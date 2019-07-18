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четверг, 18 июля 2019 14:36

Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов

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Вооруженные &quot;черные человечки&quot; записали видеообращение для сепаратистов
К сепаратистам записали видеообращение. Фото с открытых источников.

В сети появилось видео с предупреждением для харьковских сепаратистов, записанное вооруженными неизвестными, которые называют себя "Черными человечками".

По словам людей из видео, они закаленные в боях за оккупированы РФ территории Донбасса, и попытки "реваншистов" вернуть себе прежние позиции закончатся для них "больницами и моргами".

"Сторонники "русской весны" стремятся наверстать упущенное в 2014 году. Грязные политики и их шавки, которые привели к нашей стране войну, решили вернуть прежние позиции. Мы напоминаем реваншистам, что меняется власть, но не меняемся мы! "Черные человечки" никуда не исчезли и не ушли", - говорится в обращении на YouTube.

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Неизвестные в черной униформе отметили, что за последние годы их количество значительно возросло, и сепаратисты поплатятся за попытки реванша.

"Пять лет назад, на Харьковщине, нас было несколько сотен и тогда сепаратисты получили по зубам. Сегодня нас несколько тысяч сепаратисты на этот раз останутся без зубов" - отметили "Черные человечки".

В Харькове активисты свалили памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач". Однако позже мэр Харькова Геннадий Кернес вернул памятник на место. По его словам, в партии чтят память маршала Жукова. Кернес добавил, что если памятник снесут, то его восстановят снова. После этого, Институт нацпамяти обратился в прокуратуру.

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