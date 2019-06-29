Воины объединились с театром: презентовали новый проект для поддержки ветеранов Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 54
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1044
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3043
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1728
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1431
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24363
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3753
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6912
Фото
Все фото
12
21
8
8
7
&quot;Не хотим умереть от вони&quot;: люди круглосуточно протестуют под спиртовым заводом
"Не хотим умереть от вони": люди круглосуточно протестуют под спиртовым заводом
Жареный кабанчик и хот-дог с рыбой: как проходит фестиваль полевой кухни
Жареный кабанчик и хот-дог с рыбой: как проходит фестиваль полевой кухни
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр - репортаж
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр - репортаж
Во Львове на железной дороге начался пожар
Во Львове на железной дороге начался пожар
Видео
Все видео
Нардеп ответил на обвинения в избиении Семенихина
Нардеп ответил на обвинения в избиении Семенихина
Избиение кандидата в нардепы: потерпевший записал видеообращение
Избиение кандидата в нардепы: потерпевший записал видеообращение
Затопило станцию метро
Затопило станцию метро
Пешеход избил водителя маршрутки
Пешеход избил водителя маршрутки
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 315
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1431
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1359
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2061
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11124
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 396
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 03:28

Воины объединились с театром: презентовали новый проект для поддержки ветеранов Донбасса

  Комментировать
Воины объединились с театром: презентовали новый проект для поддержки ветеранов Донбасса
Покажут проект в Ивано-Франковске в сентябре. Фото: img.vikna.if.ua

В Ивано-Франковске представили проект от благотворительного объединения МБФ "ТВОРЧА КРИЇВКА" под названием "Театральна резиденція для бійців".

Реализовывать его будут в сотрудничестве с Ивано-Франковским национальным академическим театром им. И. Франко - пишет "Типовий Франківськ"

МБФ "Творча криївка" уже шестой год реализует проекты для поддержки участников боевых действий и семей погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семьи погибших и участники АТО получат денежную помощь

"Театральна резиденція для бійців" - новый проект реабилитации воинов через творчество, помогает бойцам открыть новые возможности реализации через одно из четырех искусств: театр, литературу, кино, живопись. Успешность деятельности по авторской методике Виталины Масловой "творческая реабилитация" показывают как научные исследования, так и отзывы ветеранов и их родных.

"Самые лучшие украинские художники участвуют в поддержке наших военных, что дает возможность не только для саморазвития участников, но и для создания уникального художественного продукта, - говорит руководитель Фонда Виталина Маслова. - Первое воплощение - театральная резиденция - станет партнерством с Франковским драмтеатром, он единственный с энтузиазмом поддержал нашу идею и предоставил необходимые ресурсы! После герои-участники, на основе чьих личных историй будет создана документальное представление, сами покажут ее зрителям лучших театров Украины".

"Документальний спектакль - редкий жанр для украинских театров. У нас не отражают важнейшие события на сцене. Терапевтический аспект заключается в том, что люди, которые пережили страшный, травматический опыт смогут окунуться в актерский процесс и рассказать свои истории обществу через художественный канал. Соавторами этой пьесы станут 12 бойцов. Но этот проект призван состояться терапевтическим не только для бойцов, но и для всего украинского социума ", - добавляет Маслова.

Олег Шульга (главный герой фильма "Позывной Бандерас") недавно присоединился к коллективу Франковского драмтеатра и активно задействован в этом проекте.

"Война дает колоссальный внутренний опыт, а театр - идеальный инструмент, чтобы его выразить, обнародовать и разделить. Мы получили 120 заявок на участие в этом спектакле, выбрали 12 героев по критерию того, что это количество, с которим хватит времени глубоко проработать наш материал. Также учитывали силу личной мотивации ", - говорит Шульга.

Покажут проект в Ивано-Франковске в сентябре. Дальше будет гастрольный тур по Украине, а также выход на международную сцену.

"Очень хочется показать войну без привычных штампов. На самом деле она выглядит не так. Интересный опыт: научить ветерана художественно сыграть на сцене самого себя, свою военную реальность ", - резюмирует режиссер проекта Евгений Степаненко.

В Украине появился социальный проект "Только живи", который направлен на поддержку ветеранов операции Объединенных сил: против самоубийств среди тех, кто на войне или уже вернулся. Проект совместно создали Федерация общественных организаций участников АТО Киевской области и телеканал 1+1.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воины объединились с театром: презентовали новый проект для поддержки ветеранов Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
6
 Просмотров: 21268
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 17739
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 11935
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 11349
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен 2 Просмотров: 11313
Регионы
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
 Просмотров: 54
Месяц безумия: изнасиловали еще двух девочек
Месяц безумия: изнасиловали еще двух девочек Просмотров: 2097
Изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины Просмотров: 1539
"Не хотим умереть от вони": люди круглосуточно протестуют под спиртовым заводом
"Не хотим умереть от вони": люди круглосуточно протестуют под спиртовым заводом
12
 Просмотров: 1575
Жареный кабанчик и хот-дог с рыбой: как проходит фестиваль полевой кухни
Жареный кабанчик и хот-дог с рыбой: как проходит фестиваль полевой кухни
21
 Просмотров: 1296
Больше всего комментируют
7
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
2
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
2
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
Голосов: 3178
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua