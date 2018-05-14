"Закам'яніла краса" - показали замки Львівщини з висоти пташиного польоту

"Золотую подкову" сняли с дрона. Изображение: itinery.com.ua

Львовские видеоблоггеры сняли с помощью дрона три самые известные замки Львовщины - Подгорецкий, Олеский и Золочевский. Опубликувалы видео на YouТube-канале Blog360.

"Команда Blog360 рада представить вашему вниманию очередную работу. На этот раз в наш объектив попала "Золотая подкова Львовщины". Это известный туристический маршрут наиболее известными замками Львовской области: Олесским, Подгородецкий и Золочевским. Таким названием он обязан за расположения замков в дугообразной форме, которая похожа на подкову. Наслаждайтесь красотами и прекрасными пейзажами Львовщины", - отметили авторы.

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Blog 360 - украиноязычный проект о путешествиях по Украине и миру, основанный в 2016 году, имеет целью создание качественного и интересного русскоязычного контента о туризме.

Учредителями Blog360 является львовская журналистка Марьяна Романяк, ее брат юрист Владимир Романяк, юрист Виктория Онифришин, инспектор патрульной полиции Львова Марьян Шпитак. Позже к команде присоединился спортивный журналист Любомир Кузьмяк.