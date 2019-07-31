Зеленский увидел черкасские дороги

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 900
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1800
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2709
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 657
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 981
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5976
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5752
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1197
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3636
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
12
21
17
3
5
&quot;Игнорируют голосования, потому что не видят перемен&quot; - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Показали возможного убийцу Вадима Комарова
Показали возможного убийцу Вадима Комарова
Раскопали тоннель в склеп под церковью Богдана Хмельницкого
Раскопали тоннель в склеп под церковью Богдана Хмельницкого
Видео
Все видео
В черкасской колонии голодают заключенные
В черкасской колонии голодают заключенные
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
Откровенно и с реализмом: сняли фильм об украинских моряках
Откровенно и с реализмом: сняли фильм об украинских моряках
В полуфинал песенного конкурса вышла рокерша из небольшого городка
В полуфинал песенного конкурса вышла рокерша из небольшого городка
В корсете и кожаных штанах: шоумен потролил Maruv
В корсете и кожаных штанах: шоумен потролил Maruv
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5967
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2700
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1611
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 16:27

Зеленский увидел черкасские дороги

  Комментировать
Зеленский увидел черкасские дороги
Зеленский передвигался черым мерседесом

На объездной дороге неподалеку села Геронимовка Черкасской области представители службы автомобильных дорог монтируют два три стенды с картами дорог и графиком финансирования. Ватман не влезает в металлическую рамку. Его берут на прищепку и привязывают веревкой. Так готовятся встречать президента Украины Владимира Зеленского. В среду, 31 июля, он посетил Черкассы.

Зеленский приезжают не на велосипеде, а черным бронированным элитным мерседесом. Получается, здоровается с встречающими. У него - многодневное небритость.

Руководитель службы автомобильных дорог в Черкасской области Владислав Демиденко рассказывает президенту о состоянии автодорог.

- Вот, видите, синим цветом обозначены уже отремонтированы участки. Зеленым - то, что планируется отремонтировать в этом году. Если рядом есть черная полоса - значит, деньги уже выделены. Желтым и красным - наши планы на 2020-21 годы.

- Что у вас с ремонтом объездной дороги вокруг Черкасс? - спрашивает Зеленский.

- Отремонтировали 2 километра из восьми, - говорит Демиденко.

- Надо закончить все, - дает указание президент. - Потому что мне люди пишут. Сколько можно ремонтировать в год? 120 километров? Так мы сто лет дороги не отремонтируем.

- Есть 1750 километров государственных дорог в области, - возмущается общественный активист Вячеслав Дзюблик. - В соседней Винницкой - 1850. Из них в Черкасской крайне разбиты 750 километров, а в Винницкой - только 300. В прошлом году на Винницкую область правительство выделило 408 миллионов, а на Черкасскую - только 202. Это очевидная дискриминация. Славомир подает документы с цифрами, а Кабмина ручном режиме у нас забирает и отдает другим областям.

Зеленский смотрит на Новака с немым вопросом. Тот кивает, мол, не все так, но реальная картина недалека от истины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я шо, памятнік?" – Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Через несколько минут президент садится в мерседес с номером СА 79-40 СА и едет в сторону Геронимивка. Люди быстро расходятся.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский увидел черкасские дороги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 59779
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 12 Просмотров: 48170
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 44578
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 4 Просмотров: 21327
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 19278
Черкассы
Зеленский представил нового губернатора Черкащины
Зеленский представил нового губернатора Черкащины Просмотров: 6157
"Я шо, памятнік?" – Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
"Я шо, памятнік?" – Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст Просмотров: 765
Президент прилетел в Черкассы на вертолете
Президент прилетел в Черкассы на вертолете Просмотров: 711
Конкурсы и развлечения с писателями: в Черкассах проведут книжный фестиваль
Конкурсы и развлечения с писателями: в Черкассах проведут книжный фестиваль Просмотров: 117
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
12
 1 Просмотров: 1962
Больше всего комментируют
26
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
12
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
Голосов: 1510
Голосование Что Вас больше всего раздражает в Черкассах?
  • ямы на дорогах
  • бродячие собаки
  • мало общественных туалетов
  • хамство в общественном транспорте
  • очереди к врачу
  • лужи после дождя
  • свой вариант в коментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua