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суббота, 25 апреля 2020 17:50

Вспышку коронавируса зафиксировали еще в одном общежитии: подробности

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Вспышку коронавируса зафиксировали еще в одном общежитии: подробности
Вспышку заболевания обнаружили в общежитии в Александровском районе. Фото: REUTERS

В одном из общежитий Запорожской области обнаружили 11 больных Covid-19.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает пресс-служба Запорожского горсовета.

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Вспышку заболевания обнаружили в общежитии в Александровском районе. Общежитие закрыли, проводят санитарную обработку.

Жителям делают соответствующие тесты.

Коронавирус обнаружили еще в 2 общежитиях Киевской области. Там уже провели санитарную обработку. Об этом в ходе брифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

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