Заведующая хозяйством заразила коронавирусом половину дома престарелых

В доме престарелых нашли 8 больных коронавирусом. Фото иллюстративное. Автор: Про все

Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых закрытого типа, в селе Лукашовке Монастырищенской общины Черкасской области. В понедельник, 12 апреля, один человек умер. С 24 пациентов состоянию на 9 апреля не менее 8 имели подтвержденный диагноз. Бывшая руководительница территориального центра утверждает, что люди заразились после визита районного начальства. Оно хотело устроить ревизию продуктов.

"Все началось с того, что после выборов общины голова Александр Тищенко заявил мне, что имеет другую кандидатуру на должность руководителя терцентра, - говорит бывшая директор территориального центра социального обслуживания Монастырищенской городского совета Ирина Маринина. - Несмотря на контракт, который я заключила с прежним районным советом и действовавшего до 4 апреля 2022 года, я поняла, что работать мне не дадут. Совместно с Тищенко мы согласились, что я доработаю контракт до 9 апреля этого. Однако власти этого было мало. Они хотели напоследок устроить мне скандал. В среду, 31 марта, два заместителя председателя городского совета Зоряна Заворотная и Олег Недогода без предупреждения поехали в Лукашовку к закрытому территориальному центру. Хотели устроить там ревизию продуктов и найти следы краж. В тот день они вызвали на работу завхоза Наталью Нестерук. Женщина была дома, потому что болела со всеми признаками коронавируса - имела температуру, насморк. О чем сразу сообщила. Однако на начальство это впечатления не произвело. Они восприняли это как попытку симуляции и желание избежать ревизии. Стали настаивать на немедленном выходе заведующей хозяйством на работу. Наталье Владимировне ничего не оставалось, как подчиниться требованию. Больной, она целый день провела на работе: бегала в кладовку, ходила на кухню. На следующий день, 1 апреля, сдала ПЦР-тест, который оказался положительным".

За несколько дней в доме престарелых произошел настоящий вспышка инфекции.

"5 апреле почувствовали себя плохо руководитель доме престарелых Наталья Гурман, - рассказывает Маринина. - Впоследствии заболел ее муж. И хуже всего, что начали болеть пациенты - 6 апреля уже было пятеро больных, а 9 апреля - 10 человек из 24 пациентов. Это все пожилые люди старше 80 лет. Я сильно переживаю за их здоровье. Дело в том, что до сих пор по моему приказу дом престарелых для предотвращения проникновения инфекции ограничил все контакты с внешним миром. Было запрещено посещение родственниками, все работники, кто имел даже намек на болезнь, оставались дома. В результате более года с момента объявления карантина в Украине мы не имели ни одного случая заболевания. И вот такая досадная ситуация".

Заместитель городского головы Зоряна Заворотная рассказывает историю конфликта.

"Мы получили сигнал, что продукты из дома престарелых разворовываются в больших объемах. Поскольку интернат финансирует Монастырищенский городской совет, мы не имели права не отреагировать. Во вторник сотрудница получила продукты, а уже в среду утром мы были в Лукашовке. Приняли все меры безопасности: маски, костюмы, бахилы, шапочки. Обнаружили крупную недостачу и хищения. Почти половину продуктов уже не было. Считаю обворовывание таких людей верхом цинизма. Работников на рабочее место вызвала заведующая заведения Наталия Гурман. Завхоз Наталья Нестерук говорила, что имеет признаки ОРВИ, но имеет их уже несколько дней. Именно по нашему настоянию женщину отправили сдавать ПЦР-тест, который подтвердил болезнь. Никаких мер противодействия болезни в учреждении разработано не было. Ни костюмов, ни бахил здесь не видели. Сейчас все больные находятся под наблюдением. Они изолированы от остальных. Ежедневно им проводится сатурация - проверяется уровень кислорода.

Завхоз Наталья Нестерук говорить отказывается.

"Если начальство хочет сделать меня виновной, то пусть делает. Если говорят, что я была больна раньше, то это неправда. Все видели, в каком состоянии получала продукты во вторник. И совсем другое состояние был в среду".

В понедельник один из больных подопечных дома престарелых умер

"Этот человек давно болел, - говорит Зоряна Заворотная. - Был лежащчим после инсульта еще до того, как заразился коронавирусом. Мы ничего не скрываем".

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По состоянию на утро вторника всего больных в доме престарелых - 8 человек. Из них двоих госпитализировали в Монастырищенскую больницу. Шестеро лечатся в интернате. Их состояние стабильное. Лекарствами и средствами защиты заведение обеспечен. За последние сутки в Украине обнаружили 11 тысяч 680 больных коронавирус.