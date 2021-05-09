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воскресенье, 09 мая 2021 16:39

Заказ был из России: СБУ задержала тех, кто расклеивал провокационные листовки на Закарпатье

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Заказ был из России: СБУ задержала тех, кто расклеивал провокационные листовки на Закарпатье
На Закарпатье злоумышленники расклеивали антивенгерские открытки. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины установила, что злоумышленники, которые распространяли антивенгерские открытки в Берегово на Закарпатье, получили этот заказ из России.

Преступники - это трое местных, двое из которых, переселенцы из Луганска, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за 500 долларов. Чтобы предоставить" особую окраску "этой акции, российские кураторы попросили расклеивать антивенгерские открытки накануне майских праздников", - написали в сообщении.

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Во время следственных действий правоохранители изъяли российскую символику и другие вещественные доказательства преступления.

Задержанным инкриминируют статью о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Решают, какую меру пресечения избрать для них.

В городе Берегово, что на Закарпатье, в ночь со 2 на 3 мая неизвестные расклеили антивенгерские листовки с угрозами. Провокационные надписи с ошибками появились на нескольких домах местных жителей.

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