобусы и поезда между городами ездят без ограничений, а по городу ездить нельзя. Получается коллапс.

На следующей неделе местные власти столицы будут принимать решение о продлении карантина. Обращать внимание будут на уровень заболеваемости граждан.

Введенный тотальный карантин в Киеве должен действовать как минимум до 16 апреля. Впрочем столичная власть не исключает его продолжения, но с возможностью ослабить определенные ограничения.

Автор: Лилия МЫЦКО
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