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"Вывезите хотя бы детей": жители сел в Херсонской области молят о спасении

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&quot;Вывезите хотя бы детей&quot;: жители сел в Херсонской области молят о спасении
Село Зеленовка под Херсоном. Фото: t.me/nexta_live

Жители сел Казацкое и Веселое на Херсонщине умоляют о спасении после вторжения армии РФ.

Люди говорят, что оказались в "котле", сообщают "Новости Приазовья". Местные власти договариваются о "зеленом коридоре".

"Мы с детьми целыми семьями оказались зажаты между оккупантами, что удерживают Каховскую ГЭС, и нашей обороной! Нет ни света, ни воды, ни еды. Продержимся максимум пару дней! Нам нужна помощь! Мы понимаем, что мы - не Харьков или Киев! Но мы - тоже живые люди! Мы готовы терпеть, дайте припасы и вывезти детей!", - такое обращение жители сел массово распространяют в соцсетях.

Пятые сутки люди молят о спасении. Жителей села Корсунка, которые пытались уехать, расстреляли. Люди, общаясь с журналистами, боятся называть свои фамилии и стараются тщательно проверять все контакты.

"Наши мужчины пошли в военкомат, их отправили обратно, сказали: хотите – будете воевать за Россию, потому что русские все захватили. Пожалуйста, пусть на нашу область обратят внимание! Особенно наш район! Это невыносимо! Сейчас лупят из "Градов"! Вывезите хотя бы детей", - просит жительница села Наталья.

Житель Веселого Александр успел забрать семью на Херсонщину в первый день российского вторжения. В селе остались его мать и брат, а в Казацком – еще один брат с детьми.

"Он на трех телефонах, из подвала выходит, чтобы мне позвонить. Холодно, еда заканчивается у всех. Есть дети там - по пол месяца и год. Некоторые на смесях, их нечем кормить. Мне также сообщили из Веселого, что было мародерство со стороны русских, залезли в дом, пока люди в подвале. По четыре человека в дом залезают и выгребают, что найдут, еда у них, наверное, заканчивается", – рассказал Александр.

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В районе Казацкого-Веселого велись боевые действия с большими перемещениями военной техники. Жители района говорят, что в селах нет бомбоубежищ. Несколько тысяч человек сейчас сидят в подвалах. Каховская ГЭС оккупирована российскими войсками, там постоянно слышны выстрелы. Несколько дней там нет света, из-за чего люди не владеют информацией относительно ситуации вокруг. Самостоятельно выезжать из населенных пунктов опасно.

"На выездах из Веселого россияне просто расстреливали машины с гражданскими людьми. 26 февраля в селе Тягинка Бериславского района БТР мчался на огромной скорости и просто сметал все на своем пути, в результате чего погиб один человек, второй – в тяжелом состоянии", - отмечает журналист Олег Батурин.

По его информации, на территории Каховки российских военных нет. Они прошли основными автомобильными дорогами мимо города: дорогой Каховка-Каменка-Днепровская – это путь на Энергодар, по Мелитопольской трассе, по трассе Херсон-Геническ в обход города. Сейчас ситуация неспокойная, однако люди не паникуют.

В самой Каховке нет проблем с продуктами. Есть проблема с наличными деньгами у местных пенсионеров. В среду-четверг они получили пенсии на карточки и не успели снять деньги. В некоторых магазинах еще работают терминалы, безналично можно рассчитаться и в аптеках. В то же время несколько магазинов искусственно увеличили цены на продукты на 30% или более.

Людей будут эвакуировать из двух оккупированных населенных пунктов Новокаховского района Херсонщины. Предварительно в понедельник, 28 февраля, население эвакуируют из двух населенных пунктов Новокаховского района.

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