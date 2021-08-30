За столкновения с правоохранителями к ответственности привлекут 61 человека

В Одессе за нападение на правоохранителей после ЛГБТ-акции "Марш равенства" к ответственности привлекают 61 человека.
Среди них 12 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Национальной полиции. Сейчас решают вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения 15 лицам от 18 до 25 лет.
"В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составили админпротоколы за мелкое хулиганство. Родителей несовершеннолетних также привлекут к ответственности", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в субботу вечером. Группа молодых людей со слезоточивым газом напала на правоохранителей. Более 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люблю людей, а не половые органы" - Melovin поделился, как осознал свою ориентацию
30 июля под зданием Офиса президента в Киеве произошли столкновения между противниками ЛГБТ-прайда и полицейскими. Правоохранители применили против них слезоточивый газ. Те бросали в полицию бутылки.
Комментарии