Зеленский увидел черкасские дороги

Зеленский передвигался черым мерседесом

На объездной дороге неподалеку села Геронимовка Черкасской области представители службы автомобильных дорог монтируют два три стенды с картами дорог и графиком финансирования. Ватман не влезает в металлическую рамку. Его берут на прищепку и привязывают веревкой. Так готовятся встречать президента Украины Владимира Зеленского. В среду, 31 июля, он посетил Черкассы.

Зеленский приезжают не на велосипеде, а черным бронированным элитным мерседесом. Получается, здоровается с встречающими. У него - многодневное небритость.

Руководитель службы автомобильных дорог в Черкасской области Владислав Демиденко рассказывает президенту о состоянии автодорог.

- Вот, видите, синим цветом обозначены уже отремонтированы участки. Зеленым - то, что планируется отремонтировать в этом году. Если рядом есть черная полоса - значит, деньги уже выделены. Желтым и красным - наши планы на 2020-21 годы.

- Что у вас с ремонтом объездной дороги вокруг Черкасс? - спрашивает Зеленский.

- Отремонтировали 2 километра из восьми, - говорит Демиденко.

- Надо закончить все, - дает указание президент. - Потому что мне люди пишут. Сколько можно ремонтировать в год? 120 километров? Так мы сто лет дороги не отремонтируем.

- Есть 1750 километров государственных дорог в области, - возмущается общественный активист Вячеслав Дзюблик. - В соседней Винницкой - 1850. Из них в Черкасской крайне разбиты 750 километров, а в Винницкой - только 300. В прошлом году на Винницкую область правительство выделило 408 миллионов, а на Черкасскую - только 202. Это очевидная дискриминация. Славомир подает документы с цифрами, а Кабмина ручном режиме у нас забирает и отдает другим областям.

Зеленский смотрит на Новака с немым вопросом. Тот кивает, мол, не все так, но реальная картина недалека от истины.

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Через несколько минут президент садится в мерседес с номером СА 79-40 СА и едет в сторону Геронимивка. Люди быстро расходятся.