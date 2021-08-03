"Люблю людей, а не половые органы" - Melovin поделился, как осознал свою ориентацию

Артист 24-летний Melovin, который во время концерта признался в нетрадиционной ориентации, продолжает откровенно рассказывать о своем камингауте.

Константин Бочаров (настоящее имя певца. - Gazeta.ua) поделился воспоминаниями, как впервые осознал свою ориентацию. Этим поделился в Instagram.

"Я осознал свою ориентацию в 13 лет. В далеком 2011 году. Хорошо помню день, когда понял, что чувствую что-то другое, чего раньше не чувствовал", - написал мужчина.

Исполнитель отметил, что вырос в полноценной семье. А в юности музыканта не окружала "пропаганда, о которой сейчас активно говорят".

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"Никаких разговоров о ЛГБТ. Меня воспитывали настоящим мужчиной, который всегда уступит место женщине, подаст руку, не обидит словом, подумает, прежде, чем что-то сказать. Для меня именно это показатель мужчины, а не орган между ног", - поделился певец.

Melovin признался, что влюбился в парня, с которым познакомился во "ВКонтакте".

"Через месяц общения я поймал себя на мысли, что он мне нравится. Я испытывал такие же эмоции, которые испытывал и к школьной в то время любви. К девочке с рыжими волосами и прекрасными веснушками. Один в один тот же спектр от бабочек в животе до мыслей о человеке 24/7", - рассказал артист.

Фото: instagram.com/melovin_official

Бочаров боялся признаться в чувствах родителям. Но в школе отстаивал позицию ЛГБТ.

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"Я люблю людей, а не половые органы, чего искренне желаю и вам. Это не выбор, не мода, не хайп. Это не против природы. Это такая же любовь, как и у вас, но к другому полу. И я счастлив. А быть гомофобом в XXI веке - позор", - прокомментировал он.

Певец 24-летний Константин Бочаров, также известный как Melovin, признался в нетрадиционной ориентации. 5 июля на сцене Atlas Weekend артист поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем развернул радужный флаг ЛГБТ. Телеканал M1 вырезал этот момент из трансляции и не загружает его на YouTube.