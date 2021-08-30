За столкновения с правоохранителями к ответственности привлекут 61 человека

Инцидент произошел в субботу, 28 августа, вечером после акции. Фото: ukrinform.ua

В Одессе за нападение на правоохранителей после ЛГБТ-акции "Марш равенства" к ответственности привлекают 61 человека.

Среди них 12 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Национальной полиции. Сейчас решают вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения 15 лицам от 18 до 25 лет.

"В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составили админпротоколы за мелкое хулиганство. Родителей несовершеннолетних также привлекут к ответственности", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу вечером. Группа молодых людей со слезоточивым газом напала на правоохранителей. Более 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.

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30 июля под зданием Офиса президента в Киеве произошли столкновения между противниками ЛГБТ-прайда и полицейскими. Правоохранители применили против них слезоточивый газ. Те бросали в полицию бутылки.