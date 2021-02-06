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суббота, 06 февраля 2021 23:46

Дочь Моники Белуччи чувственно позировала для глянца
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16-летняя Дева Кассель снялась для французского Elle
Фото: Instagram.com
16-летняя Дева Кассель снялась для французского Elle
16-летняя Дева Кассель снялась для французского Elle
16-летняя Дева Кассель снялась для французского Elle
16-летняя Дева Кассель снялась для французского Elle

Дочь звездных экс-супругов Моники Белуччи и Венсана Касселя 16-летняя Дева Кассель позировала для французского Elle. Интересными кадрами из фотосессии девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Юная модель уже второй раз украсила обложку модного журнала.

Несколько снимков - черно-белые, другие - цветные. На фотографиях Дева чувственно позирует в различных дизайнерских нарядах.

"Еще раз спасибо Elle за невероятную съемку. Также благодарна замечательным людям, с которыми мне посчастливилось поработать", - подписала Дева один из снимков, на котором предстала в корсете от Intimissimi.

Читатели не поскупились на комплименты: "Вся в маму!", "Моника Беллуччи, версия 2.0", "Ты самая красивая девушка на Земле!"

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Дева Кассель также успела сняться для рекламных кампаний таких брендов, как Dolce & Gabbana и Cartier. Девушка, как и ее мама, тесно сотрудничает с парижским модельным агентством Karin Models.

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Дата
07
февраля

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