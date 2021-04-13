Заведующая хозяйством заразила коронавирусом половину дома престарелых

 
Ексклюзивы
1/5
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 216
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 72
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 531
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 378
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 945
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3789
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 333
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1125
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2925
Фото
Все фото
8
3
6
7
15
Космонавты ценили сотрудничество с садоводами - история уникальной коллекции
Космонавты ценили сотрудничество с садоводами - история уникальной коллекции
Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР
Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
&quot;В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда&quot; - как Черкассы избирали нового мэра
"В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда" - как Черкассы избирали нового мэра
Видео
Все видео
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Депутат от ОПЗЖ отказался говорить на украинском - вмешались силовики
Депутат от ОПЗЖ отказался говорить на украинском - вмешались силовики
Скичко получил букет роз от скандального мэра
Скичко получил букет роз от скандального мэра
Автомобиль влетел в ребенка на пешеходном переходе
Автомобиль влетел в ребенка на пешеходном переходе
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
Интервью
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 531
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2925
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 153
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
вторник, 13 апреля 2021 18:27

Заведующая хозяйством заразила коронавирусом половину дома престарелых

  Комментировать
Заведующая хозяйством заразила коронавирусом половину дома престарелых
В доме престарелых нашли 8 больных коронавирусом. Фото иллюстративное. Автор: Про все

Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых закрытого типа, в селе Лукашовке Монастырищенской общины Черкасской области. В понедельник, 12 апреля, один человек умер. С 24 пациентов состоянию на 9 апреля не менее 8 имели подтвержденный диагноз. Бывшая руководительница территориального центра утверждает, что люди заразились после визита районного начальства. Оно хотело устроить ревизию продуктов.

"Все началось с того, что после выборов общины голова Александр Тищенко заявил мне, что имеет другую кандидатуру на должность руководителя терцентра, - говорит бывшая директор территориального центра социального обслуживания Монастырищенской городского совета Ирина Маринина. - Несмотря на контракт, который я заключила с прежним районным советом и действовавшего до 4 апреля 2022 года, я поняла, что работать мне не дадут. Совместно с Тищенко мы согласились, что я доработаю контракт до 9 апреля этого. Однако власти этого было мало. Они хотели напоследок устроить мне скандал. В среду, 31 марта, два заместителя председателя городского совета Зоряна Заворотная и Олег Недогода без предупреждения поехали в Лукашовку к закрытому территориальному центру. Хотели устроить там ревизию продуктов и найти следы краж. В тот день они вызвали на работу завхоза Наталью Нестерук. Женщина была дома, потому что болела со всеми признаками коронавируса - имела температуру, насморк. О чем сразу сообщила. Однако на начальство это впечатления не произвело. Они восприняли это как попытку симуляции и желание избежать ревизии. Стали настаивать на немедленном выходе заведующей хозяйством на работу. Наталье Владимировне ничего не оставалось, как подчиниться требованию. Больной, она целый день провела на работе: бегала в кладовку, ходила на кухню. На следующий день, 1 апреля, сдала ПЦР-тест, который оказался положительным".

За несколько дней в доме престарелых произошел настоящий вспышка инфекции.

"5 апреле почувствовали себя плохо руководитель доме престарелых Наталья Гурман, - рассказывает Маринина. - Впоследствии заболел ее муж. И хуже всего, что начали болеть пациенты - 6 апреля уже было пятеро больных, а 9 апреля - 10 человек из 24 пациентов. Это все пожилые люди старше 80 лет. Я сильно переживаю за их здоровье. Дело в том, что до сих пор по моему приказу дом престарелых для предотвращения проникновения инфекции ограничил все контакты с внешним миром. Было запрещено посещение родственниками, все работники, кто имел даже намек на болезнь, оставались дома. В результате более года с момента объявления карантина в Украине мы не имели ни одного случая заболевания. И вот такая досадная ситуация".

Заместитель городского головы Зоряна Заворотная рассказывает историю конфликта.

"Мы получили сигнал, что продукты из дома престарелых разворовываются в больших объемах. Поскольку интернат финансирует Монастырищенский городской совет, мы не имели права не отреагировать. Во вторник сотрудница получила продукты, а уже в среду утром мы были в Лукашовке. Приняли все меры безопасности: маски, костюмы, бахилы, шапочки. Обнаружили крупную недостачу и хищения. Почти половину продуктов уже не было. Считаю обворовывание таких людей верхом цинизма. Работников на рабочее место вызвала заведующая заведения Наталия Гурман. Завхоз Наталья Нестерук говорила, что имеет признаки ОРВИ, но имеет их уже несколько дней. Именно по нашему настоянию женщину отправили сдавать ПЦР-тест, который подтвердил болезнь. Никаких мер противодействия болезни в учреждении разработано не было. Ни костюмов, ни бахил здесь не видели. Сейчас все больные находятся под наблюдением. Они изолированы от остальных. Ежедневно им проводится сатурация - проверяется уровень кислорода.

Завхоз Наталья Нестерук говорить отказывается.

"Если начальство хочет сделать меня виновной, то пусть делает. Если говорят, что я была больна раньше, то это неправда. Все видели, в каком состоянии получала продукты во вторник. И совсем другое состояние был в среду".

В понедельник один из больных подопечных дома престарелых умер

"Этот человек давно болел, - говорит Зоряна Заворотная. - Был лежащчим после инсульта еще до того, как заразился коронавирусом. Мы ничего не скрываем".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все тело в гематомах: в социальном центре нашли труп 1-месячной девочки

По состоянию на утро вторника всего больных в доме престарелых - 8 человек. Из них двоих госпитализировали в Монастырищенскую больницу. Шестеро лечатся в интернате. Их состояние стабильное. Лекарствами и средствами защиты заведение обеспечен. За последние сутки в Украине обнаружили 11 тысяч 680 больных коронавирус.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заведующая хозяйством заразила коронавирусом половину дома престарелых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Россияне захватили Славянск - началась АТО

Начали депортировать жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 13662
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 9477
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 7920
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4662
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
 Просмотров: 4383
Черкассы
Космонавты ценили сотрудничество с садоводами - история уникальной коллекции
Космонавты ценили сотрудничество с садоводами - история уникальной коллекции
8
 Просмотров: 198
Археологи возобновят раскопки крупнейшего города древних трипольцев
Археологи возобновят раскопки крупнейшего города древних трипольцев
 Просмотров: 261
Земельный скандал: крестьяне жалуются на поддельные договоры на паи
Земельный скандал: крестьяне жалуются на поддельные договоры на паи
5
 Просмотров: 189
Таинственный поджигатель регулярно устраивает пожары в селе на Черкащине
Таинственный поджигатель регулярно устраивает пожары в селе на Черкащине
 Просмотров: 360
Мужчина затащил в кусты 20-летнюю женщину и хотел изнасиловать
Мужчина затащил в кусты 20-летнюю женщину и хотел изнасиловать Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
8
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
6
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 1612
Голосование Что Вас больше всего раздражает в Черкассах?
  • ямы на дорогах
  • бродячие собаки
  • мало общественных туалетов
  • хамство в общественном транспорте
  • очереди к врачу
  • лужи после дождя
  • свой вариант в коментариях
Просмотреть