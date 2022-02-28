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Спецтема: Напад Росії на Україну

Оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом - ОДА

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Оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом - ОДА
Людей просят быть осмотрительными и не выходить на так называемые "эвакуации"

Российский оккупант завладел украинской формой и хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата Киева.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Враг действует под видом сил ТрО.

"Оккупанты, завладевшие украинской военной формой, под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона. Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника", - говорится в заявлении.

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Власти просят людей не выходить на так называемые "эвакуации".

"Власть, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить. Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации", - отмечают в ОГА.

Людей будут эвакуировать из двух оккупированных населенных пунктов Новокаховского района Херсона. С российскими военными достигли договоренности об эвакуации, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии Hromadske. В понедельник, 28 февраля, население эвакуируют из двух населенных пунктов Новокаховского района.

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