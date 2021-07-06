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вторник, 06 июля 2021 11:26

Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира

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Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
M1 и Atlas Weekend ситуацию не комментируют. Фото: facebook.com/bighousemelovin

Певец 24-летний Константин Бочаров, также известный как Melovin, признался в своей нетрадиционной ориентации.

5 июля на сцене Atlas Weekend артист поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем развернул радужный флаг ЛГБТ. Телеканал M1 вырезал этот момент из трансляции и не загружает его на YouTube, сообщил Melovin в Facebook.

"Мой официальный каминг-аут вырезали из прямого эфира, а видео до сих пор не загружают на YouTube. И все из-за того, что я показал свою сущность. Для меня не имеют значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело и душу", - написал он.

Melovin назвал позицию музыкального канала "цензурой". Певец добавил, что "не уверен, хочет ли существовать в таком будущем Украины".

Телеканал M1 и Atlas Weekend пока публично не комментировали ситуацию.

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Atlas Weekend 2021 продлится до 11 июля. Музыкальный фестиваль проводят на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Количество исполнителей из других стран будет меньше, чем в предыдущие годы.

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