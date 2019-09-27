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пятница, 27 сентября 2019 15:23

Взрывы боеприпасов заставили паломников судиться с Укрзализныцей

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2 года назад взорвался крупнейший склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

Автор: etcetera.media
  2 года назад взорвался крупнейший склад боеприпасов в Калиновке: никого не наказали
2 года назад взорвался крупнейший склад боеприпасов в Калиновке: никого не наказали

За время следствия о подозрении в совершении диверсии не объявили никому, пишет Veжа.

Небо над 48-м арсеналом Минобороны стало багряным от мощных взрывов, которые начались 26 сентября и продолжились на следующий день 27 сентября.

Прошло два года, поврежденное жилье восстановили, арсенал "нарастил мускулы" и совершенствует свою территорию, предохраняя себя от вероятных диверсантов. В то же время есть неконтролируемые взрывы в результате, например, возгорания травы, до сих пор происходят.

Позже сообщили причину пожара на военных складах в Калиновке. Вспыхнул порох от боеприпасов, которые лежат в траве с 2017 года, и которые до сих пор не утилизировали.

Автор: vezha
  2 года назад взорвался крупнейший склад боеприпасов в Калиновке: никого не наказали
2 года назад взорвался крупнейший склад боеприпасов в Калиновке: никого не наказали

В военной прокуратуре Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщили, материалы уголовного производства не помещаются в 100 томах. Один том-это 250 листов бумаги.

Кроме того, военные прокуроры делятся такими статистическими данными относительно двухлетнего расследования: допрошено в качестве свидетелей 1087 человек, проведено 964 осмотры места происшествия, с использованием полиграфа допрошено 60 человек в качестве свидетелей.

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В Едином государственном реестре судебных решений информация относительно уголовного производства по факту диверсии фактически отсутствует. Военные прокуроры засекретили все постановления, которые выносят украинские суды в рамках досудебного расследования. Мотив: есть угроза национальной безопасности и разглашение секретных сведений.

Семья с Ивано-Франковщины еще в 2018 году обратилась к Кабинету Министров Украины, Государственной казначейской службы Украины о возмещении имущественного и морального вреда, "причиненного террористическим актом 27 сентября 2017 года в районе города Винницы".

"Исковые требования мотивировали тем, что они с целью туризма, отдыха и паломничества решили на краткосрочный период времени выехать в сентябре 2017 года в Греции и в пределах недели побывать в Греции, после чего вернуться к месту постоянного проживания в Украине", – говорится в материалах дела.

Купили билеты на поезд из Коломыи в Киев и на самолет: из Киева в Афины.

"При приближении поезда в Винницу, в котором они ехали до Киева, поезд остановился посреди поля и администрация поезда сообщила, что в Калиновке случилась диверсия. Как следствие — хаотично взрываются боеприпасы на складе их хранения, а также эти снаряды обстреляют железную дорогу, по которой должен двигаться поезд. А потому для безопасности пассажиров руководство железных дорог Украины приняло решение об остановке поезда и дожидаться локализации террористического акта", – говорилось в исковом заявлении.

Пока стояли поезда и было перекрыто воздушное пространство в небе над Калиновкой, пассажиры из Коломыи опоздали на самолет до Афин. Люди подали в суд. Требовали почти 22,5 тыс грн имущественного и 12 тыс 800 грн морального вреда. Снятинский райсуд им отказал. Это решение 19 марта 2019 года оставил в силе и без изменений Ивано-Франковский апелляционный суд.

26 сентября 2017 года взорвался крупнейший склад боеприпасов в Украине - 48-й арсенал Министерства обороны. Расположенный вблизи райцентра Калиновка Винницкой области.

"Фейерверк в честь дня рождения Порошенко", - сказали жители Калиновки в первые минуты взрывов.

Никто не погиб. Основной версией о причинах взрывов назвали диверсию. Никого не наказали. Убытки от взрывов в Калиновке оценивается в более 22 млрд грн. Разорвались 60 тыс. Т снарядов.

Тогда эвакуировали почти 30000 жителей Калиновки и сел. Они вернулись в дома за 2 суток. Больше всего пострадала Павловка. Там почти каждый дом нуждался в ремонте. Ударной волной в домах выбило окна и двери. Стены треснули. Один дом выгорел полностью.

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Дата
27
сентября

Взрывы боеприпасов заставили паломников судиться с Укрзализныцей

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