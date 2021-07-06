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вторник, 06 июля 2021 10:37

Моника Беллуччи с дочерью впервые вместе снялись для глянца
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Актриса 56-летняя Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь Дева Кассель украсили обложку июльского номера итальянского Vogue.

Фотографии, на которых Беллуччи с дочерью позируют в одинаковых платьях с глубоким декольте от Dolce & Gabbana, опубликовали на официальной странице журнала в Instagram. Почти одинаковые прически и макияж лишь подчеркнули их внешнее сходство.

"Беллуччи разделила первую обложку Vogue Italia с Девой. Их впервые сфотографировал вместе Паоло Ровести. Символический жест Моники свидетельствует о ее желании отойти в сторону, оставив внимание преемнице. Это жест заслуживает признания", - говорится в публикации глянца.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

По словам главного редактора Vogue Эмануэле Фарнети, Кассель представляет полностью посвященный ее возрасту выпуск.

"Это путешествие эмоций, которые способен вызвать лишь конкретный момент жизни. Чувство беспокойства, смешанное с бесконечными возможностями, когда все только начинается", - сказал он.

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Дочь звездных экс-супругов Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева Кассель также позировала для французского Elle. Интересными кадрами из фотосессии девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

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