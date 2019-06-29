Воины объединились с театром: презентовали новый проект для поддержки ветеранов Донбасса

Покажут проект в Ивано-Франковске в сентябре. Фото: img.vikna.if.ua

В Ивано-Франковске представили проект от благотворительного объединения МБФ "ТВОРЧА КРИЇВКА" под названием "Театральна резиденція для бійців".

Реализовывать его будут в сотрудничестве с Ивано-Франковским национальным академическим театром им. И. Франко - пишет "Типовий Франківськ"

МБФ "Творча криївка" уже шестой год реализует проекты для поддержки участников боевых действий и семей погибших.



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"Театральна резиденція для бійців" - новый проект реабилитации воинов через творчество, помогает бойцам открыть новые возможности реализации через одно из четырех искусств: театр, литературу, кино, живопись. Успешность деятельности по авторской методике Виталины Масловой "творческая реабилитация" показывают как научные исследования, так и отзывы ветеранов и их родных.

"Самые лучшие украинские художники участвуют в поддержке наших военных, что дает возможность не только для саморазвития участников, но и для создания уникального художественного продукта, - говорит руководитель Фонда Виталина Маслова. - Первое воплощение - театральная резиденция - станет партнерством с Франковским драмтеатром, он единственный с энтузиазмом поддержал нашу идею и предоставил необходимые ресурсы! После герои-участники, на основе чьих личных историй будет создана документальное представление, сами покажут ее зрителям лучших театров Украины".

"Документальний спектакль - редкий жанр для украинских театров. У нас не отражают важнейшие события на сцене. Терапевтический аспект заключается в том, что люди, которые пережили страшный, травматический опыт смогут окунуться в актерский процесс и рассказать свои истории обществу через художественный канал. Соавторами этой пьесы станут 12 бойцов. Но этот проект призван состояться терапевтическим не только для бойцов, но и для всего украинского социума ", - добавляет Маслова.

Олег Шульга (главный герой фильма "Позывной Бандерас") недавно присоединился к коллективу Франковского драмтеатра и активно задействован в этом проекте.

"Война дает колоссальный внутренний опыт, а театр - идеальный инструмент, чтобы его выразить, обнародовать и разделить. Мы получили 120 заявок на участие в этом спектакле, выбрали 12 героев по критерию того, что это количество, с которим хватит времени глубоко проработать наш материал. Также учитывали силу личной мотивации ", - говорит Шульга.

Покажут проект в Ивано-Франковске в сентябре. Дальше будет гастрольный тур по Украине, а также выход на международную сцену.

"Очень хочется показать войну без привычных штампов. На самом деле она выглядит не так. Интересный опыт: научить ветерана художественно сыграть на сцене самого себя, свою военную реальность ", - резюмирует режиссер проекта Евгений Степаненко.

В Украине появился социальный проект "Только живи", который направлен на поддержку ветеранов операции Объединенных сил: против самоубийств среди тех, кто на войне или уже вернулся. Проект совместно создали Федерация общественных организаций участников АТО Киевской области и телеканал 1+1.