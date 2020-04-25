Вспышку коронавируса зафиксировали еще в одном общежитии: подробности

В одном из общежитий Запорожской области обнаружили 11 больных Covid-19.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает пресс-служба Запорожского горсовета.

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Вспышку заболевания обнаружили в общежитии в Александровском районе. Общежитие закрыли, проводят санитарную обработку.

Жителям делают соответствующие тесты.

Коронавирус обнаружили еще в 2 общежитиях Киевской области. Там уже провели санитарную обработку. Об этом в ходе брифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.